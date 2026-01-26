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Cómo funcionan los agentes de IA: de AgentOps al despliegue en el mundo real

¿Cómo pueden las organizaciones desbloquear el potencial de la IA autónoma sin dejar de garantizar su seguridad, confiabilidad y control? Esta semana en Techsplainers, desglosamos el mundo emergente de los agentes de IA, desde AgentOps y orquestación hasta gobernanza, evaluación y seguridad, para revelar cómo se construyen, gestionan y optimizan estos sistemas inteligentes en el mundo real.

Agentes de IA:

  • Episodio 106: ¿Qué es AgentOps?
  • Episodio 107: ¿Qué es la orquestación de agentes de IA?
  • Episodio 108: ¿Qué es la gobernanza de agentes de IA?
  • Episodio 109: ¿Qué es la evaluación de agentes de IA?
  • Episodio 110: ¿Qué es la seguridad de los agentes de IA?

Agentes de IA

Episodio 106 |

¿Qué es AgentOps?

Voz: Cole Stryker | Autores: David Zax

Aprenda más

Lea los documentos explicativos de IBM
Captura de pantalla del video de agentes de IA y asistentes de AI Academy
¿Qué es AgentOps?
Capturas de pantalla de la interfaz de usuario (IU) del producto para el uso de páginas web
¿Qué es la orquestación de agentes de IA?
Renderizado en 3D
Gobernanza de agentes de IA: grandes desafíos, grandes oportunidades
Captura de pantalla de la interfaz del Model Context Protocol (MCP) Client Inspector que muestra flujos de trabajo de recuperación inteligentes. La IU muestra los parámetros de solicitud estructurados, los elementos de contexto recuperados y las respuestas del modelo. Destaca cómo MCP permite una
¿Qué es la evaluación de agentes de IA?
Ilustración de seguridad de IA de estilo plano para IBM watsonx Assistant
¿Qué es la seguridad del agente de IA?
Representación 3D de varias formas planas con el logotipo "THINK" alineado
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Miniatura de Techsplainers

Voz: Cole Stryker | Autores: Cole Stryker, Ivan Belcic
Miniatura de Techsplainers

Voz: Cole Stryker | Autores: Cole Stryker, Ivan Belcic
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Voz: Cole Stryker | Autores: Amanda Downie, Matthew Finio
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Voz: Cole Stryker | Autores: David Zax
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Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Tom Krantz
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Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Alice Gomstyn
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Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Tom Krantz
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Voz: Matt Finio | Autores: Equipo de educación de IBM Cloud
Miniatura de Techsplainers

Voz: Matt Finio

Ver episodios anteriores

Agentes de IA:

  • Episodio 106: ¿Qué es AgentOps?
  • Episodio 107: ¿Qué es la orquestación de agentes de IA?
  • Episodio 108: ¿Qué es la gobernanza de agentes de IA?
  • Episodio 109: ¿Qué es la evaluación de agentes de IA?
  • Episodio 110: ¿Qué es la seguridad de los agentes de IA?

Operaciones financieras:

  • Episodio 101: ¿Qué es la gestión del rendimiento empresarial (EPM)?
  • Episodio 102: ¿Qué es la planificación y análisis extendidos (xP&A)?
  • Episodio 103: La IA en la planificación y el análisis financieros 
  • Episodio 104: ¿Qué es la planificación de escenarios?
  • Episodio 105: ¿Qué es la gestión financiera?
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Voz: Cole Stryker | Autores: Cole Stryker, Ivan Belcic
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Encuentre todos los episodios

IA agéntica

Miniatura de Techsplainers: ¿qué es la IA agéntica?
Voz: Alice Gomstyn | Autores: Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿qué son los agentes de IA?
Voz: Alice Gomstyn | Autores: Anna Gutowska
Miniatura de Techsplainers: agentes de IA frente a asistentes de IA
Voz: Alice Gomstyn | Autores: Charlotte Hu, Amanda Downie, Matthew Finio,
Miniatura de Techsplainers: tipos de agentes de IA
Voz: Alice Gomstyn | Autores: Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es la arquitectura agéntica?
Voz: Alice Gomstyn
Miniatura del podcast IBM Think de Ep 7.031: ¿Qué es un sistema multiagente?
Voz: Alice Gomstyn | Autores: Anna Gutowska
Miniatura del podcast IBM Think del episodio 7.032: "¿Qué es la colaboración multiagente?"
Voz: Alice Gomstyn | Autores: Shalini Harkar

