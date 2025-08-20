¿Qué es la minería de procesos?

Al combinar la minería de datos y los analytics de procesos, las organizaciones pueden extraer datos de registro de sus sistemas de información para comprender el rendimiento de sus procesos, revelando cuellos de botella y otras áreas susceptibles de mejora. La minería de procesos aprovecha un enfoque basado en datos para la optimización de procesos, lo que permite a los gestores seguir siendo objetivos en su toma de decisiones en torno a la asignación de recursos para los procesos existentes.

Los sistemas de información, como las herramientas de planificación de recursos empresariales (ERP) o de gestión de relaciones con los clientes (CRM), proporcionan una pista de auditoría de los procesos con sus respectivos datos de registro. La minería de procesos utiliza estos datos de los sistemas informáticos para crear un modelo o gráfico de proceso del proceso real. A partir de aquí, se examina el proceso de extremo a extremo, y se esbozan los detalles del mismo y cualquier variación.

Los algoritmos especializados también pueden proporcionar insights sobre las causas principales de las desviaciones de la norma. Estos algoritmos y visualizaciones permiten a los directivos ver si sus procesos funcionan según lo previsto; si no es así, les dotan de la información necesaria para justificar y asignar los recursos necesarios para optimizarlos. También pueden descubrir oportunidades para incorporar la automatización de procesos robóticos (RPA) en procesos, acelerando cualquier iniciativa de automatización para una empresa.

La minería de procesos se centra en diferentes perspectivas, como el flujo de control, la organización, el caso y las marcas de tiempo. Aunque gran parte del trabajo en torno a la minería de procesos se centra en la secuencia de actividades, es decir, el control, otras perspectivas también aportan información valiosa para los equipos de gestión. Las perspectivas organizativas pueden mostrar los distintos recursos de un proceso, como las funciones individuales o los departamentos, y la perspectiva temporal puede demostrar la existencia de cuellos de botella midiendo el tiempo de procesamiento de los distintos eventos de un proceso.

En 2011, el Instituto de Ingenieros Eléctricos (IEEE) publicó el Manifiesto de Minería de Procesos en un esfuerzo por avanzar en la adopción de la minería de procesos para rediseñar las operaciones empresariales. Aunque los defensores de la minería de procesos, como el IEEE, promueven su adopción, Gartner señala que los factores de mercado también influirán en su aceleración. Los esfuerzos de transformación digital impulsarán una mayor investigación en torno a los procesos, lo que aumentará la tasa de adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la automatización de tareas y la hiperautomatización. El ritmo de estos cambios organizativos también exigirá que las empresas ejerzan una resiliencia operativa para adaptarse. Como resultado, las empresas se apoyarán cada vez más en las herramientas de minería de procesos para lograr sus resultados empresariales.