Soluciones de transformación en cloud

Para desbloquear resultados comerciales transformadores, las empresas deben poder emplear aplicaciones y datos en zonas de aterrizaje de nube híbrida adecuadas para su propósito.
Con IBM® Cloud, las empresas obtienen la experiencia para crear conjuntamente una estrategia para la transformación de la nube híbrida, reducir el riesgo con resultados incrementales en cada fase de transformación y operar a escala con aceleradores de plataforma en la nube integrados.
Cree conjuntamente una estrategia para la modernización y colocación de cargas de trabajo en la nube híbrida para impulsar los resultados empresariales.
Reduzca riesgos y mantenga la sustentabilidad de la transformación planeando resultados incrementales en cada fase de transformación.
Escale y acelere la innovación con aceleradores y experiencia integrados en la plataforma en la nube.
Los servicios de concierge para la nube ofrecen un punto de contacto dedicado para brindar soporte personalizado durante su migración a la nube, lo que proporciona una experiencia de alto contacto y garantiza una transición sin problemas.
Comprenda sus objetivos y desafíos y descubra oportunidades de alto valor.
Innove y cree conjuntamente rápidamente con expertos de IBM para resolver oportunidades de alto valor.
Migre, modernice y cree aplicaciones a escala para optimizar el núcleo y crear nuevas capacidades digitales.
Reduzca el TCO y el mantenimiento de aplicaciones y datos con automatización, FinOps y SRE.
Introducción más rápida de nuevas aplicaciones.
Horas ahorradas para evaluar, rediseñar y desarrollar la arquitectura de microservicios.
Ahorro total proyectado en los costos de conformidad para las industrias reguladas con controles integrados en IBM Cloud.
Evalúe las aplicaciones actuales, calcule el esfuerzo y proporcione una evaluación para diferentes opciones de modernización.
Soluciones de modernización de aplicaciones para mainframe.
Acelerar el desarrollo, la modernización de aplicaciones y asistir con las operaciones de TI.
Generación automatizada de código para refactorizar aplicaciones monolíticas de Java en microservicios.
Automatización para desplegar patrones arquitectónicos comunes basados en IBM Well-Architected Framework.
Seguridad unificada, cumplimiento y visibilidad de riesgos en entornos multinube híbridos.
Cree aplicaciones de nube híbrida que sean resilientes, eficaces y seguras.
Prácticas y orientación para crear soluciones que sean eficientes en términos de recursos y costos.
Levante y cambie las cargas de trabajo de VMware de nivel empresarial en IBM Cloud con un tiempo de inactividad y un riesgo mínimos.
Migre y modernice las cargas de trabajo de AIX, IBM® i y Linux en servidores Power mientras mantiene la seguridad y el alto rendimiento.
Acelere y elimine el riesgo de la modernización de SAP ERP con solo IaaS certificado por SAP que ofrece opciones RISE y no RISE en instancias Power y x86.
Levante y traslade cargas de trabajo a una nube única en su tipo, diseñada para proteger incluso sus cargas de trabajo de inteligencia artificial y datos más confidenciales.
Acelere el impacto de la IA empresarial con zonas de aterrizaje de nube híbrida adecuadas para cargas de trabajo de IA.
Contenedorice sus aplicaciones en IBM Cloud, aprovechando OpenShift Container Platform totalmente gestionado.
Despliegue y ejecute aplicaciones de manera constante en entornos locales, de computación edge y de nube pública, habilitados por la solución de nube distribuida gestionada: IBM® Cloud Satellite.
Modernice las aplicaciones de mainframe con prácticas de DevOps de última generación y herramientas de desarrollo basadas en IA generativa.
El programa de aceleramiento de la migración a la nube ofrece incentivos financieros para compensar los costos de migración y orientación prescriptiva de especialistas en tecnología con acceso a patrones de migración probados, código, herramientas y arquitecturas desplegables diseñadas específicamente para IBM Cloud.
Acelere el proyecto de digitalización para crear una experiencia de viaje en avión personalizada que reúna todos los servicios al cliente y datos enriquecidos sobre las preferencias de los pasajeros en una vista única del cliente.
Una gran transformación de la organización por parte del CIO de IBM para modernizar las aplicaciones e infraestructura críticas para el negocio tradicionales a una plataforma de nube híbrida.
Para responder mejor a las necesidades de los clientes, American Airlines migró algunas de sus aplicaciones críticas a IBM Cloud mientras empleaba una nueva metodología para crear aplicaciones innovadoras rápidamente y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia del cliente.
Con más de 200 000 millones de transacciones registradas a finales de 2022, CaixaBank entiende lo crítico que es escalar de forma segura, aumentar la eficiencia operativa y acelerar el tiempo de comercialización para optimizar las experiencias de banca digital, todo ello protegiendo los datos de los clientes.