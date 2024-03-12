La principal distinción entre los dos enfoques es el uso de conjuntos de datos etiquetados. En pocas palabras, el aprendizaje supervisado utiliza datos de entrada y salida etiquetados, mientras que un algoritmo de aprendizaje no supervisado no lo hace.

En el aprendizaje supervisado, el algoritmo "aprende" del conjunto de datos de entrenamiento haciendo predicciones iterativas sobre los datos y ajustándose a la respuesta correcta. Si bien los modelos de aprendizaje supervisado tienden a ser más precisos que los modelos de aprendizaje no supervisado, requieren una intervención humana inicial para etiquetar los datos adecuadamente. Por ejemplo, un modelo de aprendizaje supervisado puede predecir cuánto durará su viaje en función de la hora del día, las condiciones climáticas, etc. Pero primero, debe entrenarlo para saber que el clima lluvioso prolonga el tiempo de conducción.

Los modelos de aprendizaje no supervisado, por el contrario, funcionan por sí solos para descubrir la estructura inherente de los datos no etiquetados. Tenga en cuenta que aún requieren cierta intervención humana para validar las variables de salida. Por ejemplo, un modelo de aprendizaje no supervisado puede identificar que los compradores en línea a menudo compran grupos de productos al mismo tiempo. Sin embargo, un analista de datos tendría que validar que tiene sentido que un motor de recomendaciones agrupe la ropa de bebé con un pedido de pañales, puré de manzana y vasitos para sorber.