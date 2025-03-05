¿Qué es la evaluación de agentes de IA?

La evaluación de un agente de IA requiere un enfoque estructurado dentro de un marco formal más amplio de observabilidad. Los métodos de evaluación difieren ampliamente, pero el proceso suele implicar los siguientes pasos:
1. Definir objetivos y métricas de evaluación
¿Cuál es el propósito del agente? ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Cómo se utiliza la IA en escenarios del mundo real?
Consulte “Métricas comunes de evaluación de agentes de IA” para conocer algunas de las métricas más populares, que se incluyen en las categorías de rendimiento, interacción y experiencia, IA responsable, sistema y eficiencia, así como métricas específicas de tareas.
2. Recopilar datos y prepararse para las pruebas
Para evaluar el agente de IA de manera efectiva, utilice conjuntos de datos de evaluación representativos, incluidas diversas entradas que reflejen escenarios del mundo real y escenarios de prueba que simulen condiciones en tiempo real. Los datos anotados representan una verdad fundamental con la que se pueden probar los modelos de IA.
Mapee cada paso potencial del flujo de trabajo de un agente, ya sea llamar a una API, pasar información a un segundo agente o tomar una decisión. Al dividir el flujo de trabajo de IA en partes individuales, es más fácil evaluar cómo el agente maneja cada paso. Considere también el Approach del agente en todo el flujo de trabajo o, en otras palabras, la ruta de ejecución que toma el agente para resolver un problema de varios pasos.
3. Realizar pruebas
Ejecute el agente de IA en diferentes entornos, potencialmente con diferentes LLM como columna vertebral, y realice un seguimiento del rendimiento. Desglose los pasos individuales de los agentes y evalúe cada uno. Por ejemplo, supervise el uso que hace el agente de la generación aumentada por recuperación (RAG) para recuperar información de una base de datos externa, o la respuesta a una llamada a la API.
4. Analizar los resultados
Compare los resultados con criterios de éxito predefinidos si existen y, de no ser así, utilice LLM como juez (consulte a continuación). Evalúe las compensaciones equilibrando el rendimiento con las consideraciones éticas.
¿El agente eligió la herramienta correcta? ¿Llamó a la función correcta? ¿Transmitió la información correcta en el contexto adecuado? ¿Produjo una respuesta objetivamente correcta?
El uso de herramientas/llamadas de funciones es una habilidad fundamental para crear agentes inteligentes capaces de ofrecer respuestas contextualmente precisas en tiempo real. Considere una evaluación dedicada y análisis utilizando un enfoque basado en reglas junto con una evaluación semántica utilizando LLM-as-a-judge.
LLM-as-a-judge (LLM como juez) es un sistema de evaluación automatizado que evalúa el rendimiento de los agentes de IA mediante criterios y métricas predefinidos. En lugar de depender únicamente de revisores humanos, un LLM-as-a-judge aplica algoritmos, heurísticos o modelos de puntaje basados en IA para evaluar las respuestas, decisiones o acciones de un agente.
Consulte “Métricas de evaluación de llamadas a funciones” a continuación.
5. Optimizar e iterar
Los desarrolladores ahora pueden ajustar las instrucciones, depurar algoritmos, optimizar la lógica o configurar arquitecturas de agentes basadas en los resultados de la evaluación. Por ejemplo, los casos de uso de atención al cliente pueden mejorarse acelerando la generación de respuestas y los tiempos de finalización de tareas. La eficiencia del sistema se puede optimizar para la escalabilidad y el uso de recursos.