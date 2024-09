¿Qué es la respuesta a incidentes?

Planeación de la respuesta a incidentes

Como se señaló anteriormente, los esfuerzos de respuestas a incidentes de una organización están guiados por un plan de respuesta a incidentes. Por lo general, estos son creados y ejecutados por un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) compuesto por partes interesadas de toda la organización: el director de seguridad de la información (CISO), el centro de operaciones de seguridad (SOC) y el personal de TI, pero también representantes del liderazgo ejecutivo, equipo legal, recursos humanos, cumplimiento normativo y gestión de riesgos.

Un plan de respuesta a incidentes generalmente incluye

Las funciones y responsabilidades de cada miembro del CSIRT;

Las soluciones de seguridad (software, hardware y otras tecnologías) que se instalarán en toda la empresa.

Un plan de continuidad de negocio que describa los procedimientos para restaurar los sistemas y datos críticos afectados lo más rápido posible en caso de una interrupción;

Una metodología detallada de respuesta a incidentes que establece los pasos específicos que deben tomarse en cada fase del proceso de respuesta a incidentes, y por quién;

Un plan de comunicaciones para informar a los líderes de la empresa, empleados, clientes e incluso a las autoridades sobre incidentes;

Instrucciones para documentar y recopilar información y documentar incidentes para revisión a posteriori y (si es necesario) procedimientos legales.

No es raro que el CSIRT elabore diferentes planes de respuesta a incidentes para diferentes tipos de incidentes, ya que cada tipo puede requerir una respuesta única. Según el Cyber Resilient Organization Study de IBM 2021, la mayoría de las organizaciones tienen planes específicos de respuesta ante incidentes relacionados con ataques DDoS, malware y ransomware, y casi la mitad tienen planes para las amenazas internas.

Algunas organizaciones complementan los CSIRT internos con socios externos que brindan servicios de respuesta a incidentes. Estos socios a menudo trabajan en retención y ayudan con varios aspectos del proceso de gestión de incidentes, incluida la preparación y ejecución de IRP.

El proceso de respuesta a incidentes

La mayoría de los IRP también siguen el mismo marco general de respuesta a incidentes basado en modelos de respuesta a incidentes desarrollados por el SANS Institute, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU. y la Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA).

Preparación. Esta primera fase de respuesta a incidentes también es continua, para garantizar que el CSIRT siempre cuente con los mejores procedimientos y herramientas posibles para responder a fin de identificar y contener un incidente y recuperarse lo más rápido posible y con una interrupción mínima del negocio.

A través de una evaluación periódica de riesgos, el CSIRT identifica las vulnerabilidades de la red, define los diversos tipos de incidentes de seguridad que representan un riesgo para la red y prioriza cada tipo de acuerdo con su impacto potencial en la organización. Con base en esta evaluación de riesgos, el CSIRT puede actualizar los planes de respuesta a incidentes existentes o redactar planes nuevos.

Detección y análisis. Durante esta fase, los miembros del equipo de seguridad vigilan la red en busca de actividades sospechosas y amenazas potenciales. Analizan los datos, notificaciones y alertas recopilados de los registros de los dispositivos y de diversas herramientas de seguridad (software antivirus, firewall) instaladas en la red, filtrando los falsos positivos y clasificando las alertas reales por orden de gravedad.

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones emplean una o más soluciones de seguridad, como SIEM (gestión de eventos e información de seguridad) y EDR (detección y respuesta de endpoints), para ayudar a los equipos de seguridad a monitorear y analizar los eventos de seguridad en tiempo real y automatizar los procesos de detección y respuesta a incidentes. (Consulte "Tecnologías de respuesta a incidentes" para obtener más información).

El plan de comunicación también entra en juego durante esta fase. Una vez que el CSIRT determinó a qué tipo de amenaza o violación se enfrenta, lo notificará al personal adecuado antes de pasar a la siguiente fase del proceso de respuesta a incidentes.

Contención. El equipo de respuesta a incidentes toma medidas para evitar que la violación cause más daños a la red. Las actividades de contención pueden dividirse en dos categorías:

Las medidas de contención a corto plazo se centran en evitar que la amenaza actual se propague aislando los sistemas afectados, por ejemplo, desconectando los dispositivos infectados.

Las medidas de contención a largo plazo se centran en proteger los sistemas no afectados mediante la colocación de controles de seguridad más estrictos a su alrededor, como la segmentación de las bases de datos confidenciales del resto de la red.

En esta fase, el CSIRT también puede crear copias de seguridad de los sistemas afectados y no afectados para evitar pérdidas de datos adicionales y capturar pruebas forenses del incidente para su estudio en el futuro.

Erradicación. Una vez contenida la amenaza, el equipo pasa a la corrección y a la eliminación completas de la amenaza del sistema. Esto implica erradicar activamente la amenaza en sí misma (por ejemplo, destruir malware, arrancar a un usuario no autorizado o impostor de la red) y revisar los sistemas afectados y no afectados para garantizar que no queden rastros de la violación.

Recuperación. Cuando el equipo de respuesta a incidentes está seguro de que la amenaza se erradicó por completo, restaura los sistemas afectados a las operaciones normales. Esto puede implicar implementar parches, reconstruir sistemas a partir de copias de seguridad y volver a poner en línea los sistemas y dispositivos reparados.

Revisión posterior al incidente. A lo largo de cada fase del proceso de respuesta a incidentes, el CSIRT recopila evidencia de la violación y documenta los pasos que toma para contener y erradicar la amenaza. En esta etapa, el CSIRT revisa esta información para entender mejor el incidente. El CSIRT busca determinar la causa principal del ataque, identificar cómo violó exitosamente la red y resolver vulnerabilidades para que no ocurran incidentes futuros de este tipo.

El CSIRT también revisa lo que salió bien y busca oportunidades para mejorar los sistemas, herramientas y procesos para fortalecer las iniciativas de respuesta a incidentes contra futuros ataques. Según las circunstancias de la filtración, las autoridades también puede participar en la investigación posterior al incidente.