¿Qué son los controles de seguridad?

Los controles de seguridad son parámetros implementados para proteger diversos formatos de datos e infraestructuras importantes para una organización.

Se considera un control de seguridad cualquier tipo de protección o contramedida utilizada para evitar, detectar, contrarrestar o minimizar los riesgos de seguridad de la propiedad física, la información, los sistemas informáticos u otros activos.

Debido a la creciente tasa de ataques cibernéticos, los controles de seguridad de los datos son más importantes hoy que nunca.

Según un estudio de Clark School de la Universidad de Maryland, los ataques de ciberseguridad en los EE. UU. ahora ocurren cada 39 segundos en promedio y afectan a uno de cada tres estadounidenses cada año. El 43 % de estos ataques se dirigen a las pequeñas empresas. Entre marzo de 2021 y marzo de 2022, el costo promedio de una brecha de seguridad de datos en los Estados Unidos fue de USD 9.44 millones.

Al mismo tiempo, las regulaciones de privacidad de datos están creciendo, por lo que es fundamental que las empresas refuercen sus políticas de protección de datos o se enfrenten a posibles multas.

La Unión Europea implementó su estricto Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) el año pasado. En los EE. UU., la Ley de Privacidad del Consumidor de California entrará en vigencia el 1 de enero de 2020, y varios otros estados actualmente están considerando medidas similares.

Estas regulaciones generalmente incluyen severas sanciones para las empresas que no cumplen con los requisitos. Por ejemplo, Facebook informó recientemente que anticipa una multa de más de USD 3 mil millones de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. por deficiencias en las políticas de protección de datos que resultaron en varias brechas de seguridad de datos.