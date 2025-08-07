¿Qué son los parámetros de LLM?

Las ponderaciones son valores numéricos que representan la importancia que el LLM asigna a una entrada específica. No todas las entradas son tratadas por igual por el modelo de inteligencia artificial cuando genera respuestas. Cuanto mayor sea la ponderación de una entrada, más relevante será para la salida del modelo.

Los ajustes de parámetros entrenables, como las ponderaciones, se configuran mediante el algoritmo de aprendizaje de un modelo durante el proceso de entrenamiento. El algoritmo de aprendizaje mide el rendimiento del modelo de machine learning (ML) con una función de pérdida , que intenta minimizar el error mediante la optimización de los parámetros del modelo .

Dentro de las redes neuronales, las ponderaciones son multiplicadores que determinan la intensidad de la señal de una capa de neuronas a la siguiente. Las señales deben alcanzar el umbral de intensidad de la función de activación para avanzar a través de la red. Como tal, los ponderaciones afectan directamente la forma en que una red propaga los datos a través de sus capas.