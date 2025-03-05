¿Qué es la evaluación de agentes de IA?

La evaluación de agentes de IA se refiere al proceso de evaluar y comprender el rendimiento de un agente de IA en la ejecución de tareas, la toma de decisiones y la interacción con los usuarios. Dada su autonomía inherente, la evaluación de los agentes es esencial para promover su correcto funcionamiento. Los agentes de IA deben comportarse de acuerdo con la intención de sus diseñadores, ser eficientes y adherirse a ciertos principios de IA ética para satisfacer las necesidades de la organización. La evaluación ayuda a verificar que los agentes cumplan con dichos requisitos y también a mejorar la calidad de los agentes al identificar áreas de refinamiento y optimización.

A menudo, se evalúan a los agentes de IA generativa en tareas tradicionales de texto a texto, similares a los puntos de referencia estándar de modelos de lenguaje extensos (LLM), donde se utilizan comúnmente métricas, como la coherencia, la relevancia y la fidelidad del texto generado. Sin embargo, los agentes de IA generativa suelen realizar operaciones más amplias y complejas, incluido el razonamiento de varios pasos, la llamada de herramientas y la interacción con sistemas externos, que requieren una evaluación más completa. Incluso cuando la salida final es texto, puede ser el resultado de acciones intermedias, como consultar una base de datos o invocar a una API, cada una de las cuales debe evaluarse por separado.

En otros casos, es posible que el agente no produzca ningún resultado textual, sino que complete una tarea, como actualizar un registro o enviar un mensaje, donde la eficacia se mide a través de la ejecución correcta. Por lo tanto, la evaluación debe ir más allá de la calidad del texto a nivel superficial y evaluar el comportamiento general del agente, la eficacia de la tarea y la alineación con la intención del usuario. Además, para evitar el desarrollo de agentes altamente capaces, pero que consumen muchos recursos, lo que limita su despliegue práctico, se deben incluir mediciones de costos y eficiencia como parte de la evaluación.

Además de medir el rendimiento de las tareas, la evaluación de los agentes de IA debe priorizar dimensiones críticas como la seguridad, la confiabilidad, el cumplimiento de políticas y la mitigación de sesgos. Estos factores son esenciales para desplegar agentes en entornos reales de alto riesgo. La evaluación ayuda a garantizar que los agentes eviten comportamientos dañinos o inseguros, mantengan la confianza del usuario a través de resultados predecibles y verificables, y resistan la manipulación o el uso indebido.

Para lograr estos objetivos funcionales (calidad, costo) y no funcionales (seguridad), los métodos de evaluación pueden incluir pruebas de punto de referencia, evaluaciones humanas en el circuito, pruebas A/B y simulaciones del mundo real. Al evaluar sistemáticamente a los agentes de IA, las organizaciones pueden mejorar sus capacidades de IA, optimizar los esfuerzos de automatización y mejorar las funciones comerciales, al tiempo que minimizan los riesgos asociados con la IA agéntica poco segura y confiable o con sesgo.