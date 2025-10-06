IBM Cloud: listo para IA, seguro e híbrido por diseño

Una plataforma de nube empresarial diseñada incluso para las industrias más reguladas, que ofrece una nube altamente resiliente, de alto rendimiento, segura y conforme a las normas.
IBM TechXchange 2025

Descubra cómo acelerar su recorrido hacia la IA y la modernización con IBM Cloud, obtenga las mejores certificaciones, y establezca y mantenga contacto con sus colegas.

De confianza

Propuesta de servicio diferenciada para clientes empresariales

"La nube más confiable que hemos usado a nivel mundial" , Robert Green, CEO de Dizzion

Híbrido por diseño

Optimice su zona de aterrizaje de carga de trabajo en x86, Power e IBM SaaS a través de IBM Cloud

90 % de ahorro de costos en la plataforma de nube híbrida de CIO de IBM que aloja cargas de trabajo en contenedores en comparación con el alojamiento heredado

Creado con un propósito

Listo para la IA en la nube empresarial con seguridad y cumplimiento integrados para ofrecer rendimiento y resiliencia a escala

2.7 millones de puntos de datos en segundos:los aficionados obtienen insights de forma instantánea y segura en Wimbledon

Comerciales flexibles

Mueva cargas de trabajo donde sea necesario sin necesidad de grandes contratos para obtener costos favorables

Sin grandes compromisos: con niveles de compromiso más bajos y descuentos estándar más altos

Escale la IA con confianza

IBM Cloud le permite escalar sin problemas para dar soporte a la naturaleza altamente dinámica y de alto rendimiento de las cargas de trabajo de IA.
Construya, escale y gobierne la IA
Despliegue e integre de manera sencilla la IA en toda su empresa, gestione todas las fuentes de datos y acelere los flujos de trabajo responsables de la IA, todo en una sola plataforma.
Infraestructura de IA de IBM
IBM® Infrastructure es segura, escalable, abierta e indemnizada, y está diseñada para soportar la naturaleza altamente dinámica y de alto rendimiento de las cargas de trabajo de IA.
IBM Framework para proteger la IA generativa
Proteja la IA en cada etapa del proceso de IA: seguridad de datos, seguridad de modelos y seguridad de uso.
Calculadora de carbono de IBM Cloud
Escale y acelere de manera sostenible la innovación impulsada por IA.

Estudios de casos

Los líderes de la industria confían en IBM Cloud

RISE with SAP en IBM Power Virtual Server
Acelerar la investigación de seguridad de la IA con una infraestructura de nube escalable
IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage e IBM Code Engine
IBM Cloud for Financial Services
IBM watsonx e IBM Cloud
IBM watsonx.ai, IBM watsonx Assistant e IBM Cloud
IBM Power Virtual Server e IBM Cloud Object Storage
IBM watsonx.ai, IBM Cloud e IBM Consulting

IBM Cloud for Regulated Industries

La plataforma en la nube empresarial de IBM está diseñada para satisfacer los más altos niveles de requisitos normativos, de seguridad y de cumplimiento de la normativa, incluso en los sectores más regulados.

 IBM Cloud for Financial Services

La primera nube pública del mundo preparada para servicios financieros le ayuda a reducir el riesgo y fortalecer el cumplimiento.

 IBM watsonx.governance

“Abra la caja negra con gestión de la IA. IBM watsonx.governance está diseñada para dirigir, gestionar y monitorear las actividades de IA de su organización.

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

Un tiempo de ejecución de contenedor informático confidencial totalmente gestionado que permite el despliegue de cargas de trabajo confidenciales en contenedores en un entorno altamente aislado con garantía técnica.
IBM Cloud para VMware

Seguridad, fluidez y gestión a su manera en IBM Cloud

 IBM Power Virtual Server

Mueva y gestione perfectamente cargas de trabajo tanto en entornos de nube como locales

 IBM Cloud Compute with GPU

Más opciones y flexibilidad con nuestros servidores GPU

 Servicios de cálculo en IBM Cloud

Deje que IBM Cloud gestione su infraestructura, mientras usted gestiona su entorno. Pague solo por lo que utilice.

 IBM Cloud Code Engine

Ejecute su contenedor, código de aplicación, trabajo por lotes o función en una plataforma sin servidor totalmente gestionada.

 IBM Cloud Object Storage

Almacene datos en cualquier formato, en cualquier lugar, con escalabilidad, resiliencia y seguridad.
IBM Cloud for SAP

Acelere la modernización de SAP ERP, reduzca los riesgos y transforme sus operaciones empresariales.

 Red Hat Openshift on IBM Cloud

Contenedorice, automatice completamente y extienda sus cargas de trabajo empresariales a través de entornos de nube híbrida.

 Computación de alto rendimiento

Aborde desafíos a gran escala y de uso intensivo de computación y acelere el tiempo de obtención de insights con soluciones HPC de nube híbrida.

