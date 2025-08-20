¿Qué son los puntos de referencia de CIS?

Los puntos de referencia de CIS son una recopilación de prácticas recomendadas para configurar de forma segura sistemas de TI, software, redes e infraestructura de nube.

El Center for Internet Security (CIS) publica los puntos de referencia de CIS. A la fecha de esta publicación, existen más de 140 puntos de referencia de CIS en total, distribuidos en siete categorías de tecnología básicas. Los puntos de referencia de CIS se desarrollan a través de un proceso único basado en consenso que involucra a comunidades de profesionales de ciberseguridad y expertos en la materia de todo el mundo, cada uno de los cuales identifica, refina y valida continuamente las mejores prácticas de seguridad dentro de sus áreas de enfoque.