Soluciones de seguridad en la nube

Integrar la nube en su programa de seguridad empresarial existente no consiste solo en agregar algunos controles o soluciones puntuales más. Requiere una evaluación de los recursos y necesidades comerciales con el fin de desarrollar un nuevo enfoque para su cultura y estrategia de seguridad en la nube. Para gestionar un programa de seguridad coherente, híbrido y multinube debe establecer visibilidad y control. Los productos y expertos de IBM Security pueden ayudarlo a integrar los controles adecuados, organizar la implementación de cargas de trabajo y establecer una gestión eficaz de las amenazas.