 Transferencia de archivos de alta velocidad

Mueva archivos y conjuntos de datos de gran tamaño a la máxima velocidad, sin importar la distancia, el tamaño o las condiciones de la red.
Confidential computing

Proteja los datos durante todo el ciclo de vida computacional.

 Soluciones de seguridad de IBM Cloud

Migre con confianza a la nube híbrida e integre la seguridad en cada fase de su camino hacia la nube.

 seguridad y cumplimiento de la nube

Gestione de forma centralizada la seguridad, el riesgo y el cumplimiento normativo de su organización.
InstructLab as a Service on IBM Cloud

InstructLab as a Service on IBM Cloud

Red Hat IA on IBM Cloud

Red Hat IA on IBM Cloud

 GPU & AI Accelerators on IBM Cloud

GPU & AI Accelerators on IBM Cloud
En las noticias

IBM Cloud ya está disponible como la nueva opción innovadora de hiperescalador para los clientes que se modernizan a SAP Cloud ERP Más información
BNP Paribas firma un nuevo acuerdo de asociación plurianual con IBM Cloud Más información
Omdia Universe: CloudOps, 2025 Más información
Intel e IBM colaboran para proporcionar un mejor rendimiento de costos para la innovación en IA Obtenga más información
Cinco cosas que debe saber: cómo impulsar la innovación con IA y nube híbrida en el próximo año
La nube híbrida de IBM ofrece valor para la reinversión y administra el cumplimiento normativo
IBM amplía Cloud Security and Compliance Center para ayudar a los clientes a proteger los datos, y evaluar los riesgos en entornos híbridos y multinube
Temenos aporta capacidades de pagos innovadoras a IBM Cloud para ayudar a los bancos a transformarse
Lleve a cabo la virtualización y contenerización de manera conjunta: Red Hat OpenShift Virtualization ya está disponible en IBM Cloud Más información

Transforme con IBM Cloud

Acelere y reduzca el riesgo de su proceso de transformación con las herramientas y los expertos de IBM, que impulsan acciones vinculadas a sus objetivos empresariales y a la zona de aterrizaje de nube híbrida adecuada para su propósito.

Ofertas promocionales

Plan de tarifa única de Cloud Object Storage
Almacene más. Gaste menos. Por tan solo 12 USD/TB al mes por tiempo limitado en Cloud Object Storage. Sin código requerido.
Ahorre hasta un 83 % en Intel Xeon 2174G IBM Cloud Bare Metal Servers
Ahorre hasta un 83 % en Intel Xeon 2174G IBM Cloud Bare Metal Servers durante la vida útil del servidor. Utilice el código promocional SCALENOW1 al finalizar la compra.
Ahorre hasta un 69 % en IBM Cloud Bare Metal Servers
Ahorre hasta un 69 % en IBM Cloud Bare Metal Servers, incluidos Intel Xeon 4210, Intel Xeon 5218, Intel Xeon 6248, Intel Xeon 6434, Intel Xeon 8260 e Intel Xeon 8474 durante la vida útil del servidor. Use el código de promoción SCALENOW2 al momento del pago.
Perfiles Virtual Servers for VPC
Ahorre hasta un 60 % con nuestro nuevo Virtual Server for VPC cuando use el código BUYVPC al finalizar la compra. Promoción válida para nuevos clientes durante 6 meses. La promoción vence el 28 de enero de 2026.
IBM Cloud Mass Storage Server
Ahorre un 70 % en Mass Storage Servers seleccionados, incluidos los procesadores Intel Xeon 6416 con una opción de 24, 32 o 36 núcleos. Utilice el código promocional STOREMORE al finalizar la compra. Válido para nuevos clientes en Mass Storage Servers. La promoción finaliza el 31 de diciembre de 2025.
Incentivos financieros para VMware Cloud Foundation en IBM Cloud
Dos incentivos interesantes: 1. Obtenga hasta un 50 % de descuento en un contrato de 1 o 3 años en VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS). Migre sus cargas de trabajo de VMware a VMware Cloud Foundation on IBM Cloud con hasta 200 000 USD en créditos de migración.
2000 USD de descuento para IBM Power Virtual Server
Aplique el código de promoción POWERVS2000 para obtener 2000 USD de descuento en Power Virtual Server y los diversos recursos de servicio preconfigurados necesarios para crear un entorno IBM Power Computing. El código promocional vence el 31 de diciembre de 2025.
Perfiles de GPU en tarjetas NVIDIA L40s y A100PCIe e Intel Gaudi 3
Disfrute de un 50 % de descuento en los perfiles de GPU en las tarjetas NVIDIA L40s y A100 PCIe, así como en los aceleradores Intel Gaudi 3 cuando utilice el código GPU4YOU al finalizar la compra. Promoción válida para nuevos clientes durante 6 meses. Las promociones caducan el 28 de enero de 2026.
Descubra todas las promociones de IBM Cloud diseñadas para respaldar su recorrido para crear la infraestructura de nube híbrida que su organización necesita.
Conozca IBM Cloud. Cree su cuenta gratuita y acceda a más de 40 productos gratuitos.