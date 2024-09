¿Qué es un ataque DDoS?

Los ataques DDoS volumétricos consumen todo el ancho de banda disponible dentro de una red de destino o entre un servicio de destino y el resto de Internet, lo que impide que los usuarios legítimos se conecten a los recursos de la red. Los ataques volumétricos suelen inundar redes y recursos con cantidades muy altas de tráfico, incluso en comparación con otros tipos de ataques DDoS. Se sabe que los ataques volumétricos desbordan las medidas de protección DDoS, como los centros de depuración, diseñados para filtrar el tráfico malicioso del legítimo.

Los tipos comunes de ataques volumétricos incluyen:

Inundaciones UDP. Estos ataques envían paquetes falsos de protocolo de diagramas de datos de usuario (UDP) a los puertos de un host objetivo, pidiendo al host que busque una aplicación para recibir estos paquetes. Debido a que los paquetes UDP son falsos, no hay ninguna aplicación para recibirlos, y el host debe enviar un mensaje de "Destino no accesible" al remitente. Los recursos de los hosts se vinculan para responder al flujo constante de paquetes UDP falsos, dejando el host no disponible para responder a paquetes legítimos.

Inundaciones ICMP. También llamados "ataques de inundación de ping", estos ataques bombardean objetivos con solicitudes de eco ICMP desde múltiples direcciones IP falsificadas. El servidor de destino debe responder a todas estas solicitudes, por lo que se sobrecarga y no puede procesar solicitudes de eco ICMP válidas. Las inundaciones ICMP se distinguen de los ataques smurf en que los atacantes envían una gran cantidad de solicitudes ICMP desde sus botnets en lugar de engañar a los dispositivos de red para que envíen respuestas ICMP a la dirección IP de la víctima.

Ataques de amplificación de DNS. En este caso, el atacante envía varias solicitudes de búsqueda del sistema de nombres de dominio (DNS) a uno o muchos servidores DNS públicos. Estas solicitudes de búsqueda utilizan una dirección IP falsificada que pertenece a la víctima y solicitan a los servidores DNS que devuelvan una gran cantidad de información por solicitud. Luego, el servidor DNS responde a las solicitudes inundando la dirección IP de la víctima con grandes cantidades de datos.