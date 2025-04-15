Casos de uso de agentes de IA 

Los agentes de IA tienen una variedad de aplicaciones en marketing, especialmente dada la gran cantidad de datos que los departamentos de marketing ingieren a diario y la cantidad de ofertas competitivas que encuentran los clientes. Hoy en día, algunas herramientas de IA agéntica están transformando el proceso de descubrimiento de productos, ya que los consumidores piden a los agentes consejos de compra en lugar de buscar en línea ellos mismos.

En marketing y comercio electrónico, los agentes de IA pueden realizar de forma autónoma una serie de tareas de comunicación y publicidad. Esto podría implicar la gestión de campañas, la creación de perfiles de clientes, la personalización del contenido y la optimización del rendimiento de los anuncios en tiempo real. Si bien las tecnologías anteriores de automatización e IA podían gestionar estas tareas, dependían de mucha más supervisión y de entradas frecuentes de los usuarios para realizarlas de manera eficaz.

Mediante el análisis predictivo, los agentes de IA pueden analizar el comportamiento del cliente para identificar automáticamente los mejores momentos o estrategias de mensajería para una campaña determinada y luego pasar esa información a los agentes que podrían programar las comunicaciones ellos mismos. Y con el análisis proactivo, estas tecnologías crean continuamente perfiles de clientes sólidos basados en grandes cantidades de datos, proporcionando insights adicionales para las campañas de marketing.

Los chatbots de IA de redes sociales pueden monitorear las menciones de una marca, interactuar con los usuarios y generar respuestas relevantes con mayor precisión que sus antecesores no agénticos. Además, la IA agéntica que proporciona a los clientes recomendaciones de productos puede extraer, de una serie de herramientas, conjuntos de datos o comportamientos anteriores de los usuarios para identificar con mayor precisión sus necesidades: por ejemplo, sugiriendo reservas de vacaciones adaptadas a las preferencias de viaje de varias personas y factores externos, como el clima.