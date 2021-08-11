¿Qué es la seguridad en la nube?

La seguridad en la nube es un conjunto de procedimientos y tecnología diseñados para hacer frente a las amenazas externas e internas a la seguridad empresarial. Las organizaciones necesitan seguridad en la nube a medida que avanzan hacia su estrategia de transformación digital e incorporan herramientas y servicios basados en la nube como parte de su infraestructura.
Los términos transformación digital y migración a la nube se emplearon de manera regular en entornos empresariales en los últimos años. Si bien ambas frases pueden significar cosas diferentes para diferentes organizaciones, cada una está impulsada por un denominador común: la necesidad de cambio.
A medida que las empresas adoptan estos conceptos y avanzan hacia la optimización de su enfoque operativo, surgen nuevos desafíos al equilibrar los niveles de productividad y la seguridad. Si bien las tecnologías más modernas ayudan a las organizaciones a avanzar en capacidades fuera de los límites de la infraestructura local, la transición principalmente a entornos basados en la nube puede tener varias participaciones si no se realiza de manera segura.
Lograr el equilibrio adecuado requiere comprender cómo las empresas modernas pueden beneficiarse del uso de tecnologías de nube interconectadas mientras implementan las mejores prácticas de seguridad en la nube.
La "nube" o, más específicamente, "computación en la nube" se refiere al proceso de acceder a recursos, software y bases de datos a través de Internet y fuera de los límites de las restricciones de hardware local. Esta tecnología brinda a las organizaciones flexibilidad a la hora de escalar sus operaciones al descargar una parte, o la mayor parte, de la gestión de su infraestructura a proveedores de alojamiento externos.
Los servicios de computación en la nube más comunes y ampliamente adoptados son:
En las empresas modernas, hubo una transición creciente hacia entornos basados en la nube y modelos informáticos IaaS, Paas o SaaS. La naturaleza dinámica de la gestión de la infraestructura, especialmente en el escalado de aplicaciones y servicios, puede plantear un serial de desafíos a las empresas a la hora de dotar de recursos adecuados a sus departamentos. Estos modelos como servicio brindan a las organizaciones la capacidad de descargar muchas de las tareas relacionadas con TI que consumen mucho tiempo.
A medida que las empresas continúan migrando a la nube, comprender los requisitos de seguridad para mantener los datos seguros se volvió fundamental. Si bien los proveedores externos de computación en la nube pueden asumir la administración de esta infraestructura, la responsabilidad de la seguridad y la rendición de cuentas de los activos de datos no necesariamente cambia junto con ella.
De forma predeterminada, la mayoría de los proveedores de la nube siguen las mejores prácticas de seguridad y toman medidas activas para proteger la integridad de sus servidores. Sin embargo, las organizaciones deben tomar sus propias consideraciones al proteger los datos, las aplicaciones y las cargas de trabajo que se ejecutan en la nube.
Las amenazas de seguridad se volvieron más avanzadas a medida que el panorama digital continúa evolucionando. Estas amenazas se dirigen explícitamente a los proveedores de computación en la nube debido a la falta general de visibilidad de una organización en el acceso y movimiento de datos. Sin tomar medidas activas para mejorar su seguridad en la nube, las organizaciones pueden enfrentar riesgos significativos de gobernanza y cumplimiento al gestionar la información del cliente, independientemente de dónde se almacene.
La seguridad en la nube debe ser un tema importante de debate, independientemente del tamaño de su empresa. La infraestructura de nube soporta casi todos los aspectos de la informática moderna en todos los sectores y en múltiples verticales.
Sin embargo, el éxito de la adopción de la nube depende de la implementación de contramedidas adecuadas para defender de los ciberataques modernos. Independientemente de si su organización opera en un entorno de nube pública, privada o híbrida, las soluciones de seguridad en la nube y las mejores prácticas son necesarias para mantener la continuidad del negocio.
Falta de visibilidad
Es fácil perder de vista cómo y quién accede a sus datos, ya que se accede a muchos servicios en la nube fuera de las redes corporativas y a través de terceros.
Multiusuario
Los entornos de nube pública albergan múltiples infraestructuras de clientes en el mismo espacio. Como resultado, es posible que sus servicios alojados se vean comprometidos por atacantes maliciosos como daño colateral al atacar a otras empresas.
