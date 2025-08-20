¿Qué es la detección de anomalías?

Los tipos de anomalías de datos que un sistema de detección de anomalías puede descubrir se dividen en uno de dos tipos generales: no intencionales e intencionales.

Las anomalías involuntarias son puntos de datos que se desvían de la norma debido a errores o ruido en el proceso de recopilación de datos. Estos errores pueden ser sistemáticos o aleatorios, originados por problemas como sensores defectuosos o errores humanos durante la introducción de datos. Las anomalías involuntarias pueden alterar el conjunto de datos, lo que dificulta obtener información estratégica precisa.

Por otro lado, las anomalías intencionales son puntos de datos que se desvían de la norma debido a acciones o eventos específicos. Estas anomalías pueden proporcionar información valiosa sobre el conjunto de datos, ya que pueden resaltar ocurrencias o tendencias únicas.

Por ejemplo, un pico repentino en las ventas durante una temporada festiva podría considerarse una anomalía intencional, ya que se desvía del patrón de ventas típico, pero se espera debido a un evento real.

En términos de datos de negocio, existen tres anomalías principales de datos de series temporales: anomalías de puntos, anomalías contextuales y anomalías colectivas.

Las anomalías de puntos, también conocidas como valores atípicos globales, son puntos de datos individuales que existen lejos del resto del conjunto de datos. Pueden ser intencionales o no intencionales y pueden resultar de errores, ruido o ocurrencias únicas.

Un ejemplo de anomalía de punto es un retiro de cuenta bancaria que es significativamente mayor que cualquiera de los retiros anteriores del usuario.

Las anomalías contextuales son puntos de datos que se desvían de la norma dentro de un contexto específico. Estas anomalías no son necesariamente valores atípicos cuando se consideran aisladas, sino anómalas cuando se ven dentro de su contexto específico.

Por ejemplo, considere el uso de energía en el hogar. Si hay un aumento repentino en el consumo de energía al mediodía, cuando normalmente no hay miembros de la familia en casa, la anomalía sería contextual. Es posible que este punto de datos no sea un valor atípico en comparación con el consumo de energía por la mañana o por la noche (cuando las personas suelen estar en casa), pero es anómalo en el contexto de la hora del día.

Las anomalías colectivas implican un conjunto de instancias de datos que juntos se desvían de la norma, aunque las instancias individuales pueden parecer normales.

Un ejemplo de este tipo de anomalía sería un conjunto de datos de tráfico de red que muestra un aumento repentino del tráfico de varias direcciones IP al mismo tiempo.