Soluciones de transformación en cloud

Acelere y elimine los riesgos del proceso de transformación de la nube híbrida
Tres aviones de combate F-16 en pista listos para volar

Para desbloquear resultados comerciales transformadores, las empresas deben poder emplear aplicaciones y datos en zonas de aterrizaje de nube híbrida adecuadas para su propósito.

Con IBM® Cloud, las empresas obtienen la experiencia para crear conjuntamente una estrategia para la transformación de la nube híbrida, reducir el riesgo con resultados incrementales en cada fase de transformación y operar a escala con aceleradores de plataforma en la nube integrados.
Objetivos clave Haga crecer su negocio e impulse la innovación con la nube híbrida
Cree conjuntamente una estrategia de transformación

Cree conjuntamente una estrategia para la modernización y colocación de cargas de trabajo en la nube híbrida para impulsar los resultados empresariales.
Reduzca riesgos y mantenga la sustentabilidad de la transformación

Reduzca riesgos y mantenga la sustentabilidad de la transformación planeando resultados incrementales en cada fase de transformación.
Innove a escala

Escale y acelere la innovación con aceleradores y experiencia integrados en la plataforma en la nube.
IBM Consulting, IBM Garage e IBM Cloud se tradujeron en acceso a pericia y mejores prácticas realmente de clase mundial, respaldadas por la experiencia y conocimientos de IBM en materia de aviación y la integración de todo eso en nuestra transformación digital.
Takhliq Hanif Responsable de arquitectura, tecnología e innovación Empresarial del Grupo Etihad Airways
Obtenga más información sobre cómo ofrecer una experiencia premium
Viaje de transformación

Los servicios de concierge para la nube ofrecen un punto de contacto dedicado para brindar soporte personalizado durante su migración a la nube, lo que proporciona una experiencia de alto contacto y garantiza una transición sin problemas.
Detectar

Comprenda sus objetivos y desafíos y descubra oportunidades de alto valor.

Más información
Pruebe

Innove y cree conjuntamente rápidamente con expertos de IBM para resolver oportunidades de alto valor.

Más información
Modernización

Migre, modernice y cree aplicaciones a escala para optimizar el núcleo y crear nuevas capacidades digitales.

Más información
Gestionar

Reduzca el TCO y el mantenimiento de aplicaciones y datos con automatización, FinOps y SRE.

Más información
Beneficios 62 %

Introducción más rápida de nuevas aplicaciones.

 Etihad Airways redujo la modernización de su experiencia de check-in personalizado de 9 meses a 15 semanas Más de 800

Horas ahorradas para evaluar, rediseñar y desarrollar la arquitectura de microservicios.

 El director de sistemas de información (CIO) de IBM ahorró más de 800 horas con Mono2Micro e IBM® Cloud Transformation Advisor mientras modernizaba una gran aplicación financiera 30 %

Ahorro total proyectado en los costos de conformidad para las industrias reguladas con controles integrados en IBM Cloud.

 Entendimiento de la estimación de ahorro de costos de cumplimiento

Ubicación de cargas de trabajo en la nube híbrida

IBM Cloud Accelerators
Caso de uso IBM Cloud Transformation Advisor

Evalúe las aplicaciones actuales, calcule el esfuerzo y proporcione una evaluación para diferentes opciones de modernización.

Más información
Caso de uso Soluciones de modernización de aplicaciones para mainframe

Soluciones de modernización de aplicaciones para mainframe.

Más información
Caso de uso watsonx Code Assistant for Z

Acelerar el desarrollo, la modernización de aplicaciones y asistir con las operaciones de TI.

Más información
Caso de uso Mono2Micro

Generación automatizada de código para refactorizar aplicaciones monolíticas de Java en microservicios.

Más información
Caso de uso Arquitectura desplegable

Automatización para desplegar patrones arquitectónicos comunes basados en IBM Well-Architected Framework.

Más información
Caso de uso Security and Compliance Center

Seguridad unificada, cumplimiento y visibilidad de riesgos en entornos multinube híbridos.

Más información
Caso de uso IBM Well-Architected Framework

Cree aplicaciones de nube híbrida que sean resilientes, eficaces y seguras.

Más información
Caso de uso FinOps y sustentabilidad

Prácticas y orientación para crear soluciones que sean eficientes en términos de recursos y costos.

Más información
Transformación de la carga de trabajo empresarial
Modernice las cargas de trabajo de VMware a IBM Cloud

Levante y cambie las cargas de trabajo de VMware de nivel empresarial en IBM Cloud con un tiempo de inactividad y un riesgo mínimos.

 Más información
Migre y modernice las cargas de trabajo de energía en IBM Cloud

Migre y modernice las cargas de trabajo de AIX, IBM® i y Linux en servidores Power mientras mantiene la seguridad y el alto rendimiento.

 Más información
Transforme SAP ERP

Acelere y elimine el riesgo de la modernización de SAP ERP con solo IaaS certificado por SAP que ofrece opciones RISE y no RISE en instancias Power y x86.

 Más información
Migración de cargas de trabajo a IBM Cloud para servicios financieros

Levante y traslade cargas de trabajo a una nube única en su tipo, diseñada para proteger incluso sus cargas de trabajo de inteligencia artificial y datos más confidenciales.

 Más información
Nube híbrida para la IA generativa

Acelere el impacto de la IA empresarial con zonas de aterrizaje de nube híbrida adecuadas para cargas de trabajo de IA.

 Más información
Modernice las aplicaciones para la nube

Contenedorice sus aplicaciones en IBM Cloud, aprovechando OpenShift Container Platform totalmente gestionado.

 Más información
Construya en cualquier lugar con Distributed Cloud

Despliegue y ejecute aplicaciones de manera constante en entornos locales, de computación edge y de nube pública, habilitados por la solución de nube distribuida gestionada: IBM® Cloud Satellite.

 Más información
Modernice la aplicación de mainframe

Modernice las aplicaciones de mainframe con prácticas de DevOps de última generación y herramientas de desarrollo basadas en IA generativa.

 Más información
Programa de aceleración de migración

El programa de aceleramiento de la migración a la nube ofrece incentivos financieros para compensar los costos de migración y orientación prescriptiva de especialistas en tecnología con acceso a patrones de migración probados, código, herramientas y arquitecturas desplegables diseñadas específicamente para IBM Cloud.

 Más información

Éxito del cliente

Etihad Airways

Acelere el proyecto de digitalización para crear una experiencia de viaje en avión personalizada que reúna todos los servicios al cliente y datos enriquecidos sobre las preferencias de los pasajeros en una vista única del cliente.
IBM CIO

Una gran transformación de la organización por parte del CIO de IBM para modernizar las aplicaciones e infraestructura críticas para el negocio tradicionales a una plataforma de nube híbrida.
American Airlines

Para responder mejor a las necesidades de los clientes, American Airlines migró algunas de sus aplicaciones críticas a IBM Cloud mientras empleaba una nueva metodología para crear aplicaciones innovadoras rápidamente y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia del cliente.
CaixaBank

Con más de 200 000 millones de transacciones registradas a finales de 2022, CaixaBank entiende lo crítico que es escalar de forma segura, aumentar la eficiencia operativa y acelerar el tiempo de comercialización para optimizar las experiencias de banca digital, todo ello protegiendo los datos de los clientes.
Masters Tournament 2024

La infraestructura digital de Masters ejecuta cargas de trabajo en una arquitectura “híbrida por diseño” en IBM Cloud y otras nubes, habilitada por Red Hat OpenShift.
Dé el siguiente paso

