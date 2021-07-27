La automatización es la aplicación de tecnología, programas, robótica o procesos para lograr resultados con una intervención humana mínima.
La automatización se está volviendo cada vez más ubicua en el mundo moderno y tiene innumerables aplicaciones, incluidas: aplicaciones empresariales como automatización de procesos empresariales (BPA), AIOps y automatización empresarial, aplicaciones de automatización industrial como la robótica utilizada en la fabricación automotriz y aplicaciones de consumo como el hogar.
El software y las tecnologías de automatización se emplean en una amplia gama de industrias, desde finanzas hasta atención médica, servicios públicos y defensa, y prácticamente en todas partes intermedias. La automatización se puede emplear en todos los aspectos de las funciones empresariales, y las organizaciones que la emplean con mayor eficacia pueden obtener un beneficio competitivo significativo.
Las organizaciones emplean la automatización para aumentar la productividad y la rentabilidad, mejorar el servicio y la satisfacción del cliente, reducir costos y errores operativos, cumplir las normas, optimizar la eficacia operativa y mucho más. La automatización es un componente clave de la transformación digital y es invaluable para ayudar a las empresas a escalar.
Este libro electrónico tiene como objetivo derribar los mitos de la observabilidad y mostrar su función en el mundo digital.
La automatización básica automatiza tareas simples y rudimentarias. Este nivel de automatización se trata de digitalizar el trabajo mediante el uso de herramientas para agilizar y centralizar las tareas rutinarias, como utilizar un sistema de mensajería compartida en lugar de tener información en silos inconexos. La gestión de procesos empresariales (BPM) y la automatización de procesos robóticos (RPA) son tipos de automatización básica.
La automatización de procesos gestiona los procesos empresariales para lograr uniformidad y transparencia. Por lo general, se administra mediante software dedicado y aplicaciones empresariales. El uso de la automatización de procesos puede aumentar la productividad y la eficiencia en su negocio. También puede brindar nuevos insights acerca de los desafíos empresariales y sugerir soluciones. La minería de procesos y la automatización de flujos de trabajo son tipos de automatización de procesos.
La automatización de integración es donde las máquinas pueden imitar las tareas humanas y repetir las acciones una vez que los humanos definen las reglas para la máquina. Un ejemplo es el "trabajador digital". En los últimos años, se ha definido a los trabajadores digitales como robots de software que están capacitados para trabajar con humanos para realizar tareas específicas. Tienen un conjunto específico de habilidades y pueden ser "contratados" para trabajar en equipo.
El uso de un conjunto repetido de procesos puede aumentar la productividad y la eficiencia y reducir los errores humanos. La automatización puede impulsar el valor empresarial en numerosas áreas, entre las que se incluyen:
La automatización empresarial se refiere a las tecnologías utilizadas para automatizar tareas y procesos repetitivos y optimizar los flujos de trabajo empresariales y los sistemas de tecnología de la información (TI). Estas soluciones se pueden adaptar específicamente a las necesidades de una organización.
Las soluciones de gestión de contenidos capturan, almacenan, activan, analizan y automatizan los contenidos empresariales.
Las soluciones de procesamiento de documentos emplean tecnologías de inteligencia artificial como el aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje natural para agilizar el procesamiento de documentos comerciales.
Las soluciones de gestión de documentos capturan, rastrean y almacenan información de documentos digitales.
Las soluciones de automatización del flujo de trabajo emplean lógica y algoritmos basados en reglas para realizar tareas con una interacción humana limitada o nula.
Las soluciones de gestión de decisiones modelan, gestionan y automatizan las decisiones empresariales a través del aprendizaje automático.
Las soluciones de mapeo de procesos pueden mejorar las operaciones al identificar cuellos de botella y permitir la colaboración y orquestación entre organizaciones.
La automatización de TI es la creación e implementación de sistemas y software automatizados en lugar de actividades manuales que consumían mucho tiempo y que antes requerían la intervención humana. La automatización de TI ayuda a acelerar el despliegue y la configuración de la infraestructura y las aplicaciones de TI, y mejora los procesos en cada etapa del ciclo de vida operativo.
Las soluciones de observabilidad mejoran las capacidades de monitoreo del rendimiento de las aplicaciones, ayudando a comprender mejor el rendimiento del sistema y el contexto que se necesita para resolver incidentes más rápido.
Las soluciones de automatización en la nube reducen o eliminan el trabajo manual que se asocia con el aprovisionamiento, la configuración y la administración de entornos de nube. La automatización de la nube ayuda a impulsar la eficiencia en la nube y permite a las organizaciones aprovechar al máximo los beneficios que ofrece la computación en la nube, como la capacidad de acceder a los recursos de la nube bajo demanda.
Las soluciones de optimización de costos de nube híbrida ayudan a eliminar las conjeturas en los recursos en la nube con automatización continua que ahorra tiempo y optimiza los costos.
Las soluciones de gestión del rendimiento de la red optimizan las operaciones de TI con información inteligente y contribuyen a una mayor resiliencia y disponibilidad de la red.
La integración es la conexión de datos, aplicaciones, API y dispositivos en toda la organización de TI para ser más eficiente, productiva y ágil.
Las soluciones de API Management ayudan a crear, gestionar, proteger, socializar y monetizar la interfaz de programación de aplicaciones web o API.
