Soluciones de seguridad en la nube

Migre con confianza a la multinube híbrida e integre la seguridad en cada fase de la transición
Ilustración de un programa de seguridad empresarial y cloud management híbrida

La IA inteligente comienza con aspectos de seguridad y gobernanza más inteligentes

Únase a esta conversación con el líder de ciberseguridad de una de las 20 principales empresas de atención médica que figura en la lista de Fortune 500 para conocer las mejores prácticas para proteger la IA.

Seguridad confiable e innovadora

Integrar la nube en su programa de seguridad empresarial existente no consiste solo en agregar algunos controles o soluciones puntuales más. Requiere una evaluación de los recursos y necesidades comerciales con el fin de desarrollar un nuevo enfoque para su cultura y estrategia de seguridad en la nube. Para gestionar un programa de seguridad coherente, híbrido y multinube debe establecer visibilidad y control. Los productos y expertos de IBM Security pueden ayudarlo a integrar los controles adecuados, organizar la implementación de cargas de trabajo y establecer una gestión eficaz de las amenazas.

IBM Guardium Data Security Center fue nombrado líder en cuatro categorías en el informe Leadership Compass Data Security Platforms 2025 de KuppingerCole Analysts
Proteja y supervise sus datos, aplicaciones y entornos con los servicios de seguridad de IBM
Defina su estado futuro

Comprenda el estado futuro de su empresa y el programa de seguridad basado en riesgos. Establezca seguridad en la nube en cada capa de la pila para lograr sus objetivos comerciales.
Construya para la nube y migre de forma segura

Integre controles de seguridad nativos en la nube, implemente una metodología de seguridad por diseño y establezca la orquestación y automatización de la seguridad para definir y hacer cumplir su programa de seguridad en la nube empresarial.

 

 
Gestión continua de amenazas y resiliencia

Gracias a la visibilidad y el control centralizados, su empresa podrá monitorear y adaptarse al panorama de amenazas. Detecte y contenga los ataques mediante la orquestación de una respuesta eficaz a los incidentes en toda la organización.

 
Soluciones híbridas de seguridad multinube Gestión de amenazas
Gestione la información sobre amenazas y eventos con información precisa para adaptarse a las nuevas amenazas, detectar ataques y responder a ellos con rapidez.
Protección de datos
Localice, clasifique, proteja y gestione sus datos críticos dondequiera que residan. Mantenga sus propias claves de cifrado de datos en la nube.
Gestión de identidad y acceso (IAM)
Identifique y gestione quién tiene niveles de acceso adecuados en todo su entorno multinube híbrida.
Plataforma de seguridad híbrida multinube
Conéctese a fuentes de datos sin mover sus datos y actúe más rápido con orquestación y automatización en todas las herramientas y equipos.
Soluciones de seguridad móvil
Gestione y proteja sus dispositivos móviles desde una única consola y evite las amenazas cibernéticas, por ejemplo el phishing.
Soluciones de protección contra el fraude
Autentica a los clientes, detecta fraudes y protege contra usuarios maliciosos en todos los canales.
Servicios de Seguridad en la Nube Estrategia de seguridad y riesgos en la nube
Comience con una estrategia integral de seguridad en la nube basada en riesgos, gestión y plan de preparación.
Protección de la carga de trabajo
Cree, implemente y administre las cargas de trabajo de diseño seguro.
Servicios de seguridad ofensiva X-Force Red
Involucre a un equipo global de hackers para que entren en su organización y descubran vulnerabilidades riesgosas.
Servicios de gestión de amenazas
Utilice un marco de seguridad más inteligente para gestionar todo el ciclo de vida de las amenazas.
Servicios de seguridad de datos
Obtenga una protección integral de datos para los datos empresariales más críticos.
Servicios de IAM en la nube
Haga su recorrido hacia una migración exitosa al programa Cloud Identity and Access Management (IAM).
Estudios de caso
Enfermeras hablando en una sala de hospital usando una tableta digital
NHS digital

NHS Digital contrató a IBM como su socio estratégico del Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética (CSOC) para proporcionar servicios de seguridad y soporte mejorados.

Ilustración de estelas de luz en una rotonda de la ciudad
Commercial International Bank S.A.E. (CIB)

CIB se asoció con IBM para reducir los esfuerzos manuales en la gobernanza de identidades al proporcionar la gestión de identidad segura y transparente de 8000 empleados.

Recursos Costo de una filtración de datos 2025
El 97 % de las organizaciones que experimentaron incidentes de seguridad relacionados con la IA carecían de controles de acceso adecuados.
X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Comprenda cómo los actores de amenazas están desperdiciando ataques y cómo proteger su organización de manera proactiva.
Informe sobre el panorama de amenazas de IBM Security X-Force Cloud 2024
Obtenga insights clave y estrategias prácticas para proteger su nube con la inteligencia de amenazas más reciente.
Explicación de la seguridad en la nube
Comprenda la seguridad en la nube, una recopilación de los procedimientos y tecnologías diseñados para abordar las amenazas externas e internas a la seguridad empresarial y cómo aplicarlos.
Orquestación de servicios de seguridad en la nube
Descubra cómo proteger su nube híbrida, impulsar la innovación y coordinar la respuesta ante incidentes para minimizar los riesgos para su organización.
Entradas de blog
Manténgase actualizado con las últimas tendencias y noticias sobre seguridad.
Proteja su nube

Personalice su experiencia en la nube con servicios y soluciones de seguridad en la nube que se adapten a las necesidades de su empresa.