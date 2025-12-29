¿Qué es el descubrimiento de datos?

Durante el descubrimiento de datos, los profesionales de datos identifican y extraen datos sin procesar de las bases de datos, aplicaciones, archivos internos y otros repositorios de una organización. Examinan las características de los datos, el formato, el linaje, la calidad y los usos potenciales de los datos, un proceso llamado perfilado de datos, sentando las bases para una ingestión exitosa de los datos. Los insights obtenidos durante el proceso de descubrimiento de datos se utilizan para informar y optimizar las decisiones empresariales en áreas como las estrategias de marketing, las experiencias del cliente y las operaciones de la cadena de suministro.

El análisis exploratorio de datos (EDA) es un enfoque ampliamente utilizado para el descubrimiento de datos. En el EDA, se despliegan métodos y algoritmos estadísticos para investigar conjuntos de datos y resumir sus principales características. Estos hallazgos ayudan a los científicos de datos a determinar la mejor manera de manipular las fuentes de datos para obtener insights valiosos.

Además de ayudar a las organizaciones a identificar y aprovechar todas sus fuentes de datos, el descubrimiento de datos también mejora la seguridad de los datos, aumenta su precisión y favorece el cumplimiento de determinadas normativas de privacidad de datos. Cuando se complementa con técnicas de inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML), puede proporcionar a las organizaciones una mayor visibilidad y control sobre sus activos de datos.