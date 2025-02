¿Qué es XGBoost?

Decision trees are used for classification or regression tasks in machine learning. Emplean una estructura de árbol jerárquico en la que un nodo interno representa una característica, la rama representa una regla de decisión y cada nodo hoja representa el resultado del conjunto de datos.

Debido a que los decision trees son propensos al sobreajuste, los métodos de conjunto, como el impulso, a menudo se pueden usar para crear modelos más robustos. El impulso combina múltiples árboles débiles individuales, es decir, modelos que funcionan ligeramente mejor que el azar, para formar un aprendiz fuerte. A cada alumno débil se le capacita secuencialmente para corregir los errores cometidos por los modelos anteriores. Luego de cientos de iteraciones, los estudiantes débiles se convierten en estudiantes fuertes.

Los bosques aleatorios y los algoritmos de impulso son técnicas populares de aprendizaje por conjuntos que emplean árboles de aprendizaje individuales para mejorar el rendimiento predictivo. Los bosques aleatorios se basan en el concepto de embolsado (agregación de bootstrapping) y capacitan cada árbol de forma independiente para combinar sus predicciones, mientras que los algoritmos de impulso emplean un enfoque aditivo en el que los aprendices débiles se capacitan secuencialmente para corregir los errores de los modelos anteriores.