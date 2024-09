¿Sobre qué no han alertado sus herramientas de seguridad existentes? Una evaluación activa de amenazas, denominada alternativa como evaluación de riesgos, puede descubrir amenazas no detectadas en el entorno al tiempo que expone áreas desconocidas de la red a través del análisis basado en datos. Obtenga visibilidad de la superficie de ataque de su organización mediante la identificación de actividades no autorizadas, errores de configuración, vulnerabilidades y aplicaciones potencialmente no deseadas.