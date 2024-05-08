Programa de aceleración de la migración para IBM Cloud

Oportuna, estructurada y optimizada: la transformación de la nube puede ser compleja y requerir varios años. Para abordar el riesgo y facilitar la transformación, los clientes deben planificar resultados incrementales en cada fase de la transformación. El modelo de participación del programa de aceleración de la migración guía a los clientes a través de un proceso estructurado que incluye: 1. evaluar o planificar, 2. validar el plan y 3. prepararse para construir y migrar. Nuestro objetivo es habilitar a los clientes con un plan de transformación que incluya orientación prescriptiva, artefactos y talleres de planificación integrales, aceleradores de automatización de tecnología y financiamiento de prueba de valor o prueba de concepto, con el apoyo estratégico de los especialistas en incorporación y migración de IBM.

Presentamos el nuevo centro de excelencia (COE) para IBM Power Virtual Server (PowerVS) que proporciona experiencia y aceleradores tecnológicos para la migración a la nube de entornos IBM AIX e IBM i. El equipo de COE ha diseñado un modelo de interacción paso a paso para las migraciones de IBM Power a PowerVS para acelerar el recorrido de prueba de valor o prueba de concepto del cliente, con el objetivo de validar el plan de migración.

El programa de aceleración de la migración a la nube permite a las empresas evaluar, planificar, validar el plan y migrar sus cargas de trabajo a la nube. Con la experiencia, los incentivos y las metodologías de IBM, nuestro objetivo es permitir que nuestros clientes aceleren y simplifiquen la transformación en IBM Cloud.