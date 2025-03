Dado que el aprendizaje profundo y el machine learning tienden a utilizarse indistintamente, vale la pena notar las diferencias entre ambos. El machine learning, el aprendizaje profundo y redes neuronales son subcampos de la inteligencia artificial. Sin embargo, las redes neuronales son en realidad un subcampo del machine learning y el aprendizaje profundo es un subcampo de las redes neuronales.

La forma en que difieren el aprendizaje profundo y el machine learning es en la forma en que aprende cada algoritmo. El machine learning "profundo" puede usar conjuntos de datos etiquetados, también conocidos como aprendizaje supervisado, para informar su algoritmo, pero no necesariamente requiere un conjunto de datos etiquetado. El proceso de aprendizaje profundo puede ingerir datos no estructurados en su forma sin procesar (por ejemplo, texto o imágenes), y puede determinar automáticamente el conjunto de características que distinguen diferentes categorías entre sí. Esto elimina parte de la intervención humana requerida y permite el uso de grandes cantidades de datos. Se puede pensar en el aprendizaje profundo como "machine learning escalable", como señala Lex Fridman en esta conferencia del MIT1.

El aprendizaje automático clásico, o "no profundo", depende más de la intervención humana para aprender. Los expertos humanos determinan la jerarquía de características para comprender las diferencias entre las entradas de datos, que generalmente requieren datos más estructurados para aprender.

Las neural networks, o neural networks artificiales (ANN), se componen de capas de nodos, que contienen una capa de entrada, una o más capas ocultas y una capa de salida. Cada nodo, o neurona artificial, se conecta a otro y tiene un peso y un umbral asociados. Si la salida de cualquier nodo individual está por encima del valor del umbral especificado, ese nodo se activa y envía datos a la siguiente capa de la red. De lo contrario, ese nodo no transmitirá datos a la siguiente capa de la red. Lo "profundo" en el aprendizaje profundo se refiere simplemente a la cantidad de capas de las neural networks. Una neural network que consta de más de tres capas (que incluirían la entrada y la salida) puede considerarse un algoritmo de aprendizaje profundo o una neural network profunda. Una neural network que solo tiene tres capas es solo una neural network básica.

Al aprendizaje profundo y a las redes neuronales se les atribuye el aceleramiento del progreso en áreas como la visión por computadora, el procesamiento de lenguaje natural (PLN) y el reconocimiento de voz.

Consulte la entrada en el blog "IA vs. aprendizaje automático vs. aprendizaje profundo vs. neural networks: ¿cuál es la diferencia?" para ver más de cerca cómo se relacionan los diferentes conceptos.