Soluciones de seguridad en la nube

Integrar la nube en su programa de seguridad empresarial existente no consiste solo en agregar algunos controles o soluciones puntuales más. Requiere una evaluación de los recursos y necesidades comerciales con el fin de desarrollar un nuevo enfoque para su cultura y estrategia de seguridad en la nube. Para gestionar un programa de seguridad coherente, híbrido y multinube debe establecer visibilidad y control. Los productos y expertos de IBM Security pueden ayudarlo a integrar los controles adecuados, organizar la implementación de cargas de trabajo y establecer una gestión eficaz de las amenazas.
Comprenda cómo los actores de amenazas están desperdiciando ataques y cómo proteger su organización de manera proactiva.
Comprenda el estado futuro de su empresa y el programa de seguridad basado en riesgos. Establezca seguridad en la nube en cada capa de la pila para lograr sus objetivos comerciales.
Integre controles de seguridad nativos en la nube, implemente una metodología de seguridad por diseño y establezca la orquestación y automatización de la seguridad para definir y hacer cumplir su programa de seguridad en la nube empresarial.
Gracias a la visibilidad y el control centralizados, su empresa podrá monitorear y adaptarse al panorama de amenazas. Detecte y contenga los ataques mediante la orquestación de una respuesta eficaz a los incidentes en toda la organización.
NHS Digital contrató a IBM como su socio estratégico del Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética (CSOC) para proporcionar servicios de seguridad y soporte mejorados.
CIB se asoció con IBM para reducir los esfuerzos manuales en la gobernanza de identidades al proporcionar la gestión de identidad segura y transparente de 8000 empleados.