¿Qué es la precisión de los datos?

La precisión de los datos se refiere a la precisión con la que un dato refleja su verdadero valor en el mundo real. Los datos exactos son correctos y precisos, y están libres de errores.



La precisión de los datos es una dimensión central de la calidad de los datos, junto con la integridad, consistencia, puntualidad, singularidad, validez y otras métricas de los datos. Como tal, lograr la precisión de los datos es un aspecto importante de la administración de la calidad de los datos, una colección de prácticas para optimizar los datos de una organización en todas las dimensiones de calidad.

Mantener la precisión de los datos implica identificar y corregir errores, aplicar reglas de validación de datos e implementar una gobernanza de datos sólida. Las políticas, estándares y procedimientos claros para la recopilación, propiedad, almacenamiento, procesamiento y uso de datos contribuyen a mantener una alta precisión de los datos.

Cuando los datos son precisos, proporcionan una base confiable para la toma de decisiones basada en datos, ya sea impulsando modelos de machine learning o orientando campañas de marketing. Por el contrario, los datos inexactos pueden dar lugar a malas decisiones empresariales, una menor satisfacción del cliente, ineficiencias operativas y pérdidas financieras.