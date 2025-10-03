Las empresas de industrias altamente reguladas, como los servicios financieros, tienen un conjunto único de desafíos que deben entenderse para que comience una verdadera transformación. Estas organizaciones tienen la tarea de gestionar los datos confidenciales de los clientes, mantener la resiliencia y cumplir con los cambiantes requisitos normativos. La ejecución de cargas de trabajo con uso intensivo de cómputo no debería ser un obstáculo adicional para la innovación.



Por ejemplo, las compañías de seguros necesitan grandes cantidades de energía para ejecutar cálculos de suscripción, crear modelos de precios, informar a los entes reguladores y ajustar el riesgo en tiempo real. Serverless Fleets admite estas cargas de trabajo, diseñadas para que a las empresas de las industrias financieras les resulte más fácil y rentable ejecutar simulaciones, modelos y evaluaciones.

“Al adoptar el poder de Serverless Fleets e IBM Cloud Code Engine, MavenBlue puede mantenerse a la vanguardia en nuestra misión de ofrecer nuevos insights, velocidad y agilidad analítica para la industria de seguros”, dijo Paul Hagg, director de tecnología de MavenBlue. “Tenemos un conjunto sólido de plataformas de próxima generación que proporcionan insights, análisis de solvencia prospectivos y modelos de precios. Serverless Fleets nos ayudan a desbloquear la potencia informática que necesitamos de una manera flexible y rentable”.



La industria de las ciencias de la vida también se encarga de mejorar el rendimiento del sistema para seguir siendo competitivo. La potencia informática para la investigación y el desarrollo es clave, especialmente a medida que las empresas farmacéuticas se apresuran a lanzar nuevas terapias al mercado, optimizar los ensayos clínicos y aprovechar los insights basados en datos. Esto requiere que tengan sistemas interoperables que prioricen la seguridad y la confiabilidad. Serverless Fleets puede ayudar a las organizaciones de ciencias de la vida a adaptarse de manera eficiente al mercado en constante cambio al aprovisionar la infraestructura necesaria sin que los equipos de TI tengan que hacerlo.

“Para cumplir con la misión de Bayer 'Salud para todos, Hambre para nadie', confiamos en soluciones innovadoras y de alto rendimiento en nuestra investigación y desarrollo. Con Serverless Fleets, hemos encontrado una plataforma altamente escalable y estable que nos permite ejecutar incluso las tareas informáticas más exigentes de manera confiable y en condiciones muy justas. En Bayer, nos impresionó especialmente la facilidad de escalado y el excelente soporte proporcionado por IBM”, dijo el Dr. Georg Mogk, Bayer AG, experto en matemáticas aplicadas.