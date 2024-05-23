Precios de IBM Cloud®

Tendrá acceso gratuito a más de 40 servicios, que incluyen las API de IBM Watson®.
Reciba USD 200 en crédito al registrarse. Crédito válido por 30 días.
Acceda a más de 350 productos rebajados con pago por uso (PayGo) con cuenta de Uso Limitado o actualización de suscripción.
Soluciones rentables adaptadas a su negocio
Con IBM Cloud® PayGo con uso limitado, pague por lo que use mientras accede a todo el catálogo de IBM Cloud. (solo EE. UU.)
Aproveche los contratos por 1 o 3 años que ofrecen precios con descuento y capacidad garantizada.
Obtenga descuentos en toda la plataforma pagando solo por lo que usa.
IBM Cloud tiene los precios más bajos en 67 escenarios, superando a Microsoft, Google y AWS.
Obtenga 2.5 veces más valor con un enfoque de nube híbrida.
Con más de 60 centros de datos en 6 continentes, IBM puede ayudarle a crecer sin sacrificar la experiencia del usuario.
Soluciones de pago para alinear su presupuesto y sus objetivos
Si la respuesta a su pregunta no está aquí, consulte la página de preguntas frecuentes sobre facturación y uso de IBM Cloud™ o pregunte en el foro de Stack Overflow. (enlace externo a IBM)
Puede crear y desplegar con cualquier servicio del plan Lite sin costo, y puede aprovechar los servicios con planes gratuitos que ofrecen concesiones mensuales gratuitas.
Sí. Su información de facturación y tarjeta de crédito se utiliza con fines de seguridad y verificación de la cuenta al registrarla. Usted dispone de una cuenta de pago por uso y puede acceder al catálogo completo de IBM Cloud, incluso a todos los planes gratuitos y Lite. Usted recibe 200 USD de crédito para ayudarle a empezar, que puede utilizar en productos IBM Cloud durante sus primeros 30 días. Usted paga solo por los servicios facturables que utiliza, sin contratos o compromisos a largo plazo.
Los beneficios son múltiples e incluyen acceso a todo el catálogo de IBM Cloud de servicios listos para producción, incluidos los servicios de Kubernetes, infraestructura e IBM Watson® . Y puede utilizar todos los planes gratuitos de servicio, no solo los designados como planes Lite.
Todos obtienen soporte básico gratuito, que incluye nuestros documentos, el foro comunitario monitoreado Stack Overflow y la capacidad de crear casos de soporte. Si necesita soporte adicional, puede adquirir un plan de soporte avanzado o premium.
Los precios del servicio varían según el plan. Los servicios del plan Lite son siempre gratuitos. Los servicios facturables se cobran con facturación fija mensual o por uso.
Usted puede elegir entre una cuenta flexible de pago por uso, donde se le factura mensualmente por los servicios de procesamiento que utiliza y una cuenta de suscripción, donde obtiene precios con descuento para un contrato de gasto específico.
Inicie sin costo con un crédito de 200 USD.