Los MSSP proporcionan a las empresas una solución de seguridad externa completa. El monitoreo de la seguridad de la red empresarial y la respuesta a incidentes son su enfoque principal. Sin embargo, debido a que estas redes evolucionan con las nuevas tecnologías, los MSSP a menudo brindan soporte para otras plataformas, como aplicaciones e infraestructura basada en la nube. Los servicios comunes de MSSP incluyen:

Servicios antivirales: Para hacer frente a la evolución de los tipos de ataques virales, los MSSP emplean recursos de búsqueda de amenazas para abordar problemas inminentes e implementar medidas de protección en varios niveles dentro de la red, protegiéndola contra el malware y otro software malicioso.



Protección de endpoints: los MSSP ofrecen servicios de protección de endpoints para dispositivos, como computadoras portátiles y de escritorio y dispositivos móviles contra las ciberamenazas, garantizando una seguridad integral en todos los endpoints de la organización.

Servicios de respuesta a incidentes: si hay un incidente o violación de seguridad, los MSSP brindan servicios rápidos de respuesta a incidentes. Esto puede incluir análisis forense, investigación de incidentes y corrección para minimizar el impacto y restaurar las operaciones normales.

Detección de intrusiones: más allá de los límites de la red tradicional, los MSSP protegen todos los dispositivos y sistemas de amenazas internas y externas, investigando todos los componentes, personas y software, y empleando técnicas avanzadas para identificar y mitigar de forma preventiva las violaciones de seguridad.

Servicios de cortafuegos gestionados: los MSSP despliegan expertos en seguridad para monitorear continuamente el cortafuegos del sistema y responder a posibles amenazas. El tráfico de red se monitorea para identificar patrones e incoherencias que garanticen una estable protección del cortafuegos.

Consultoría de seguridad: los MSSP ofrecen orientación y asesoramiento de expertos sobre las mejores prácticas de seguridad, estrategias de gestión de riesgos y mejora de la postura de seguridad, ayudando a las organizaciones a desarrollar y mantener marcos de seguridad efectivos.

Gestión de eventos e información de seguridad (SIEM): los MSSP implementan soluciones SIEM para agregar y analizar datos de seguridad de varias fuentes, lo que permite la detección de amenazas en tiempo real, la respuesta a incidentes, la seguridad de la información y la gestión del cumplimiento.

Detección y prevención de amenazas: los MSSP utilizan herramientas y técnicas avanzadas de detección de amenazas para detectar y prevenir diversos tipos de amenazas cibernéticas, incluidos malware, ransomware, ataques de phishing y amenazas internas. Esto puede implicar el despliegue de sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDPS), detección y respuesta gestionadas (MDR), y soluciones de detección y respuesta de endpoints (EDR), así como otras tecnologías de seguridad.

Configuraciones de red privada virtual (VPN): los MSSP configuran las VPN para proteger las operaciones de la organización. Una VPN privada reduce la superficie de ataque e implementa medidas de seguridad personalizadas para usuarios autorizados, para mejorar la seguridad y la confidencialidad de la red.

Exploración de vulnerabilidades: los MSSP llevan a cabo un escaneo exhaustivo de vulnerabilidades para identificar posibles amenazas. Sus habilidades de gestión de vulnerabilidades identifican problemas dentro de la red, incluidos objetivos comunes, como espacios de trabajo o datos confidenciales. Dado que los atacantes también identifican vulnerabilidades que no están directamente conectadas con sus objetivos previstos, los MSSP pueden detectarlos tanto si se encuentran en la superficie de ataque inmediata como si están cerca o más lejos.