Programa de aceleración de la migración para IBM Cloud

La nube se ha convertido en una plataforma de tecnología transformadora que ofrece flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad. Las estrategias de migración a la nube empresarial buscan estar impulsadas por el negocio con un plan integrado de adopción tecnológica, operativa y financiera. Saber dónde se encuentra, a dónde va y cómo llegará allí es crítico para el éxito sostenible. Crear un plan integral con confianza puede ser una tarea desalentadora, y a los líderes empresariales les resulta difícil diseñar y ejecutar un plan de migración a la nube. Para abordar estos desafíos, continuamos expandiendo nuestro programa de aceleración de la migración para ayudar a los clientes a evaluar, planificar y migrar su infraestructura a IBM® Cloud.
El programa de aceleración de la migración a la nube está diseñado para abordar la necesidad de un proceso simplificado y acelerado de evaluación y toma de decisiones para migrar a IBM Cloud. El programa de aceleración de la migración tiene como objetivo ayudar a los clientes a tomar decisiones más informadas para respaldar su transformación tecnológica. Nuestro objetivo es encontrar a los clientes donde estén en su recorrido con un modelo de compromiso de éxito compartido para acelerar y simplificar el proceso de evaluación y planificación para migrar a IBM Cloud. Hoy en día, el programa de aceleración de la migración proporciona aceleradores de tecnología y créditos en la nube para las soluciones IBM Power Virtual Server, IBM Cloud for VMWare e IBM Cloud for SAP, como se explica a continuación.
IBM ofrece incentivos financieros en forma de créditos de IBM Cloud para clientes calificados[1], que cubren el 100 % de los costos de la prueba de valor o prueba de concepto. Para los clientes del plan de ahorro Enterprise de IBM, también hay incentivos financieros disponibles para ayudar a compensar hasta el 80 % del costo de la migración.
Oportuna, estructurada y optimizada: la transformación de la nube puede ser compleja y requerir varios años. Para abordar el riesgo y facilitar la transformación, los clientes deben planificar resultados incrementales en cada fase de la transformación. El modelo de participación del programa de aceleración de la migración guía a los clientes a través de un proceso estructurado que incluye: 1. evaluar o planificar, 2. validar el plan y 3. prepararse para construir y migrar. Nuestro objetivo es habilitar a los clientes con un plan de transformación que incluya orientación prescriptiva, artefactos y talleres de planificación integrales, aceleradores de automatización de tecnología y financiamiento de prueba de valor o prueba de concepto, con el apoyo estratégico de los especialistas en incorporación y migración de IBM.
Presentamos el nuevo centro de excelencia (COE) para IBM Power Virtual Server (PowerVS) que proporciona experiencia y aceleradores tecnológicos para la migración a la nube de entornos IBM AIX e IBM i. El equipo de COE ha diseñado un modelo de interacción paso a paso para las migraciones de IBM Power a PowerVS para acelerar el recorrido de prueba de valor o prueba de concepto del cliente, con el objetivo de validar el plan de migración.
El programa de aceleración de la migración a la nube permite a las empresas evaluar, planificar, validar el plan y migrar sus cargas de trabajo a la nube. Con la experiencia, los incentivos y las metodologías de IBM, nuestro objetivo es permitir que nuestros clientes aceleren y simplifiquen la transformación en IBM Cloud.
Para aprender más sobre el programa de aceleración de migración de IBM Cloud, comuníquese con Bill Singleton (vicepresidente, despliegue en la nube y puesta en marcha) o Rob Centra (director del programa y entrega de IBM Cloud).