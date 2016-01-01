¿Qué es el RGPD?

El RGPD define las bases legales que las empresas pueden utilizar para tratar datos personales. Se debe cumplir al menos una de estas condiciones; de lo contrario, el tratamiento es ilegal.

El interesado acepta que se procesen sus datos. Las empresas pueden tratar los datos de una persona si dan su consentimiento. El consentimiento solo es válido si es informado, afirmativo y otorgado libremente.

Para que el consentimiento sea informado, la empresa debe explicar claramente lo que recopila y cómo utilizará esos datos. Para que el consentimiento sea afirmativo, el usuario debe realizar una acción intencionada para mostrar su consentimiento, como firmar una declaración o marcar una casilla. El consentimiento no puede ser la opción predeterminada, por lo que las casillas premarcadas infringen el RGPD. Para que el consentimiento se otorgue libremente, la empresa no puede influir ni coaccionar al interesado de ninguna manera. La empresa no puede requerir el consentimiento para usar un servicio a menos que el tratamiento sea necesario para que el servicio funcione. Por ejemplo, una empresa puede necesitar el número de tarjeta de crédito de una persona para venderle algo, pero probablemente no necesite su dirección IP.

La empresa no puede agrupar consentimientos si los datos se procesan para múltiples propósitos. El interesado debe poder aceptar o rechazar cada actividad de procesamiento individualmente. Las organizaciones deben mantener registros de consentimiento. Los interesados pueden retirar su consentimiento en cualquier momento. Si lo hacen, el tratamiento debe detenerse.

Debe hacerse el tratamiento de los datos para ejecutar un contrato con el interesado de los datos o en nombre del interesado. Por ejemplo, si alguien solicita un préstamo, es posible que el banco deba realizar el tratamiento de sus datos financieros e historial laboral.

El responsable del tratamiento tiene la obligación legal de realizar el tratamiento de los datos. Por ejemplo, algunas normativas en materia de atención médica exigen a los hospitales mantener archivados los datos de los pacientes.

Debe hacerse el tratamiento de los datos para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona. Esto se refiere a situaciones en las que debe hacerse el tratamiento de los datos para salvar la vida de una persona o evitar daños.

Los datos deben procesarse para llevar a cabo una tarea que sea de interés público o parte de la autoridad oficial del responsable. El periodismo es un ejemplo clásico de una razón de interés público para el procesamiento de datos personales. Las agencias gubernamentales pueden procesar datos personales para ejercer sus funciones oficiales.

Los datos deben tratarse para buscar un interés legítimo del responsable o de un tercero. Un interés legítimo es un beneficio que una empresa podría obtener a través del tratamiento de datos. Algunos ejemplos son la comprobación de los antecedentes de los empleados o el seguimiento de las direcciones IP en una red corporativa con fines de ciberseguridad. El tratamiento debe ser necesario para contar como un interés legítimo. Una empresa no puede alegar un interés legítimo si puede realizar la tarea sin los datos en cuestión. Los interesados también deben esperar razonablemente el tratamiento. Si los interesados se sorprenden al saber que sus datos se utilizan de una determinada manera, es probable que la empresa no tenga motivos de interés legítimo. Los derechos de los interesados generalmente prevalecen sobre los intereses legítimos de una empresa.

Las organizaciones deben establecer y documentar sus bases antes de recopilar datos. Deben comunicar estas bases a los usuarios. Las empresas no pueden cambiar sus bases a posteriori sin el consentimiento del interesado.