Gestión de acceso y TI en la sombra
Si bien las empresas pueden gestionar y restringir con éxito los puntos de acceso en los sistemas locales, gestionar estos mismos niveles de restricciones puede ser un desafío en entornos de nube. Esto puede ser peligroso para las organizaciones que no despliegan políticas de bring your own device (BYOD) y permiten el acceso sin filtros a los servicios en la nube desde cualquier dispositivo o geolocalización.
Conformidad
La gestión del cumplimiento normativo suele ser una fuente de confusión para las empresas que emplean despliegues de nube pública o híbrida. La responsabilidad general de la privacidad y la seguridad de los datos sigue recayendo en la empresa, y la gran dependencia de soluciones de terceros para gestionar este componente puede dar lugar a costosos problemas de cumplimiento.
Errores de configuración
Una parte sustancial de los registros vulnerados se puede atribuir a activos mal configurados, lo que convierte a la persona interna inadvertida en un problema clave para los entornos de computación en la nube. Los errores de configuración pueden incluir dejar las contraseñas administrativas predeterminadas en su lugar o no crear la configuración de privacidad adecuada.
La gestión de identidad y acceso (IAM)
Las herramientas y los servicios de gestión de identidad y acceso (IAM) permiten a las empresas desplegar protocolos de aplicación basados en políticas para todos los usuarios que intentan acceder a los servicios on premises y basados en la nube. La funcionalidad principal de IAM es crear identidades digitales para todos los usuarios para que puedan ser monitoreados y restringidos activamente cuando sea necesario durante todas las interacciones de datos.
Prevención de pérdida de datos (DLP)
Los servicios de prevención de pérdida de datos (DLP) ofrecen un conjunto de herramientas y servicios diseñados para garantizar la seguridad de los datos regulados en la nube. Las soluciones de DLP emplean una combinación de alertas de corrección, cifrado de datos y otras medidas preventivas para proteger todos los datos almacenados, ya sea en reposo o en movimiento.
Información de seguridad y gestión de eventos (SIEM)
La gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) proporciona una solución integral de orquestación de la seguridad que automatiza la supervisión, detección y respuesta ante amenazas en entornos basados en la nube. La tecnología SIEM emplea tecnologías impulsadas por inteligencia artificial (IA) para correlacionar datos de registro en múltiples plataformas y activos digitales. Esto brinda a los equipos de TI la capacidad de aplicar con éxito sus protocolos de seguridad de red, lo que les permite reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza potencial.
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres
Independientemente de las medidas preventivas que las organizaciones tengan implementadas para sus infraestructuras on premises y basadas en la nube, aún pueden ocurrir filtraciones de datos e interrupciones. Las empresas deben poder reaccionar rápidamente a las vulnerabilidades recién descubiertas o a las interrupciones significativas del sistema lo antes posible. Las soluciones de recuperación ante desastres son un elemento básico en la seguridad en la nube y proporcionan a las organizaciones las herramientas, los servicios y los protocolos necesarios para acelerar la recuperación de datos perdidos y reanudar las operaciones comerciales normales.
La forma de abordar la seguridad en la nube es diferente para cada organización y puede depender de varias variables. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU. elaboró una lista de las mejores prácticas que se pueden seguir para establecer un marco de computación en la nube seguro y sostenible.
El NIST creó los pasos necesarios para que cada organización autoevalúe su preparación en materia de seguridad y aplique medidas de seguridad preventivas y de recuperación adecuadas a sus sistemas. Estos principios se basan en los cinco pilares de un marco de ciberseguridad del NIST: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar.
Otra tecnología emergente en seguridad en la nube que soporta la ejecución del marco de ciberseguridad del NIST es la gestión de postura de seguridad en la nube (CSPM). Las soluciones CSPM están diseñadas para abordar una falla común en muchos entornos de nube: configuraciones erróneas.
Las infraestructuras en la nube que permanecen mal configuradas por las empresas o incluso los proveedores de la nube pueden generar varias vulnerabilidades que aumentan significativamente la superficie de ataque de una organización. La CSPM aborda estos problemas ayudando a organizar y desplegar los componentes principales de la seguridad en la nube. Estos incluyen gestión de identidad y acceso (IAM), gestión de cumplimiento normativo, monitoreo de tráfico, respuesta a amenazas, mitigación de riesgos y gestión de recursos digitales.
