¿Qué es la minería de datos?

El proceso de minería de datos implica varios pasos, desde la recopilación de datos hasta la visualización para extraer información valiosa de grandes conjuntos de datos. Las técnicas de minería de datos se pueden emplear para generar descripciones y predicciones sobre un conjunto de datos objetivo.

Los científicos de datos o especialistas en business intelligence (BI) describen los datos a través de sus observaciones de patrones, asociaciones y correlaciones. También clasifican y agrupan datos a través de métodos de clasificación y regresión, e identifican valores atípicos para casos de uso, como la detección de spam.

La minería de datos suele incluir cinco pasos principales: establecimiento de objetivos, selección de datos, preparación de datos, construcción de modelos de datos y minería de patrones y evaluación de resultados.

1. Establezca los objetivos del negocio: Esta puede ser la parte más difícil del proceso de minería de datos, y muchas organizaciones dedican muy poco tiempo a este importante paso. Incluso antes de que los datos sean identificados, extraídos o limpiados, los científicos de datos y las partes interesadas del negocio pueden trabajar juntos para definir el problema del negocio preciso, lo que ayuda a informar las preguntas y parámetros de datos para un proyecto. Es posible que los analistas también necesiten realizar más investigaciones para comprender completamente el contexto del negocio.

2. Selección de datos: cuando se define el alcance del problema, es más fácil para los científicos de datos identificar qué conjunto de datos ayudará a responder las preguntas pertinentes para el negocio. Ellos y el equipo de TI también pueden determinar dónde deben almacenar y proteger los datos.



3. Preparación de datos: los datos relevantes se recopilan y limpian para eliminar cualquier ruido, como duplicados, valores faltantes y valores atípicos. Dependiendo del conjunto de datos, se puede tomar un paso adicional de gestión de datos para reducir la cantidad de dimensiones, ya que demasiadas funciones pueden ralentizar cualquier cálculo posterior.

Los científicos de datos buscan conservar los predictores más importantes para ayudar a garantizar una precisión óptima dentro de cualquier modelo. La ciencia de datos responsable implica pensar en el modelo más allá del código y el rendimiento, y se ve enormemente afectada por los datos que se emplean y su fiabilidad.



4. Construcción de modelos y minería de patrones: Dependiendo del tipo de análisis, los científicos de datos podrían investigar cualquier tendencia o relación de datos interesantes, como patrones secuenciales, reglas de asociación o correlaciones. Si bien los patrones de alta frecuencia tienen aplicaciones más amplias, a veces las desviaciones en los datos pueden ser más interesantes, destacando áreas de posible fraude. Los modelos predictivos pueden ayudar a evaluar tendencias o resultados futuros. En los sistemas más sofisticados, los modelos predictivos pueden hacer predicciones en tiempo real para respuestas rápidas a los mercados cambiantes.

Los algoritmos de aprendizaje profundo también pueden usar para clasificar o agrupar un conjunto de datos según los datos disponibles. Si los datos de entrada están etiquetados (como en el aprendizaje monitorear), se podría usar un modelo de clasificación para categorizar los datos o, alternativamente, se podría aplicar una regresión para predecir la probabilidad de una asignación en individua. Si el conjunto de datos no está etiquetado (es decir, aprendizaje no monitorear), los puntos de datos individuales en el conjunto de entrenamiento se comparan para descubrir similitudes subyacentes, agrupándolos en función de esas características.

5. Evaluación de los resultados y aplicación de los conocimientos: Una vez agregados los datos, pueden preparar para su presentación, a menudo mediante técnicas de visualización de datos, de modo que los resultados puedan evaluar e interpretar. Lo ideal es que los resultados finales sean válidos, novedosos, útiles y comprensibles. Cuando se cumplen estos criterios, los responsables de la toma de decisiones pueden emplear estos conocimientos para aplicar nuevas estrategias y alcanzar los objetivos previstos.