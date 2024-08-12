¿Qué es la ciberseguridad?

Si bien la estrategia de ciberseguridad de cada organización difiere, muchas emplean estas herramientas y tácticas para reducir las vulnerabilidades, prevenir ataques e interceptar ataques en curso:

La capacitación en conciencia de seguridad ayuda a los usuarios a comprender cómo acciones que aparentan ser inofensivas, como usar la misma contraseña sencilla para múltiples inicios de sesión o compartir demasiado en las redes sociales, aumentan el riesgo de ataque para ellos mismos o su organización.

En combinación con políticas de seguridad de datos bien pensadas, la capacitación en seguridad puede ayudar a los empleados a proteger los datos personales y organizacionales confidenciales. También puede ayudarlos a reconocer y evitar ataques de phishing y malware.

Herramientas de seguridad de datos



Las herramientas de seguridad de datos, como las soluciones de cifrado y prevención de pérdida de datos (DLP), pueden ayudar a detener las amenazas de seguridad en curso o mitigar sus efectos. Por ejemplo, las herramientas DLP pueden detectar y bloquear intentos de robo de datos, mientras que el cifrado puede hacer que cualquier dato que roben los hackers sea inútil para ellos.

Gestión de identidad y acceso



La gestión de identidad y acceso (IAM) se refiere a las herramientas y estrategias que controlan cómo los usuarios acceden a los recursos y qué pueden hacer con esos recursos.

Las tecnologías de IAM pueden ayudar a proteger contra el robo de cuentas. Por ejemplo, la autenticación multifactor requiere que los usuarios proporcionen múltiples credenciales para iniciar sesión, lo que significa que los actores de amenazas necesitan algo más que una contraseña para entrar en una cuenta.

Del mismo modo, los sistemas de autenticación adaptativa detectan cuándo los usuarios tienen un comportamiento de riesgo y plantean retos de autenticación adicionales antes de permitirles continuar. La autenticación adaptativa puede ayudar a limitar el movimiento lateral de los hackers que ingresan al sistema.

Una arquitectura de confianza cero es una forma de aplicar controles de acceso estrictos mediante la verificación de todas las solicitudes de conexión entre usuarios y dispositivos, aplicaciones y datos.

Gestión de la superficie de ataque



La gestión de superficies de ataque (ASM, por sus siglas en inglés) es el descubrimiento, análisis, corrección y monitoreo continuos de las vulnerabilidades de ciberseguridad y los posibles vectores de ataque que conforman la superficie de ataque de una organización.

A diferencia de otras disciplinas de defensa cibernética, la ASM se realiza completamente desde la perspectiva de un hacker, en lugar de la perspectiva del defensor. Identifica los objetivos y evalúa los riesgos en función de las oportunidades que presentan a un atacante malicioso.

Detección y respuesta a amenazas



Las tecnologías basadas en el análisis y la IA pueden ayudar a identificar y responder a los ataques en curso. Estas tecnologías pueden incluir gestión de eventos e información de seguridad (SIEM), orquestación, automatización y respuesta de la seguridad (SOAR) y detección y respuesta de endpoints (EDR). Por lo general, las organizaciones emplean estas tecnologías como parte de un plan formal de respuesta a incidentes .

Recuperación ante desastres



Las capacidades de recuperación ante desastres pueden desempeñar un papel clave en el mantenimiento de la continuidad del negocio y la corrección de amenazas en caso de un ataque cibernético. Por ejemplo, la capacidad de conmutar por error a una copia de seguridad alojada en una ubicación remota puede ayudar a una empresa a reanudar las operaciones después de un ataque de ransomware (a veces sin pagar un rescate).

