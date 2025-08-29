Nivel gratuito de IBM Cloud

Su cuenta gratuita de IBM Cloud es una cuenta de pago por uso e incluye acceso a más de 50 productos de nivel libre. Pague solo por el uso que supere este nivel libre. No hay cargos fijos ni compromisos por adelantado, y puede cancelar en cualquier momento.
Acceda a más de 40 productos gratis por tiempo ilimitado con un plan Lite, incluidas las API de IBM watsonx . Estos no expiran y no tiene que pagar en ningún momento.
Recibirá un crédito por sus primeros 200 USD en aplicaciones y servicios. Pruebe cualquier producto de IBM Cloud con este crédito, disponible durante 30 días.
Ejecute la aplicación, el trabajo por lotes o el contenedor en una plataforma sin servidor gestionada.
Consuma eventos, y conecte y distribuya secuencias de eventos entre los servicios y las aplicaciones en IBM Cloud.
Experimente el poder del almacenamiento flexible y rentable con nivel gratuito: ¡evalúe y escale sin problemas su almacenamiento!
Utilice una base de datos de documentos JSON escalable para aplicaciones web, dispositivo móvil, de IoT y sin servidor.
Despliegue una base de datos SQL en la nube totalmente gestionada con un motor IBM DB2 turboalimentado.
Añada una interfaz de lenguaje natural a la aplicación para automatizar las interacciones con los usuarios.
Sintetice una conversación natural a partir de texto.
Integre IA y aprendizaje automático en su empresa. Cree modelos personalizados utilizando sus propios datos.
Cree modelos analíticos y redes neuronales entrenados con sus propios datos, para desplegar y usar en aplicaciones.
Descubra, catalogue y comparta de forma segura datos de la empresa.
Aproveche la transcripción en streaming de baja latencia.
Gestione imágenes de un contenedor Docker en un registro privado totalmente gestionado.
Lea, analice y almacene datos en IBM Cloud Object Storage con ANSI SQL.
Promueva las prácticas recomendadas de DevOps utilizando Git, el seguimiento de incidencias, las canalizaciones de CI/CD y el IDE web de Eclipse Orion en la nube.
Use Terraform como servicio para automatizar el suministro y la gestión de los recursos de IBM Cloud en todos los entornos.
Cree y ejecute servidores virtuales en IBM LinuxONE, la plataforma basada en Linux más segura del sector.
Obtenga insight detallados sobre el consumo de API a partir de análisis integrados.
Registre, busque y reciba alertas sobre sus actividades en IBM Cloud.
Obtenga insight sobre sus usuarios y sus aplicaciones con los servicios de IBM Cloud.
Agregue autenticación a su dispositivo móvil y aplicación web, y proteja sus API y programas de fondo que se ejecutan en IBM Cloud.
Desarrolle y despliegue aplicaciones de análisis utilizando Apache Spark y Apache Hadoop de código abierto.
Enseñe IBM watsonx; catalogue y comparta de forma segura datos de la empresa.
Traduzca texto, documentos y sitios web de un idioma a otro.
Obtenga insights a partir de datos redes sociales y transaccionales para identificar rasgos psicológicos.
Detecte tonos de voz, que incluyen emociones, tendencias sociales y estilos lingüísticos.
Analice imágenes para identificar lugares, objetos, rostros y demás contenido.
Analice texto y extraiga metadatos de contenido como conceptos, entidades, emociones o sentimientos, entre otros.
Inicie una prueba gratuita de DB2 Warehouse y reciba USD 1.000 de crédito. Si es nuevo en IBM Cloud, puede registrarse hoy mismo y recibir un crédito adicional de USD 200.
Use una base de datos totalmente gestionada y alojada en un entorno de IBM Cloud Hyper Protect. Actualmente es compatible con MongoDB 3.6.4.
Ejecute funciones en respuesta a eventos entrantes.
Gestione sus secretos de forma centralizada en una instancia dedicada de un solo arrendatario.
Migre datos con rapidez y mayor seguridad desde el origen local hacia una propiedad de datos de IBM Cloud.
Obtenga mayor fiabilidad, desempeño y seguridad para aplicaciones, sitios web y servicios de Internet.
Cree y ejecute servidores virtuales basados en Linux en un entorno de computación confidencial.
Almacene sus datos de PostgreSQL en una base de datos de cliente totalmente cifrada, sin necesidad de tener conocimientos especializados.
Use este servicio para gestionar claves criptográficas, que ayudan a proteger los datos.
Código promocional: VPC1000
Vence el 31 de diciembre de 2023
Crédito de 1000 USD durante 180 días para los productos IBM® Cloud Virtual Server for VPC, IBM® Cloud Block Storage for VPC e IBM® Cloud Image Service for VPC.
Vence el 31 de diciembre de 2024
Crédito de USD 1.000 durante 180 días para IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC , incluidos servidores, almacenamiento y equilibradores de carga.—
Código promocional: SERVERLESSARC
Vence el 31 de diciembre de 2024
Crédito de 500 USD para nuevos usuarios de IBM® Cloud Code Engine y MongoDB.
