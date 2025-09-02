¿Qué es la validación de datos?

Hoy en día, las empresas acumulan rutinariamente grandes conjuntos de datos que contienen terabytes o petabytes de datos. Esta información proviene de diversas fuentes de datos, como dispositivos del Internet de las cosas (IoT) o redes sociales, y a menudo se mueve a depósitos de datos y otros sistemas de destino. Pero la información procedente de una amplia gama de fuentes, combinada con la escala de las migraciones masivas de datos, puede preparar el escenario para una serie de problemas: formatos y discrepancias incoherentes, datos duplicados, campos de datos incompletos, errores de entrada de datos e incluso envenenamiento de datos.

Estos problemas de calidad de datos pueden comprometer la integridad de los datos y poner en peligro la toma de decisiones informada. Y los datos no válidos no solo generan dolores de cabeza a los analistas de datos; también son un problema para los ingenieros, científicos de datos y otros que trabajan con modelos de IA.

Los modelos de IA, incluidos los modelos de machine learning y los modelos de IA generativa, requieren datos confiables y precisos para el entrenamiento y el rendimiento del modelo. A medida que la implementación eficaz de la IA se convierte en una ventaja competitiva crítica, las empresas no pueden permitirse que los datos no válidos comprometan sus esfuerzos de IA. Las empresas utilizan procesos de validación de datos para ayudar a garantizar que la calidad de los datos sea suficiente para su uso en analytics de datos e IA.

Además, la validación de datos es cada vez más importante en relación con el cumplimiento de la normativa. Por ejemplo, la Ley de Inteligencia Artificial de la UE exige que la validación de datos para sistemas de IA de “alto riesgo” esté sujeta a prácticas rigurosas de gobernanza de datos.