¿Qué es la clasificación de texto?

Los modelos supervisados se utilizan normalmente para realizar la clasificación de texto. El primer paso es recopilar un gran conjunto de datos de muestras de texto. Pueden ser correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, comentarios de clientes o documentos.

Los anotadores humanos aplican una etiqueta a cada fragmento de texto. Por ejemplo, "spam" o "no spam" o sentimiento "positivo" frente a "negativo". Este conjunto de datos de entrenamiento etiquetado forma la base para entrenar un modelo de aprendizaje automático. Por lo general, cuantos más datos, más precisos son los resultados.

El preprocesamiento del texto de entrada transforma el texto en un formato estandarizado y legible por máquina. Los clasificadores solo pueden trabajar con texto que se ha traducido a representaciones numéricas, a menudo utilizando incorporaciones de palabras o arquitecturas de codificador más avanzadas que capturan el significado semántico del lenguaje.

Hiperparámetros configuran variables como el número de capas de las Redes Neuronales, el número de neuronas por capa o el uso de una activación. Estos hiperparámetros se eligen antes de que comience el entrenamiento.

Luego, los datos se introducen en un algoritmo de clasificación, que aprende a asociar patrones en los datos con sus etiquetas asociadas.

Los algoritmos de clasificación de texto incluyen:

El modelo entrenado se prueba en un conjunto de datos de validación o prueba separado para evaluar el rendimiento del modelo con métricas como exactitud, precisión, recuperación y puntuación F1, y se evalúa frente a puntos de referencia establecidos.

Un modelo de clasificación de texto de buen rendimiento se puede integrar en los sistemas de producción donde clasifica el texto entrante en tiempo real.

Los modelos Advanced pueden mejorar con el tiempo mediante la incorporación de nuevos datos y el reentrenamiento. Los modelos de lenguaje previamente entrenados como BERT ya han aprendido una comprensión profunda del lenguaje y pueden ajustarse en tareas de clasificación específicas con relativamente pocos datos. Ajuste fino reduce el tiempo de entrenamiento y aumenta el rendimiento, especialmente para categorías complejas o matizadas.