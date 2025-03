¿Qué son las redes neuronales?

La historia de las redes neuronales es más larga de lo que la mayoría de la gente piensa. Si bien la idea de “una máquina que piensa” se remonta a los antiguos griegos, nos centraremos en los eventos clave que llevaron a la evolución del pensamiento en torno a las redes neuronales, cuya popularidad ha tenido altibajos a lo largo de los años:

1943: Warren S. McCulloch y Walter Pitts publicaron “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity (enlace externo a ibm.com)”. Esta investigación buscó comprender cómo el cerebro humano podría producir patrones complejos a través de células cerebrales conectadas, o neuronas. Una de las principales ideas que surgieron de este trabajo fue la comparación de las neuronas con un umbral binario con la lógica booleana (es decir, 0/1 o declaraciones de verdadero/falso).

1958: A Frank Rosenblatt se le atribuye el desarrollo del perceptrón, documentado en su investigación, “The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain” [El Perceptrón: Un modelo probabilístico de almacenamiento y organización de la información en el cerebro] (enlace externo a ibm.com). Lleva el trabajo de McCulloch y Pitt un paso más allá al introducir ponderaciones en la ecuación. Aprovechando un IBM 704, Rosenblatt pudo hacer que una computadora aprendiera a distinguir las tarjetas marcadas a la izquierda frente a las tarjetas marcadas a la derecha.

1974: Si bien numerosos investigadores contribuyeron a la idea de la retropropagación, Paul Werbos fue la primera persona en Estados Unidos en señalar su aplicación dentro de las redes neuronales dentro de su tesis doctoral (enlace externo a ibm.com).

1989: Yann LeCun publicó un artículo (enlace externo a ibm.com) en el que ilustra cómo el uso de restricciones en la retropropagación y su integración en la arquitectura de redes neuronales se puede utilizar para entrenar algoritmos. Esta investigación aprovechó con éxito una red neuronal para reconocer los dígitos del código postal escritos a mano proporcionados por el Servicio Postal de EE. UU.