Componentes del agente de IA

¿Cuáles son los componentes de los agentes de IA?
Voz: Selma Pacheco | Autores: Cole Stryker
¿Qué es la percepción del agente de IA y la planificación del agente de IA?
Voz: Selma Pacheco | Autores: Cole Stryker
¿Qué es la memoria de un agente de IA y el razonamiento agéntico?
Voz: Selma Pacheco | Autores: Cole Stryker, Rina Diane Caballar
¿Qué son las llamadas de herramientas?
Voz: Selma Pacheco | Autores: Cole Stryker
¿Qué es la comunicación de agentes de IA y el aprendizaje de agentes de IA?
Voz: Selma Pacheco | Autores: Cole Stryker, Ivan Belcic
¿Qué es un agente reflejo simple?
Voz: Matt Finio | Autores: Cole Stryker
¿Qué es un agente reflejo basado en modelos?
Voz: Matt Finio | Autores: Cole Stryker, Ivan Belcic
¿Qué es un agente basado en objetivos?
Voz: Matt Finio | Autores: David Zax
¿Qué es un agente basado en utilidades?
Voz: Matt Finio | Autores: Cole Stryker, Ivan Belcic
¿Qué son los agentes de IA jerárquicos?
Voz: Matt Finio | Autores: Ivan Belcic, Cole Stryker

Integración

¿Qué es el intercambio electrónico de datos (EDI)?
Voz: Dan Segal | Autores: Dan Nosowitz, Michael Goodwin
¿Qué es la integración EDI?
Voz: Dan Segal | Autores: Jim Holdsworth, Michael Goodwin
¿Qué es la integración de aplicaciones empresariales?
Voz: Dan Segal | Autores: Nick Gallagher, Michael Goodwin
¿Qué es iPaaS (plataforma de integración como servicio)?
Voz: Dan Segal | Autores: Chrystal R. China, Nick Gallagher, Michael Goodwin
Ejemplos y casos de uso de iPaaS
Voz: Dan Segal | Autores: Nick Gallagher, Michael Goodwin

Nube híbrida

¿Qué es la nube híbrida?
Voz: Daniela Baez | Autores: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
Qué es la infraestructura de la nube
Voz: Daniela Baez | Autores: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
¿Qué es la virtualización?
Voz: Daniela Baez | Autores: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
¿Qué es la multinube?
Voz: Daniela Baez
¿Qué es el almacenamiento en la nube?
Voz: Daniela Baez | Autores: Stephanie Susnjara, Ian Smalley

Gestión de activos y mantenimiento

Miniatura de Techsplainers

Voz: Ian Smalley | Autores: Alexandra Jonker
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Voz: Ian Smalley | Autores: Mesh Flinders, Ian Smalley
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Voz: Ian Smalley | Autores: Nick Gallagher
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Voz: Ian Smalley

Programación con IA

Qué significan los LLM de código para el futuro del desarrollo de software
Voz: Erika Russi | Autores: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
¿Qué es la modernización de COBOL?
Voz: Erika Russi | Autores: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
¿Qué es el código heredado?
Voz: Erika Russi | Autores: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Documentación del código de IA: beneficios y consejos principales
Voz: Erika Russi | Autores: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
¿Qué es la refactorización de código?
Voz: Erika Russi

Ciberseguridad

Miniatura de Techsplainers - ¿Qué es la detección y respuesta a amenazas de identidad (ITDR)?
Voz: Bryan Clark | Autores: James Holdsworth, Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers - ¿Qué es un tejido de identidad?
Voz: Bryan Clark
Miniatura de Techsplainers - ¿Qué es la identidad no humana?
Voz: Bryan Clark | Autores: Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers - ¿Qué es la identidad digital?
Voz: Bryan Clark | Autores: James Holdsworth, Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers - ¿Qué es la seguridad de identidad?
Voz: Bryan Clark | Autores: Annie Badman, Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es una filtración de datos?
Voz: Bryan Clark | Autores: Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es la ingeniería social?
Voz: Bryan Clark
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es el phishing?
Voz: Bryan Clark | Autores: Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers - Parte 1: ¿Qué es el ransomware?
Voz: Bryan Clark | Autores: Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers - Parte 2: ¿Qué es el ransomware?
Voz: Bryan Clark | Autores: Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es la autenticación?
Voz: Bryan Clark | Autores: Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es la gestión de accesos?
Voz: Bryan Clark | Autores: Matthew Kosinski, Jim Holdsworth

Datos para la IA

Miniatura de Techsplainers: ¿qué es una arquitectura de datos?
Voz: Matt Finio | Autores: Tom Krantz, Alexandra Jonker
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es un data lake?
Voz: Matt Finio | Autores: Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es un lakehouse de datos?
Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Alice Gomstyn
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el tejido de datos?
Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Tom Krantz
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es la gestión de la calidad de los datos?
Voz: Matt Finio
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la integridad de los datos?
Voz: Matt Finio | Autores: Tim Mucci, Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la precisión de los datos?
Voz: Matt Finio

Data quality

Logotipo de IBM Think Podcast para Techsplainers

Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Tom Krantz
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es una arquitectura de datos?

Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Alice Gomstyn
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es una arquitectura de datos?

Voz: Matt Finio | Autores: Alexandra Jonker, Tom Krantz
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es una arquitectura de datos?

Voz: Matt Finio | Autores: Equipo de educación de IBM Cloud
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es una arquitectura de datos?

