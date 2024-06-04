Actualizado: 5 de junio de 2024
Colaboradores: Matthew Finio, Amanda Downie
Un proveedor de servicios gestionados de seguridad (MSSP) ofrece supervisión y gestión subcontratadas de sistemas de seguridad para que las empresas mejoren sus capacidades de ciberseguridad.
Los proveedores de servicios de seguridad gestionada funcionan como entidades de terceros, ofreciendo a las empresas supervisión y gestión subcontratadas de sus dispositivos y sistemas de seguridad. Los MSSP proporcionan servicios de seguridad críticos, como redes privadas virtuales (VPN), cortafuegos administrados y gestión de antivirus. Como operan desde centros de operaciones de seguridad (SOC)de alta disponibilidad, lo que significa que pueden operar a un alto nivel, continuamente, sin intervención, los MSSP brindan cobertura "siempre activa". Esta cobertura reduce significativamente la necesidad de que las empresas contraten, capaciten y conserven a un amplio personal interno para mantener la seguridad de manera efectiva.
Las empresas a menudo recurren a los MSSP para mejorar sus capacidades de seguridad interna o eliminar por completo sus operaciones de seguridad. Los MSSP emplean profesionales de seguridad que realizan monitoreo y análisis en tiempo real de eventos de seguridad, ofrecen inteligencia de amenazas y brindan orientación sobre las mejores prácticas de seguridad. Esta asociación estratégica permite a las organizaciones concentrarse en sus actividades principales mientras se les da la seguridad de que sus recursos digitales están bajo la protección de profesionales calificados. Además, la reducción de la carga de trabajo de los equipos internos de TI permite que se concentre más tiempo y recursos en tareas cruciales esenciales para el crecimiento de la organización.
Aunque se centran en la supervisión y la gestión, los MSSP también se encargan de las actualizaciones, los cambios y las modificaciones del sistema. Esto garantiza que las medidas de seguridad permanezcan actualizadas y vigentes. En última instancia, las ofertas de MSSP desempeñan un papel fundamental en el refuerzo de la eficiencia organizacional, la mitigación de los riesgos de seguridad y la protección de los activos digitales contra las amenazas en constante evolución.
Los proveedores de servicios gestionados de seguridad (MSSP) y los proveedores de servicios gestionados (MSP) ofrecen servicios de terceros a las organizaciones, pero difieren en su enfoque. Los MSP ofrecen servicios generales de red y TI, incluidas las telecomunicaciones gestionadas y las plataformas de software como servicio (SaaS). Los MSSP, por otro lado, se especializan exclusivamente en brindar servicios de seguridad, ya que se centran en proteger a las organizaciones de las amenazas de ciberseguridad.
Una distinción clave entre MSSP y MSP radica en sus centros operativos. Si bien los MSP suelen manejar centros de operaciones de red (NOC) para monitorear y gestionar las redes de los clientes, los MSSP están equipados con centros de operaciones de seguridad (SOC). Los SOC se dedican a la supervisión de seguridad y la respuesta a incidentes las 24 horas del día, lo que garantiza una detección y mitigación rápidas de las amenazas de seguridad para salvaguardar eficazmente la red y los recursos digitales de las organizaciones.
Los MSSP proporcionan a las empresas una solución de seguridad externa completa. El monitoreo de la seguridad de la red empresarial y la respuesta a incidentes son su enfoque principal. Sin embargo, debido a que estas redes evolucionan con las nuevas tecnologías, los MSSP a menudo brindan soporte para otras plataformas, como aplicaciones e infraestructura basada en la nube. Los servicios comunes de MSSP incluyen:
Servicios antivirales: Para hacer frente a la evolución de los tipos de ataques virales, los MSSP emplean recursos de búsqueda de amenazas para abordar problemas inminentes e implementar medidas de protección en varios niveles dentro de la red, protegiéndola contra el malware y otro software malicioso.
Protección de endpoints: los MSSP ofrecen servicios de protección de endpoints para dispositivos, como computadoras portátiles y de escritorio y dispositivos móviles contra las ciberamenazas, garantizando una seguridad integral en todos los endpoints de la organización.
Servicios de respuesta a incidentes: si hay un incidente o violación de seguridad, los MSSP brindan servicios rápidos de respuesta a incidentes. Esto puede incluir análisis forense, investigación de incidentes y corrección para minimizar el impacto y restaurar las operaciones normales.
Detección de intrusiones: más allá de los límites de la red tradicional, los MSSP protegen todos los dispositivos y sistemas de amenazas internas y externas, investigando todos los componentes, personas y software, y empleando técnicas avanzadas para identificar y mitigar de forma preventiva las violaciones de seguridad.
Servicios de cortafuegos gestionados: los MSSP despliegan expertos en seguridad para monitorear continuamente el cortafuegos del sistema y responder a posibles amenazas. El tráfico de red se monitorea para identificar patrones e incoherencias que garanticen una estable protección del cortafuegos.