Código promocional: DSFREE250
Vence el 31 de diciembre de 2024
Crédito de 250 USD durante 30 días para IBM® Cloud Databases for PostgreSQL, Databases for MongoDB, Databases for Elasticsearch, Databases for Redis, Databases for MySQL, Databases for EnterpriseDB, Databases for etcd, Messages for RabbitMQ; IBM® Cloud Event Streams y Cloudant on IBM® Cloud.
Su cuenta gratuita de IBM Cloud le ofrece acceso a más de 40 productos con planes de precios Lite. Esto significa que el plan siempre será gratuito. Nunca tendrá que pagar, y el plan nunca caducará.
Para comenzar a desarrollar en IBM Cloud, primero debe crear una cuenta utilizando una dirección de correo electrónico (la dirección de correo electrónico no debe estar asociada con una cuenta existente).
Se requieren los datos de pago por adelantado, pero no se le cobrará hasta que consuma un servicio facturable; sin embargo, se aplicará una retención nominal en su tarjeta para verificar su autenticidad.
Un mensaje de confirmación mostrará el cargo en su pantalla después de introducir la información de su tarjeta de crédito. El monto lo determina el comerciante, pero suele ser de alrededor de USD 1,00.
Disponer de esta información ayuda a crear una transición fluida a un plan de pago por uso, si así lo desea.
Los planes Lite nunca generan cargos; sin embargo, para consumir planes no Lite en el nivel libre, se requiere una actualización a un plan de pago por uso. Cuando el consumo supere el umbral del nivel libre del servicio, se le facturará mensualmente por el uso de recursos.
Puede establecer umbrales de gasto separados para la cuenta, el contenedor, el tiempo de ejecución, todos los servicios y servicios específicos. Recibirá notificaciones automáticamente cuando su gasto mensual alcance el 80 %, 90 % y 100 % de esos umbrales. Para configurar las notificaciones de gastos, haga clic en "Gestión > Facturación y uso" y luego seleccione "Notificaciones de gastos". Para obtener más información, consulte Configuración de notificaciones de gastos.
Gratis por tiempo ilimitado: son productos con un plan Lite que nunca caducan. Están diseñados para que pueda trabajar en sus proyectos sin preocupaciones y evitar que se generen facturas imprevistas. Las cuotas del plan Lite se basan en el uso, nunca caducan y se renuevan todos los meses o por uso puntual. Vea todos los productos del plan Lite.
Prueba gratuita: es similar a la prueba premium; sin embargo, requiere una suscripción o una cuenta de pago por uso. Dependiendo del producto, la cuota puede funcionar durante un período específico, según el uso o no caducar nunca. Algunos productos empezarán a generar cargos si consume más allá del nivel gratuito. Vea todos los productos del plan gratuito.
Una vez alcanzado el límite de cuota para las instancias del plan Lite, el servicio se suspenderá durante ese mes. Los límites de cuota son por organización, no por instancia. Las nuevas instancias creadas en la misma organización reflejan cualquier uso de instancias anteriores. Los límites de cuota se restablecen el primer día de cada mes.
Puede comprobar su uso yendo a "Gestión > Facturación y uso" en la consola y seleccionando "Uso". Para obtener más información, consulte Visualización del uso.
Para recibir el crédito de 200 USD, primero tiene que actualizar una cuenta de pago por uso. Si ya lo hizo, vaya a la página de uso en la consola de IBM Cloud para ver el crédito de 200 USD. También puede ir a la página de configuración de la cuenta para ver sus promociones activas. Su crédito promocional de 200 USD se aplica de forma automática, pero puede tardar unas horas en aparecer en su cuenta. El crédito está disponible solo para cuentas de pago por uso por primera vez y no puede usarse con ofertas de terceros.
Las cuentas de prueba de IBM Cloud están disponibles para docentes y estudiantes de instituciones académicas acreditadas que ofrecen títulos. Para calificar para una cuenta de prueba, visite Descargar software IBM SkillsBuild y valide las credenciales de su institución. Aquí encontrará instrucciones detalladas para crear su cuenta aquí (enlace externo a ibm.com).
Si agrega una tarjeta de crédito a la cuenta de prueba, esta pasará a ser una cuenta de pago por uso y no podrá volver a ser una cuenta de prueba. Asimismo, no se pueden usar códigos académicos en cuentas de pago por uso. Para obtener más información sobre las cuentas de prueba académicas, consulte las preguntas frecuentes sobre Descargar software IBM SkillsBuild.
En la página de facturación y promociones, introduzca el código promocional. Lea los detalles de la promoción y haga clic en Aplicar. Una vez que se aplique el código promocional, se mostrará un mensaje de éxito.
Tenga en cuenta que debe tener una tarjeta de crédito registrada para aplicar códigos promocionales por motivos de autenticación.
Puede utilizar el estimador de costos para calcular el costo de los productos IBM Cloud y personalizar los planes a su medida. Conozca el catálogo para buscar ofertas y añadirlas a una estimación.
Obtendrá soporte técnico gratuito a través de Stack Overflow (enlace externo a ibm.com). Puede abrir solicitudes de asistencia relacionadas con la gestión de accesos, las cuentas, la facturación y el uso.
Desbloquee el catálogo completo de IBM Cloud y dé los primeros pasos con todo lo que necesita para llevar sus proyectos al siguiente nivel.