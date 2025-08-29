Nivel gratuito de IBM Cloud

Cree su cuenta sin cargo. Pruebe más de 40 productos gratis por tiempo ilimitado.
Lo que obtiene La cuenta de IBM Cloud es una cuenta de pago por uso, que incluye acceso a más de 40 productos (incluidas las API de IBM® Watson) con un nivel gratuito. No hay cargos fijos ni compromisos por adelantado y puede cancelar en cualquier momento. Pague solo por el uso que supere este nivel gratuito.
Cuenta gratuita de IBM Cloud

Su cuenta gratuita de IBM Cloud es una cuenta de pago por uso e incluye acceso a más de 50 productos de nivel libre. Pague solo por el uso que supere este nivel libre. No hay cargos fijos ni compromisos por adelantado, y puede cancelar en cualquier momento.
Más de 40 productos gratis por tiempo ilimitado

Acceda a más de 40 productos gratis por tiempo ilimitado con un plan Lite, incluidas las API de IBM watsonx . Estos no expiran y no tiene que pagar en ningún momento.
Crédito en la nube de 200 USD

Recibirá un crédito por sus primeros 200 USD en aplicaciones y servicios. Pruebe cualquier producto de IBM Cloud con este crédito, disponible durante 30 días.

Productos de IBM Cloud

Desbloquee el catálogo completo de IBM Cloud
Destacado Gratis por tiempo ilimitado PRUEBA GRATIS Promociones

Nuestros clientes

Preguntas frecuentes

Su cuenta gratuita de IBM Cloud le ofrece acceso a más de 40 productos con planes de precios Lite. Esto significa que el plan siempre será gratuito. Nunca tendrá que pagar, y el plan nunca caducará. 

  • Con un plan Lite, puede disponer de una instancia de cualquier servicio.
  • Después de 10 días sin actividad de desarrollo, sus aplicaciones quedan inactivas. Puede reactivar la aplicación volviendo a trabajar en ella.
  • Después de 30 días sin actividad de desarrollo, las instancias de servicio con planes Lite se eliminarán.

Para comenzar a desarrollar en IBM Cloud, primero debe crear una cuenta utilizando una dirección de correo electrónico (la dirección de correo electrónico no debe estar asociada con una cuenta existente).

Se requieren los datos de pago por adelantado, pero no se le cobrará hasta que consuma un servicio facturable; sin embargo, se aplicará una retención nominal en su tarjeta para verificar su autenticidad.

Un mensaje de confirmación mostrará el cargo en su pantalla después de introducir la información de su tarjeta de crédito. El monto lo determina el comerciante, pero suele ser de alrededor de USD 1,00. 

Disponer de esta información ayuda a crear una transición fluida a un plan de pago por uso, si así lo desea.

Los planes Lite nunca generan cargos; sin embargo, para consumir planes no Lite en el nivel libre, se requiere una actualización a un plan de pago por uso. Cuando el consumo supere el umbral del nivel libre del servicio, se le facturará mensualmente por el uso de recursos. 

Puede establecer umbrales de gasto separados para la cuenta, el contenedor, el tiempo de ejecución, todos los servicios y servicios específicos. Recibirá notificaciones automáticamente cuando su gasto mensual alcance el 80 %, 90 % y 100 % de esos umbrales. Para configurar las notificaciones de gastos, haga clic en "Gestión > Facturación y uso" y luego seleccione "Notificaciones de gastos". Para obtener más información, consulte Configuración de notificaciones de gastos.

Conozca los códigos promocionales

Gratis por tiempo ilimitado: son productos con un plan Lite que nunca caducan. Están diseñados para que pueda trabajar en sus proyectos sin preocupaciones y evitar que se generen facturas imprevistas. Las cuotas del plan Lite se basan en el uso, nunca caducan y se renuevan todos los meses o por uso puntual. Vea todos los productos del plan Lite.

Prueba gratuita: es similar a la prueba premium; sin embargo, requiere una suscripción o una cuenta de pago por uso. Dependiendo del producto, la cuota puede funcionar durante un período específico, según el uso o no caducar nunca. Algunos productos empezarán a generar cargos si consume más allá del nivel gratuito. Vea todos los productos del plan gratuito.

Una vez alcanzado el límite de cuota para las instancias del plan Lite, el servicio se suspenderá durante ese mes. Los límites de cuota son por organización, no por instancia. Las nuevas instancias creadas en la misma organización reflejan cualquier uso de instancias anteriores. Los límites de cuota se restablecen el primer día de cada mes.

Puede comprobar su uso yendo a "Gestión > Facturación y uso" en la consola y seleccionando "Uso". Para obtener más información, consulte Visualización del uso.

Para recibir el crédito de 200 USD, primero tiene que actualizar una cuenta de pago por uso. Si ya lo hizo, vaya a la página de uso en la consola de IBM Cloud para ver el crédito de 200 USD. También puede ir a la página de configuración de la cuenta para ver sus promociones activas. Su crédito promocional de 200 USD se aplica de forma automática, pero puede tardar unas horas en aparecer en su cuenta. El crédito está disponible solo para cuentas de pago por uso por primera vez y no puede usarse con ofertas de terceros.

Las cuentas de prueba de IBM Cloud están disponibles para docentes y estudiantes de instituciones académicas acreditadas que ofrecen títulos. Para calificar para una cuenta de prueba, visite Descargar software IBM SkillsBuild y valide las credenciales de su institución. Aquí encontrará instrucciones detalladas para crear su cuenta aquí (enlace externo a ibm.com).

Si agrega una tarjeta de crédito a la cuenta de prueba, esta pasará a ser una cuenta de pago por uso y no podrá volver a ser una cuenta de prueba. Asimismo, no se pueden usar códigos académicos en cuentas de pago por uso. Para obtener más información sobre las cuentas de prueba académicas, consulte las preguntas frecuentes sobre Descargar software IBM SkillsBuild.

En la página de facturación y promociones, introduzca el código promocional. Lea los detalles de la promoción y haga clic en Aplicar. Una vez que se aplique el código promocional, se mostrará un mensaje de éxito.

Tenga en cuenta que debe tener una tarjeta de crédito registrada para aplicar códigos promocionales por motivos de autenticación.

Puede utilizar el estimador de costos para calcular el costo de los productos IBM Cloud y personalizar los planes a su medida. Conozca el catálogo para buscar ofertas y añadirlas a una estimación.

Obtendrá soporte técnico gratuito a través de Stack Overflow (enlace externo a ibm.com). Puede abrir solicitudes de asistencia relacionadas con la gestión de accesos, las cuentas, la facturación y el uso.

Póngase en marcha

Desbloquee el catálogo completo de IBM Cloud y dé los primeros pasos con todo lo que necesita para llevar sus proyectos al siguiente nivel.

 Cree su cuenta gratuita
Más formas de explorar Documentación de la cuenta IBM Cloud