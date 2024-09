No todos los datos personales se consideran PII. Por ejemplo, los datos sobre los hábitos de uso de streaming de una persona no son PII. Es porque sería difícil, si no imposible, identificar a alguien con base únicamente en lo que ha visto en Netflix. La PII solo se refiere a la información que apunta a una persona en individual, como el tipo de información que puede proporcionar para verificar su identidad cuando se comunique con su banco.

Entre PII, algunas piezas de información son más confidenciales que otras. PII confidencial es información confidencial que identifica directamente a una persona y podría causar un daño significativo si se filtra o se roba.

Un número de seguro social (SSN) es un buen ejemplo de PII confidencial. Debido a que muchas agencias gubernamentales e instituciones financieras usan números de seguridad social para verificar las identidades de las personas, un delincuente que roba un número de seguridad social podría acceder fácilmente a los registros fiscales o a las cuentas bancarias de sus víctimas. Otros ejemplos de PII confidencial incluyen:

Números de identificación únicos, tales como números de licencia de conducir, números de pasaporte y otros números de identificación emitidos por el gobierno

Datos biométricos, como huellas dactilares y escaneos de retina.

Información financiera, incluyendo números de cuentas bancarias y números de tarjetas de crédito

Registros médicos.

Por lo general, PII confidencial no está disponible públicamente, y la mayoría de las leyes de privacidad de datos requieren que la protejan cifrándola, controlando quién accede a ella o tomando otras medidas de ciberseguridad.

PII no confidencial son datos personales que, de forma aislada, no causarían un daño significativo a una persona en caso de filtración o robo. Puede o no ser exclusivo de una persona. Por ejemplo, un identificador de red social sería PII no confidencial: podría identificar a alguien, pero un actor malicioso no podría cometer robo de identidad armado con solo el nombre de una cuenta de red social. Otros ejemplos de PII no confidencial incluyen:

El nombre completo de una persona

Apellido de soltera de la madre

Número de teléfono

Dirección IP

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Detalles geográficos (código postal, ciudad, estado, país, etc.)

Información de empleo

Dirección de correo electrónico o dirección postal

Raza o etnia

Religión

La PII no sensible suele estar a disposición del público. Por ejemplo, los números de teléfono pueden figurar en una guía telefónica y las direcciones en los registros públicos de la propiedad de una administración local. Algunas regulaciones de privacidad de datos no requieren la protección de PII no confidencial, pero muchas empresas implementan salvaguardas de todos modos. Eso se debe a que los delincuentes podrían causar problemas al ensamblar varias piezas de PII no confidencial.

Por ejemplo, un hacker podría entrar en la aplicación de la cuenta bancaria de alguien con su número de teléfono, dirección de correo electrónico y el apellido de soltera de la madre. El correo electrónico les da un nombre de usuario. La falsificación del número de teléfono permite a los hackers recibir un código de verificación. El apellido de soltera de la madre proporciona una respuesta a la pregunta de seguridad.

Es importante tener en cuenta que si algo cuenta como PII confidencial o no confidencial depende en gran medida del contexto. Un nombre completo por sí solo puede no ser confidencial, pero una lista de personas que han visitado a un determinado médico sí sería confidencial. Del mismo modo, el número de teléfono de una persona puede estar disponible públicamente, pero una base de datos de números de teléfono utilizados para la autenticación de dos factores en un sitio de redes sociales sería PII confidencial.

¿Cuándo se convierte la información confidencial en PII?

El contexto también determina si algo se considera PII. Por ejemplo, los datos de geolocalización anónimos agregados a menudo se consideran datos personales genéricos porque la identidad de un solo usuario no se puede aislar.

Sin embargo, los registros individuales de datos de geolocalización anónimos pueden convertirse en PII, tal como lo demuestra una reciente demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC) (el enlace se encuentra fuera de ibm.com).

La FTC argumenta que el corredor de datos Kochava vendía datos de geolocalización que contaban como PII porque "las fuentes de datos personalizadas de la empresa permiten a los compradores identificar y rastrear usuarios específicos de dispositivos móviles. Por ejemplo, la ubicación de un dispositivo móvil por la noche probablemente sea la dirección de la casa del usuario y podría combinarse con registros de propiedad para descubrir su identidad".

Los avances en tecnología también facilitan la identificación de personas con menos información, lo que puede reducir el umbral de lo que se considera PII en general. Por ejemplo, los investigadores de IBM y la Universidad de Maryland han ideado un algoritmo (el enlace se encuentra fuera de ibm.com). Este algoritmo identifica a personas específicas combinando datos de ubicación anónimos con información disponible públicamente de sitios de redes sociales.