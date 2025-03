¿Qué es un modelo de IA?

Los algoritmos discriminatorios , que suelen implicar un aprendizaje monitorear, modelan los límites entre clases de datos (o "límites de decisión"), con el objetivo de predecir la probabilidad condicional P(y|x) de que un punto de datos dado (x) caiga en una clase determinada (y). Un modelo discriminatorio de visión artificial podría aprender la diferencia entre "automóvil" y "no automóvil" discerniendo algunas diferencias clave (como "si no tiene ruedas, no es un automóvil"), lo que le permite ignorar muchas correlaciones que un modelo generativo debe tener en cuenta. Por lo tanto, los modelos discriminatorios tienden a requerir menos potencia de cálculo.

Los modelos discriminatorios son, naturalmente, adecuados para tareas de clasificación como el análisis de opinión, pero tienen muchos usos. Por ejemplo, los modelos de Decision Trees y bosque aleatorio desglosan los complejos procesos de toma de decisiones en una serie de nodos, en los que cada "hoja" representa una posible decisión de clasificación.