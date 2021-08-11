¿Qué es la seguridad en la nube?

En las empresas modernas, hubo una transición creciente hacia entornos basados en la nube y modelos informáticos IaaS, Paas o SaaS. La naturaleza dinámica de la gestión de la infraestructura, especialmente en el escalado de aplicaciones y servicios, puede plantear un serial de desafíos a las empresas a la hora de dotar de recursos adecuados a sus departamentos. Estos modelos como servicio brindan a las organizaciones la capacidad de descargar muchas de las tareas relacionadas con TI que consumen mucho tiempo.

A medida que las empresas continúan migrando a la nube, comprender los requisitos de seguridad para mantener los datos seguros se volvió fundamental. Si bien los proveedores externos de computación en la nube pueden asumir la administración de esta infraestructura, la responsabilidad de la seguridad y la rendición de cuentas de los activos de datos no necesariamente cambia junto con ella.



De forma predeterminada, la mayoría de los proveedores de la nube siguen las mejores prácticas de seguridad y toman medidas activas para proteger la integridad de sus servidores. Sin embargo, las organizaciones deben tomar sus propias consideraciones al proteger los datos, las aplicaciones y las cargas de trabajo que se ejecutan en la nube.



Las amenazas de seguridad se volvieron más avanzadas a medida que el panorama digital continúa evolucionando. Estas amenazas se dirigen explícitamente a los proveedores de computación en la nube debido a la falta general de visibilidad de una organización en el acceso y movimiento de datos. Sin tomar medidas activas para mejorar su seguridad en la nube, las organizaciones pueden enfrentar riesgos significativos de gobernanza y cumplimiento al gestionar la información del cliente, independientemente de dónde se almacene.



La seguridad en la nube debe ser un tema importante de debate, independientemente del tamaño de su empresa. La infraestructura de nube soporta casi todos los aspectos de la informática moderna en todos los sectores y en múltiples verticales.



Sin embargo, el éxito de la adopción de la nube depende de la implementación de contramedidas adecuadas para defender de los ciberataques modernos. Independientemente de si su organización opera en un entorno de nube pública, privada o híbrida, las soluciones de seguridad en la nube y las mejores prácticas son necesarias para mantener la continuidad del negocio.