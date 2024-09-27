¿Qué es Google Gemini?

Gemini es también el modelo que impulsa el chatbot de IA generativa (gen AI) de Google (anteriormente Bard) del mismo nombre, al igual que Claude de Anthropic lleva el nombre tanto del chatbot de IA como de la familia de LLM detrás de él. Las aplicaciones Gemini, tanto en la web como en dispositivos móviles, actúan como una interfaz de chatbot para los modelos subyacentes.

Google está integrando gradualmente el chatbot Gemini en su suite de tecnologías. Por ejemplo, Gemini es el asistente de inteligencia artificial (IA) predeterminado en los últimos teléfonos Google Pixel 9 y Pixel 9 Pro, que reemplaza al Asistente de Google. En Google Workspace, Gemini está disponible en el panel lateral de Documentos para ayudar a escribir y editar contenido, y en el panel lateral de Gmail para ayudar a redactar correos electrónicos, sugerir respuestas y buscar información en la bandeja de entrada de un usuario.

Otras aplicaciones de Google también están incorporando Gemini. Google Maps, por ejemplo, se basa en las capacidades del modelo Gemini para proporcionar resúmenes de lugares y áreas.