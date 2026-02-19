Guía para profesionales de IAM

Hoy en día, los equipos de IAM se ven obligados a lidiar con herramientas desconectadas, realizar interminables tareas manuales y tratar de mantenerse al día con el aumento de identidades no humanas, que ahora superan ampliamente en número a las personas. Si a esto le sumamos los atacantes que utilizan la IA para sondear cada brecha, no es de extrañar que los programas de IAM se vean desbordados.

Esta guía exclusiva de IBM establece lo que realmente está impulsando el caos y ofrece una visión clara y práctica de cómo recuperar el control: unificar identidades, automatizar el trabajo que lo ralentiza, reforzar la seguridad sin ralentizar a los usuarios y crear una capa de identidad que realmente pueda escalar. Si está buscando una manera de sentar las bases de su programa de IAM, comience aquí.