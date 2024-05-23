Precios de IBM Cloud®

Tendrá acceso gratuito a más de 40 servicios, que incluyen las API de IBM Watson®.

 200

Reciba USD 200 en crédito al registrarse. Crédito válido por 30 días.

 Más de 350

Acceda a más de 350 productos rebajados con pago por uso (PayGo) con cuenta de Uso Limitado o actualización de suscripción.
Formas de comprar

Soluciones rentables adaptadas a su negocio
PayGo con uso limitado

Con IBM Cloud® PayGo con uso limitado, pague por lo que use mientras accede a todo el catálogo de IBM Cloud. (solo EE. UU.)

Instancias reservadas

Aproveche los contratos por 1 o 3 años que ofrecen precios con descuento y capacidad garantizada.

Suscripción y contratos

Obtenga descuentos en toda la plataforma pagando solo por lo que usa.

Ahorre con IBM Cloud 67

IBM Cloud tiene los precios más bajos en 67 escenarios, superando a Microsoft, Google y AWS.

 Lea el blog 2.5%

Obtenga 2.5 veces más valor con un enfoque de nube híbrida.

 Calcular el valor Leer el documento Más de 60

Con más de 60 centros de datos en 6 continentes, IBM puede ayudarle a crecer sin sacrificar la experiencia del usuario.

IBM Cloud Object era un 75% más rentable que nuestro anterior proveedor de servicios de respaldo.
Rocky Paredes Gerente senior de auditoría de TI, John D. Wheeler & Associates
Planes de pago personalizados

Soluciones de pago para alinear su presupuesto y sus objetivos

 Préstamos
Adquiera el financiamiento de la nube híbrida y la tecnología de IA que necesita a través de un préstamo flexible.
Arrendamiento
Construya su nube híbrida e infraestructura de IA con opciones de arrendamiento para mejorar el ROI y el TCO .
IBM Project Financing™
Logre flexibilidad financiera y acelere proyectos con una opción de financiamiento de TI de una sola fuente.
Usado certificado por IBM
Amplíe su nube híbrida y su infraestructura de TI de IA sin gastar mucho con TI reacondicionada y personalizada.

Preguntas frecuentes

Si la respuesta a su pregunta no está aquí, consulte la página de preguntas frecuentes sobre facturación y uso de IBM Cloud™ o pregunte en el foro de Stack Overflow.

Puede crear y desplegar con cualquier servicio del plan Lite sin costo, y puede aprovechar los servicios con planes gratuitos que ofrecen concesiones mensuales gratuitas.

Sí. Su información de facturación y tarjeta de crédito se utiliza con fines de seguridad y verificación de la cuenta al registrarla. Usted dispone de una cuenta de pago por uso y puede acceder al catálogo completo de IBM Cloud, incluso a todos los planes gratuitos y Lite. Usted recibe 200 USD de crédito para ayudarle a empezar, que puede utilizar en productos IBM Cloud durante sus primeros 30 días. Usted paga solo por los servicios facturables que utiliza, sin contratos o compromisos a largo plazo.

Los beneficios son múltiples e incluyen acceso a todo el catálogo de IBM Cloud de servicios listos para producción, incluidos los servicios de Kubernetes, infraestructura e IBM Watson® . Y puede utilizar todos los planes gratuitos de servicio, no solo los designados como planes Lite.

Todos obtienen soporte básico gratuito, que incluye nuestros documentos, el foro comunitario monitoreado Stack Overflow y la capacidad de crear casos de soporte. Si necesita soporte adicional, puede adquirir un plan de soporte avanzado o premium.

Los precios del servicio varían según el plan. Los servicios del plan Lite son siempre gratuitos. Los servicios facturables se cobran con facturación fija mensual o por uso.

Usted puede elegir entre una cuenta flexible de pago por uso, donde se le factura mensualmente por los servicios de procesamiento que utiliza y una cuenta de suscripción, donde obtiene precios con descuento para un contrato de gasto específico.

