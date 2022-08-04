Si bien los empleados suelen adoptar TI en la sombra para sus beneficios percibidos, los activos de TI en la sombra plantean riesgos potenciales de seguridad para la organización. Esos riesgos incluyen:

Pérdida de visibilidad y control informático

Debido a que el equipo de TI generalmente desconoce los activos específicos de TI invisible, las vulnerabilidades de seguridad en estos activos no se abordan. Según el informe IBM Security Randori State of Attack Surface Management 2022, la organización promedio tiene un 30 % más de de activos expuestos de lo que han identificado los programas de gestión de activos. Es posible que los usuarios finales o los equipos departamentales no comprendan la importancia de las actualizaciones, los parches, las configuraciones, los permisos y los controles normativos y de seguridad críticos para estos activos, lo que agrava aún más la exposición de la organización.

Inseguridad de los datos

Es posible que se almacenen datos confidenciales, se acceda a ellos o se transmitan a través de dispositivos y aplicaciones de TI en la sombra no seguros, lo que pone a la empresa en riesgo de sufrir filtraciones o fugas de datos. Los datos almacenados en aplicaciones de TI en la sombra no quedarán atrapados durante las copias de seguridad de los recursos de TI autorizados oficialmente, lo que dificulta la recuperación de información luego de la pérdida de datos. Y la TI en la sombra también puede contribuir a la incongruencia de los datos: cuando los datos se distribuyen entre múltiples activos de TI en la sombra sin ninguna gestión centralizada, los empleados pueden estar trabajando con información no oficial, no válida o desactualizada.

Problemas de cumplimiento

Las regulaciones, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, el Payment Card Industry Data Security Standard y el Reglamento General de Protección de Datos tienen requisitos estrictos para procesar información de identificación personal. Es posible que las soluciones de TI en la sombra creadas por empleados y departamentos sin experiencia en cumplimiento no satisfagan estos estándares de seguridad de datos, lo que genera multas o acciones legales contra la organización.

Ineficacia empresarial

Es posible que las aplicaciones de TI en la sombra no se integren fácilmente con la infraestructura de TI autorizada, lo que obstruye los flujos de trabajo que dependen de información o activos compartidos. Es poco probable que el equipo de TI tenga en cuenta los recursos de TI en la sombra al introducir nuevos activos sancionados o aprovisionar infraestructura de TI para un departamento determinado. Como resultado, el departamento de TI puede realizar cambios en la red o en los recursos de la red de manera que interrumpan la funcionalidad de los activos de TI en la sombra en los que confían los equipos.