Consultoría de seguridad: los MSSP ofrecen orientación y asesoramiento de expertos sobre las mejores prácticas de seguridad, estrategias de gestión de riesgos y mejora de la postura de seguridad, ayudando a las organizaciones a desarrollar y mantener marcos de seguridad efectivos.
Gestión de eventos e información de seguridad (SIEM): los MSSP implementan soluciones SIEM para agregar y analizar datos de seguridad de varias fuentes, lo que permite la detección de amenazas en tiempo real, la respuesta a incidentes, la seguridad de la información y la gestión del cumplimiento.
Detección y prevención de amenazas: los MSSP utilizan herramientas y técnicas avanzadas de detección de amenazas para detectar y prevenir diversos tipos de amenazas cibernéticas, incluidos malware, ransomware, ataques de phishing y amenazas internas. Esto puede implicar el despliegue de sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDPS), detección y respuesta gestionadas (MDR), y soluciones de detección y respuesta de endpoints (EDR), así como otras tecnologías de seguridad.
Configuraciones de red privada virtual (VPN): los MSSP configuran las VPN para proteger las operaciones de la organización. Una VPN privada reduce la superficie de ataque e implementa medidas de seguridad personalizadas para usuarios autorizados, para mejorar la seguridad y la confidencialidad de la red.
Exploración de vulnerabilidades: los MSSP llevan a cabo un escaneo exhaustivo de vulnerabilidades para identificar posibles amenazas. Sus habilidades de gestión de vulnerabilidades identifican problemas dentro de la red, incluidos objetivos comunes, como espacios de trabajo o datos confidenciales. Dado que los atacantes también identifican vulnerabilidades que no están directamente conectadas con sus objetivos previstos, los MSSP pueden detectarlos tanto si se encuentran en la superficie de ataque inmediata como si están cerca o más lejos.
Los MSSP ofrecen muchas ventajas para proteger a las empresas contra la creciente variedad de ciberamenazas:
Acceso a tecnologías avanzadas: los MSSP invierten en tecnologías de seguridad de vanguardia y herramientas de próxima generación para proteger a sus clientes de una amplia gama de amenazas cibernéticas. Las empresas que se asocian con MSSP pueden emplear estas tecnologías sin realizar una inversión inicial significativa.
Asistencia para el cumplimiento: muchas industrias requieren el cumplimiento normativo relacionado con la protección de datos y la privacidad. Los MSSP ayudan a las organizaciones a lograr y mantener el cumplimiento de las regulaciones, como RGPD, HIPAA y PCI DSS, ayudando a recopilar datos y generar informes para auditorías o después de incidentes.
Enfoque empresarial principal: al externalizar la gestión de la seguridad a un MSSP, las organizaciones pueden centrarse en sus funciones principales. Aliviar la carga de la ciberseguridad les permite mejorar la productividad y llevar a cabo iniciativas estratégicas.
Rentabilidad: la contratación de un MSSP elimina la necesidad de que las organizaciones inviertan en una costosa infraestructura de seguridad y contraten y capaciten al personal interno de seguridad de TI. Los MSSP ofrecen sus servicios con precios previsibles y, a menudo, basados en suscripciones, lo que permite a las empresas asignar sus recursos de manera más eficiente. Además, muchas soluciones de ciberseguridad admiten múltiples inquilinos y escalabilidad. Esto permite que un MSSP use la misma solución para varios clientes y distribuya el costo entre ellos.
Experiencia: los MSSP emplean expertos en seguridad que tienen amplias habilidades de ciberseguridad y una comprensión de las amenazas, vulnerabilidades y tecnologías de seguridad en evolución. Esto los hace altamente capaces de proporcionar una protección eficaz para los recursos digitales.
Tranquilidad: los MSSP se mantienen al tanto de las últimas amenazas y tendencias de seguridad para garantizar que sus clientes puedan adelantarse a los ciberatacantes. Asociarse con un MSSP brinda a las organizaciones la tranquilidad de saber que sus recursos digitales están protegidos por profesionales.
Escalabilidad: los MSSP pueden escalar sus servicios de acuerdo con las necesidades cambiantes de sus clientes. Ya sea para una pyme o una gran empresa, los MSSP pueden adaptar sus ofertas para proporcionar el nivel adecuado de protección y soporte a medida que la organización crece.
Configuración y gestión de soluciones: al formar equipo con un MSSP, las organizaciones pueden acceder a servicios óptimos de ciberseguridad y experiencia y gestión de seguridad sin la necesidad de contar con talento on premises. Una organización promedio puede tener más de 50 herramientas de seguridad, pero carece de la interoperabilidad necesaria para que un programa de seguridad sea eficiente. Un MSSP podría ayudar a identificar el equilibrio adecuado entre tecnologías y servicios que servirían mejor a la organización.
Monitoreo y respuesta "siempre activos": los MSSP manejan centros de operaciones de seguridad (SOC) que brindan servicios de monitoreo y respuesta rápida a incidentes las 24 horas del día. Esta vigilancia continua minimiza los posibles daños y el tiempo de inactividad para las empresas.
