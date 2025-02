¿Qué es una red neuronal recurrente (RNN)?

Una función de activación es una función matemática aplicada a los resultados de cada capa de neuronas en la red para introducir no linealidad y permitir que la red aprende más patrones complejos en los datos. Sin funciones de activación, la RNN simplemente calcularía transformaciones lineales de la entrada, lo que la haría incapaz de manejar problemas no lineales. La no linealidad es crucial para aprender y modelar patrones complejos, particularmente en tareas como PLN, análisis de series de tiempo y predicción de datos secuenciales.



La función de activación controla la magnitud de la salida de la neurona, manteniendo los valores dentro de un rango especificado (por ejemplo, entre 0 y 1 o -1 y 1), lo que ayuda a evitar que los valores crezcan demasiado o sean demasiado pequeños durante los pases hacia adelante y hacia atrás. En las RNN, las funciones de activación se aplican en cada paso de tiempo a los estados ocultos, controlando cómo la red actualiza su memoria interna (estado oculto) en función de la entrada actual y los estados ocultos pasados.

Las funciones de activación comunes (en la imagen a continuación) incluyen:

La función sigmoidea sirve para interpretar la salida como probabilidades o para controlar puertas que deciden cuánta información retener u olvidar. Sin embargo, la función sigmoidea es propensa al problema del gradiente evanescente (explicado a continuación), lo que la hace menos ideal para redes más profundas.

La función Tanh (tangente hiperbólica), que se utiliza a menudo porque ofrece resultados centrados alrededor de cero, lo que ayuda a mejorar el flujo de gradiente y facilitar el aprendizaje de las dependencias a largo plazo.

La ReLU (unidad lineal rectificada) podría causar problemas con gradientes explosivos debido a su naturaleza ilimitada. Sin embargo, se han utilizado variantes, como Leaky ReLU y Parametric ReLU, para mitigar algunos de estos problemas.

