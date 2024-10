Procedente de las palabras griegas que significan “escritura oculta”, la <a href=" " target=" " rel=" "> criptografía es la práctica de cifrar la información transmitida para que solo pueda ser interpretada por el destinatario. Desde la antigüedad, la práctica de enviar mensajes secretos fue común en casi todas las civilizaciones importantes. En los tiempos modernos, la criptografía se convirtió en un eje crítico de la ciberseguridad . Desde proteger los mensajes personales cotidianos y la autenticación de firmas digitales hasta proteger la información de pago para compras en línea e incluso proteger datos y comunicaciones gubernamentales ultrasecretos, la criptografía hace posible la privacidad digital.

Si bien la práctica se remonta a miles de años, el uso de la criptografía y el campo más amplio del criptoanálisis todavía se consideran relativamente jóvenes, ya que lograron enormes avances solo en los últimos 100 años. Coincidiendo con la invención de la informática moderna en el siglo XIX, los albores de la era digital también anunciaron el nacimiento de la criptografía moderna. Como medio fundamental para establecer la confianza digital, matemáticos, informáticos y criptógrafos comenzaron a desarrollar técnicas criptográficas modernas y criptosistemas para proteger los datos críticos de los usuarios de hackers, delincuentes cibernéticos y miradas indiscretas.

La mayoría de los criptosistemas comienzan con un mensaje no cifrado conocido como texto sin formato, que luego se cifra en un código indescifrable conocido como texto cifrado mediante una o más claves de cifrado. Este texto cifrado se transmite a un destinatario. Si se intercepta el texto cifrado y el algoritmo de cifrado es seguro, el texto cifrado será inservible para cualquier espía no autorizado porque no podrá descifrar el código. Sin embargo, el destinatario previsto podrá descifrar fácilmente el texto, suponiendo que disponga de la clave de descifrado correcta.

En este artículo, repasaremos la historia y evolución de la criptografía.