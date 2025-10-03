Para abordar los desafíos únicos de ejecutar cargas de trabajo a gran escala y con uso intensivo de cómputo en una plataforma sin servidor totalmente gestionada, IBM® Cloud Code Engine ha introducido flotas sin servidor.
La IA de nivel empresarial, incluida la IA generativa, requiere una infraestructura con uso intensivo de cómputo y datos. La tecnología sin servidor, en su forma actual, a veces no es compatible con cargas de trabajo intensivas en cómputo.
A medida que la tecnología aborda problemas más complejos, desde el machine learning hasta las simulaciones a gran escala, los sistemas necesitan realizar miles, tal vez incluso millones, de tareas, a menudo en paralelo. Serverless Fleets puede ayudar a simplificar la forma en que los desarrolladores ejecutan estas cargas de trabajo paralelas al proporcionar recursos informáticos totalmente gestionados que pueden escalar de forma elástica. Los flujos de trabajo tradicionales para cargas de trabajo con uso intensivo de cómputo a menudo requieren dimensionamiento inicial e inversión en infraestructura y gestión de recursos complejos.
Serverless Fleets está diseñada para ayudar a reducir esta complejidad operativa abstrayendo la infraestructura subyacente y proporcionando una forma sencilla de ejecutar una gran cantidad de tareas en paralelo. Serverless Fleets puede cambiar las reglas para las empresas de todas las industrias, incluidas las industrias de servicios financieros y ciencias de la vida.
Serverless Fleets permite a los científicos de datos y desarrolladores enviar una gran cantidad de trabajos por lotes a un único endpoint. Luego, IBM® Cloud Code Engine aprovisiona automáticamente los recursos informáticos necesarios, incluidas máquinas virtuales y GPU sin servidor, para ejecutar tantas tareas simultáneamente como sea posible. Esto automatiza la gestión de recursos, que a menudo es un proceso manual para cálculos a gran escala.
Piense en su entorno de TI actual como una cadena hotelera. Como propietario de una cadena, es posible que haya comprado varios edificios grandes con miles de habitaciones, cada uno de los cuales tiene un costo operativo y una gestión individualizada. En cambio, imagine si pudiera crear automáticamente una habitación cuando alguien quiere quedarse en el hotel y luego la habitación se destruye una vez que el huésped se retira. Así es exactamente como funciona Serverless Fleet: aprovisionamiento de infraestructura para grandes cargas de trabajo utilizando GPU según sea necesario y eliminándola una vez que ya no sea necesaria, y cobrando solo cuando se utiliza la tecnología.
Serverless Fleets se basa en el valor existente de IBM Cloud Code Engine para cargas de trabajo sin servidor con uso intensivo de cómputo, como simulaciones a gran escala, procesamiento de datos, IA y machine learning:
Las empresas de industrias altamente reguladas, como los servicios financieros, tienen un conjunto único de desafíos que deben entenderse para que comience una verdadera transformación. Estas organizaciones tienen la tarea de gestionar los datos confidenciales de los clientes, mantener la resiliencia y cumplir con los cambiantes requisitos normativos. La ejecución de cargas de trabajo con uso intensivo de cómputo no debería ser un obstáculo adicional para la innovación.
Por ejemplo, las compañías de seguros necesitan grandes cantidades de energía para ejecutar cálculos de suscripción, crear modelos de precios, informar a los entes reguladores y ajustar el riesgo en tiempo real. Serverless Fleets admite estas cargas de trabajo, diseñadas para que a las empresas de las industrias financieras les resulte más fácil y rentable ejecutar simulaciones, modelos y evaluaciones.
“Al adoptar el poder de Serverless Fleets e IBM Cloud Code Engine, MavenBlue puede mantenerse a la vanguardia en nuestra misión de ofrecer nuevos insights, velocidad y agilidad analítica para la industria de seguros”, dijo Paul Hagg, director de tecnología de MavenBlue. “Tenemos un conjunto sólido de plataformas de próxima generación que proporcionan insights, análisis de solvencia prospectivos y modelos de precios. Serverless Fleets nos ayudan a desbloquear la potencia informática que necesitamos de una manera flexible y rentable”.
La industria de las ciencias de la vida también se encarga de mejorar el rendimiento del sistema para seguir siendo competitivo. La potencia informática para la investigación y el desarrollo es clave, especialmente a medida que las empresas farmacéuticas se apresuran a lanzar nuevas terapias al mercado, optimizar los ensayos clínicos y aprovechar los insights basados en datos. Esto requiere que tengan sistemas interoperables que prioricen la seguridad y la confiabilidad. Serverless Fleets puede ayudar a las organizaciones de ciencias de la vida a adaptarse de manera eficiente al mercado en constante cambio al aprovisionar la infraestructura necesaria sin que los equipos de TI tengan que hacerlo.
“Para cumplir con la misión de Bayer 'Salud para todos, Hambre para nadie', confiamos en soluciones innovadoras y de alto rendimiento en nuestra investigación y desarrollo. Con Serverless Fleets, hemos encontrado una plataforma altamente escalable y estable que nos permite ejecutar incluso las tareas informáticas más exigentes de manera confiable y en condiciones muy justas. En Bayer, nos impresionó especialmente la facilidad de escalado y el excelente soporte proporcionado por IBM”, dijo el Dr. Georg Mogk, Bayer AG, experto en matemáticas aplicadas.
La realidad del escenario competitivo actual es que las empresas de todas las industrias necesitan brindar servicios de manera rápida y conveniente, al tiempo que priorizan la seguridad, la resiliencia y el ahorro de costos.
Serverless Fleets puede ayudar a los desarrolladores y científicos de datos a gestionar sus cargas de trabajo más exigentes para ayudar a prestar estos servicios, para que tengan tiempo de centrarse en la programación, en lugar de en la gestión de la infraestructura. A medida que IBM se esfuerza por hacer que la computación avanzada sea más accesible y eficiente, Serverless Fleets es un paso en la dirección correcta.
Aprenda más sobre IBM Cloud Code Engine