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¿Cómo pueden las organizaciones desbloquear el potencial de la IA autónoma sin dejar de garantizar su seguridad, confiabilidad y control? Esta semana en Techsplainers, desglosamos el mundo emergente de los agentes de IA, desde AgentOps y orquestación hasta gobernanza, evaluación y seguridad, para revelar cómo se construyen, gestionan y optimizan estos sistemas inteligentes en el mundo real.
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Voz: Cole Stryker | Autores: Cole Stryker, Ivan Belcic
Voz: Cole Stryker | Autores: Cole Stryker, Ivan Belcic
Voz: Cole Stryker | Autores: Cole Stryker
Voz: Cole Stryker | Autores: Amanda Downie, Matthew Finio
Voz: Cole Stryker | Autores: David Zax
Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Tom Krantz
Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Alice Gomstyn
Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Tom Krantz
Voz: Matt Finio | Autores: Equipo de educación de IBM Cloud
Voz: Matt Finio
Voz: Cole Stryker | Autores: Cole Stryker, Ivan Belcic
Voz: Cole Stryker | Autores: Cole Stryker, Ivan Belcic
Voz: Cole Stryker | Autores: Cole Stryker
Voz: Cole Stryker | Autores: Amanda Downie, Matthew Finio
Voz: Cole Stryker | Autores: David Zax
Voz: Teaganne Finn | Autores: Teaganne Finn, Ian Smalley
Voz: Teaganne Finn | Autores: Teaganne Finn, Ian Smalley
Voz: Teaganne Finn | Autores: Teaganne Finn, Ian Smalley
Voz: Teaganne Finn | Autores: Teaganne Finn, Ian Smalley
Voz: Teaganne Finn | Autores: Teaganne Finn, Ian Smalley
Voz: Ian Smalley | Autores: Alexandra Jonker
Voz: Ian Smalley | Autores: Mesh Flinders, Ian Smalley
Voz: Ian Smalley | Autores: Alexandra Jonker, Alice Gomstyn
Voz: Ian Smalley | Autores: Nick Gallagher
Voz: Ian Smalley
Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Tom Krantz
Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Alice Gomstyn
Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Tom Krantz
Voz: Matt Finio | Autores: Equipo de educación de IBM Cloud
Voz: Matt Finio
Voz: Mimi Sun Longo
Voz: Mimi Sun Longo | Autores: Judith Aquino, Alexandra Jonker
Voz: Mimi Sun Longo
Voz: Mimi Sun Longo
Voz: Mimi Sun Longo
Voz: Teaganne Finn | Autores: Teaganne Finn, Ian Smalley
Voz: Teaganne Finn | Autores: Teaganne Finn, Ian Smalley
Voz: Teaganne Finn | Autores: Teaganne Finn, Ian Smalley
Voz: Teaganne Finn | Autores: Teaganne Finn, Ian Smalley
Voz: Teaganne Finn | Autores: Teaganne Finn, Ian Smalley
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