Voz: Matt Finio
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es una arquitectura de datos?

Voz: Mimi Sun Longo

Miniatura de Techsplainers: ¿qué es una arquitectura de datos?

Voz: Mimi Sun Longo | Autores: Judith Aquino, Alexandra Jonker
Miniatura de Techsplainers: ¿qué es una arquitectura de datos?

Voz: Mimi Sun Longo

Miniatura de Techsplainers: ¿qué es una arquitectura de datos?

Voz: Mimi Sun Longo

Miniatura de Techsplainers: ¿qué es una arquitectura de datos?

Voz: Mimi Sun Longo

DevOps

Miniatura de Techsplainers - Parte 1: ¿Qué es DevOps?
Voz: Dan Segal | Autores: Gregg Lindemulder, Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers - Parte 2: ¿Qué es DevOps?
Voz: Dan Segal | Autores: Gregg Lindemulder, Matthew Kosinski
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la integración continua?
Voz: Dan Segal | Autores: Chrystal R. China, Michael Goodwin
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la entrega continua?
Voz: Dan Segal
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué son las pruebas continuas?
Voz: Dan Segal

Más episodios

Operaciones de finanzas

Miniatura de Techsplainers

Voz: Teaganne Finn | Autores: Teaganne Finn, Ian Smalley
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IA generativa

Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la IA generativa?
Voz: Amanda Downie | Autores: Cole Stryker, Mark Scapicchio
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué son los modelos de lenguaje grande (LLM)?
Voz: Amanda Downie | Autores: Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué son los modelos de lenguaje de visión (VLM)?
Voz: Amanda Downie
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la generación aumentada por recuperación?
Voz: Amanda Downie | Autores: Ivan Belcic
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el vibe coding?
Voz: Amanda Downie

Aprendizaje automático

Miniatura de Techsplainers - ¿Qué es el machine learning?
Voz: Anna Gutowska | Autores: Dave Bergmann
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el aprendizaje supervisado?
Voz: Anna Gutowska | Autores: Ivan Belcic, Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers - ¿Qué es el aprendizaje no supervisado?
Voz: Anna Gutowska
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el aprendizaje semisupervisado?
Voz: Anna Gutowska | Autores: Dave Bergmann
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo?
Voz: Anna Gutowska | Autores: Jacob Murel, Eda Kavlakoglu

IA MLOps

Miniatura de Techsplainers - Parte 1: ¿Qué es MLOps?
Voz: Ian Smalley | Autores: Tim Mucci, Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers - Parte 2: ¿Qué es MLOps?
Voz: Ian Smalley | Autores: Tim Mucci, Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es una cadena de machine learning?
Voz: Ian Smalley | Autores: Ivan Belcic, Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la gestión del ciclo de vida de la IA?
Voz: Ian Smalley | Autores: Kazuaki Ishizaki
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el despliegue de modelos?
Voz: Ian Smalley | Autores: Rina Diane Caballar, Cole Stryker
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es el etiquetado de datos?
Voz: Ian Smalley
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es AutoML?
Voz: Ian Smalley | Autores: Ivan Belcic, Cole Stryker

Observabilidad

Miniatura de Techsplainers: ¿qué es la observabilidad?
Voz: PJ Hagerty
Miniatura de Techsplainers: tres pilares de la observabilidad
Voz: PJ Hagerty | Autores: Chrystal R. China
Miniatura de Techsplainers: observabilidad frente a monitoreo
Voz: PJ Hagerty | Autores: Chrystal R. China
Miniatura de Techsplainers - ¿Qué es la observabilidad de la red?
Voz: PJ Hagerty | Autores: Chrystal R. China, Sanchita Chakraborti
Miniatura de Techsplainers - ¿Qué es la observabilidad de la red?
Voz: PJ Hagerty | Autores: Chrystal R. China, Sanchita Chakraborti
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es la observabilidad de la ingeniería de confiabilidad de sitios?
Voz: PJ Hagerty | Autores: Chrystal R. China
Miniatura de Techsplainers: ¿Qué es Full Stack Observability?
Voz: PJ Hagerty | Autores: Jim Holdsworth, Annie Badman

Computación cuántica

Miniatura de Techsplainers - Parte 1: ¿Qué es la computación cuántica?
Voz: Ian Smalley | Autores: Josh Schneider, Ian Smalley
Miniatura de Techsplainers - Parte 2: ¿Qué es la computación cuántica?
Voz: Ian Smalley | Autores: Josh Schneider, Ian Smalley
Miniatura de Techsplainers - Parte 3: ¿Qué es la computación cuántica?
Voz: Ian Smalley | Autores: Josh Schneider, Ian Smalley
Miniatura de Techsplainers - Parte 1: ¿Qué es un cúbit?
Voz: Ian Smalley | Autores: Josh Schneider, Ian Smalley
Miniatura de Techsplainers - Parte 2: ¿Qué es un cúbit?
Voz: Ian Smalley | Autores: Josh Schneider, Ian Smalley

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