Las soluciones de integración de aplicaciones conectan aplicaciones y datos.
Anteriormente conocidos como trabajadores digitales, los asistentes de IA son robots de software (o bots) capacitados para trabajar con humanos o de forma independiente para realizar tareas o procesos específicos. Los asistentes de IA emplean una variedad de habilidades y capacidades de IA, como aprendizaje automático, visión artificial y procesamiento de lenguaje natural.
La inteligencia artificial para operaciones de TI (AIOps) emplea la IA para mejorar y automatizar la gestión de servicios y operaciones de TI. Al integrar herramientas de operaciones de TI manuales e independientes en una plataforma de operaciones de TI única, inteligente y automatizada, AIOps proporciona visibilidad y contexto de extremo a extremo. Los equipos de operaciones emplean esta visibilidad para responder más rápidamente, incluso de forma proactiva, a eventos que, si no se toman en cuenta, podrían provocar ralentizaciones e interrupciones.
La inteligencia artificial, o IA, es tecnología que permite que las computadoras simulen la inteligencia humana y las capacidades humanas de resolución de problemas. El aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión artificial son campos de la inteligencia artificial.
El director de automatización (CAO) (el enlace se encuentra fuera de ibm.com) es un rol emergente que está creciendo en importancia debido al impacto positivo que la automatización está teniendo en las compañías de todas las industrias. El CAO es responsable de implementar las decisiones de procesos de negocio y operaciones de TI en toda la compañía para determinar qué tipo de plataforma y estrategia de automatización son las más adecuadas para cada iniciativa de negocio. El CAO trabaja con una amplia gama de líderes en todos los pilares del negocio, como TI, operaciones y ciberseguridad.
La visión por computadora es un campo de la inteligencia artificial que utiliza el aprendizaje automático y las redes neuronales para enseñar a las computadoras y sistemas a derivar información significativa de imágenes digitales, videos y otras entradas visuales, y para hacer recomendaciones o tomar acciones cuando se identifican defectos o problemas.
La TI ecológica o sostenible se centra en crear y operar centros de datos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Las compañías pueden emplear la automatización en acciones de recursos para garantizar de forma proactiva el rendimiento de los sistemas con el uso más eficiente de los recursos informáticos, de almacenamiento y de red. Esto ayuda a las organizaciones a evitar el desperdicio de gastos y energía, que generalmente ocurre en entornos con un aprovisionamiento excedente.
La hiperautomatización es un enfoque que fusiona múltiples tecnologías y herramientas para automatizar de manera eficiente el conjunto más amplio de procesos, entornos y flujos de trabajo empresariales y de TI.
Código bajo y sin código se refieren al software de flujo de trabajo que requiere una codificación mínima (código bajo) o ninguna codificación que permite a los expertos que no son técnicos de la línea de negocio automatizar procesos mediante el uso de diseñadores visuales o procesamiento de lenguaje natural.
El aprendizaje automático (ML) es una rama de la inteligencia artificial y la informática que se centra en el uso de datos y algoritmos para permitir que la IA imite la forma en que los humanos aprenden, mejorando gradualmente su precisión. Aplicado a la automatización de TI, el aprendizaje automático se emplea para detectar anomalías, redirigir procesos, activar nuevos procesos y hacer recomendaciones de acción.
El procesamiento de lenguaje natural, o PLN, combina la lingüística computacional (modelado del lenguaje humano basado en reglas) con modelos estadísticos y de aprendizaje automático para permitir que las computadoras y los dispositivos digitales reconozcan, comprendan y generen texto y voz. El procesamiento del lenguaje natural se emplea a menudo en los chatbots modernos para ayudar a los chabots a interpretar las preguntas de los usuarios y automatizar las respuestas a las mismas.
Descubra cómo las automatizaciones de alto impacto pueden ayudar a que sus sistemas de TI sean más proactivos, los procesos más eficientes y las personas más productivas.
Descubra cómo la IA para las operaciones de TI ofrece los insights que necesita para ayudar a impulsar un rendimiento empresarial excepcional.
Automatice los flujos de trabajo empresariales, integre perfectamente los sistemas empresariales, obtenga insight sobre las operaciones y cree una fuerza laboral más estable y productiva.
Acelere el desarrollo, minimice las interrupciones imprevistas y reduzca el tiempo de gestión y supervisión, sin dejar de mantener una seguridad, gobernanza y disponibilidad mejoradas.
Conecte aplicaciones, datos, procesos de negocio y servicios, ya sea alojados localmente, en una nube privada o dentro de un entorno de nube pública.
Despliegue, controle y gestione la infraestructura de IBM Cloud con herramientas ricas en funciones y una API abierta estable.
Los servicios de consultoría de automatización extrema permiten a las empresas ir más allá de la simple automatización de tareas para manejar procesos de alto perfil, orientados al cliente y que generan ingresos con adopción y escala integradas.
IBM Aspera le ayuda a automatizar prácticamente cualquier flujo de trabajo para mover datos sin problemas entre cualquier ubicación
Comience su viaje hacia la automatización con IBM Robotic Process Automation (RPA). Se trata de una solución basada en IA que le ayuda a automatizar más procesos empresariales y de TI a escala con la facilidad y rapidez de la RPA tradicional.