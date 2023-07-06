La inteligencia artificial o IA, el término más amplio de los tres, se utiliza para clasificar las máquinas que imitan la inteligencia humana y las funciones cognitivas humanas, como la resolución de problemas y el aprendizaje. La IA utiliza predicciones y automatización para optimizar y resolver tareas complejas que los humanos han realizado históricamente, como el reconocimiento facial y de voz, la toma de decisiones y la traducción.

Categorías de IA



Las tres categorías principales de IA son:

Inteligencia artificial estrecha (ANI)

Inteligencia artificial general (AGI)

Superinteligencia artificial (ASI)

La ANI se considera IA "débil", mientras que los otros dos tipos se clasifican como IA "fuerte". Definimos la IA débil por su capacidad para completar una tarea específica, como ganar un juego de ajedrez o identificar a una persona en particular en una serie de fotos. El procesamiento de lenguaje natural y la visión artificial, que permiten a las empresas automatizar tareas y respaldar chatbots y asistentes virtuales como Siri y Alexa, son ejemplos de ANI. La visión artificial es un factor en el desarrollo de automóviles autónomos.

Las formas más fuertes de IA, como AGI y ASI, incorporan comportamientos humanos de manera más prominente, como la capacidad de interpretar el tono y la emoción. La IA fuerte se define por su capacidad en comparación con los humanos. La AGI funcionaría a la par con otro humano, mientras que ASI, también conocida como superinteligencia, superaría la inteligencia y la capacidad de un humano. Aún no existe ninguna forma de IA fuerte, pero la investigación en este campo está en curso.

Uso de la IA empresarial



Un número cada vez mayor de empresas, alrededor del 35 % a nivel mundial, utiliza IA, y otro 42 % está explorando la tecnología. El desarrollo de la IA generativa, que utiliza potentes modelos fundacionales que se entrenan con grandes cantidades de datos sin etiquetar, puede adaptarse a nuevos casos de uso y aportar flexibilidad y escalabilidad que probablemente aceleren significativamente la adopción de la IA. En las primeras pruebas, IBM ha observado que la IA generativa aporta el tiempo de creación de valor hasta un 70 % más rápido que la IA tradicional.

Ya sea que utilice aplicaciones basadas en machine learning (ML) o modelos fundacionales, la IA puede dar a su empresa una ventaja competitiva. La integración de modelos de IA personalizados en sus flujos de trabajo y sistemas, y la automatización de funciones como la atención al cliente, la gestión de la cadena de suministro y la ciberseguridad, pueden ayudar a una empresa a cumplir con las expectativas de los clientes, tanto hoy como a medida que aumenten en el futuro.

La clave es identificar los conjuntos de datos correctos desde el principio para ayudar a garantizar que utiliza datos de calidad para lograr la ventaja competitiva más sustancial. También deberá crear una arquitectura híbrida preparada para la IA que pueda utilizar con éxito los datos dondequiera que se encuentren, en mainframes, centros de datos, nubes privadas y nubes públicas y en el borde.

Su IA debe ser confiable porque cualquier cosa menos significa arriesgarse a dañar la reputación de una empresa y generar multas regulatorias. Los modelos engañosos y los que contienen sesgos o alucinaciones pueden tener un alto costo para la privacidad, los derechos de datos y la confianza de los clientes. Su IA debe ser explicable, justa y transparente.