Agentes de IA para Recursos Humanos

Autores

Molly Hayes

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

¿Qué son los agentes de IA para RR. HH.?

Los agentes de IA para RR. HH. son herramientas impulsadas por IA diseñadas para automatizar y mejorar diversas funciones de recursos humanos. Estos agentes utilizan las técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para responder a las entradas de los usuarios, ejecutar de forma autónoma flujos de trabajo relacionados con RR. HH. y realizar análisis de datos en tiempo real.

Cada vez más, se utilizan para apoyar a los equipos de RR. HH. en tareas como la adquisición de talento, la experiencia del empleado, el cumplimiento, la gestión de nóminas, la gestión del rendimiento y otras tareas cotidianas. 

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

¿Por qué son importantes los agentes de IA para RR. HH.? 

En medio de las cambiantes expectativas de los empleados, los agentes de IA desplegados estratégicamente con capacidades avanzadas de IA conversacional pueden funcionar como socios en una empresa, transformando RR. HH.

Los líderes de RR. HH. de todo el mundo se enfrentan a una variedad de factores que cambian la naturaleza del trabajo: la escasez de mano de obra, el aumento de las brechas de habilidades y la aceleración del cambio tecnológico requieren nuevas estrategias de gestión de talentos. Tanto los empleados como los gerentes deben ser más ágiles y hacer más con menos. Los agentes de IA y sus tecnologías asociadas pueden optimizar los flujos de trabajo de RR. HH. y proporcionar el apoyo que tanto necesitan los empleados, al tiempo que reducen la cantidad de tiempo que los equipos de RR. HH. dedican a tareas administrativas.

Desplegar de estas tecnologías puede tener resultados tangibles en la satisfacción de los empleados y los resultados de la empresa. Los expertos e investigadores empresariales creen que invertir en el bienestar y el desarrollo profesional de los empleados es un factor importante en el éxito de una organización.1 Los empleados satisfechos que aprenden continuamente hacen que una empresa sea mucho más productiva en general. Como descubrió el IBM Institute for Business Value, las organizaciones que ofrecen las mejores experiencias a los empleados superan en crecimiento de ingresos en un 31 % en comparación con otras organizaciones.2

Además, según una investigación interna de IBM Consulting, cuando los empleados adoptan opciones de autoservicio para tareas rutinarias y se reducen las tareas manuales de RR. HH., la capacidad aumentada en toda la empresa puede generar un ahorro de entre el 50 % y el 60 % en los costos de prestación de servicios de RR. HH. Con intervenciones tecnológicas clave que reducen las cargas administrativas y mejoran la experiencia del usuario para los profesionales de RR. HH. y otros empleados, las empresas pueden mejorar enormemente el rendimiento y reducir los gastos generales. También pueden transformar un departamento de RR. HH. de uno administrativo a uno que defienda la experiencia del empleado en general.

AI Academy

Poner la IA al servicio del talento

¿Quiere convertir los retos de RR. HH. en oportunidades? Descubra cómo las organizaciones están utilizando la IA para ayudar a contratar y desarrollar el talento que se ajuste a sus necesidades empresariales. 
Ir al episodio

Cómo funcionan los agentes de IA para RR. HH.

La tecnología IA agéntica existe a lo largo de un espectro. Algunos agentes de IA ejercen una agencia limitada, realizando tareas específicas o integrando datos externos seleccionados para alcanzar un único objetivo. Otros, como los agentes de aprendizaje, responden continuamente a nuevas entradas para rastrear y responder de forma autónoma a las preferencias del usuario. Los chatbots agénticos, a diferencia de los chatbots de IA que no son agentes, no solo responden a las instrucciones del usuario, sino que personalizan sus respuestas a lo largo del tiempo, aprovechando los recursos disponibles para proporcionar servicios más completos y considerar el curso de acción más eficaz.

En las aplicaciones empresariales, se utiliza una gama de agentes de IA en conjunto para automatizar total o parcialmente determinadas funciones de RR. HH. Por ejemplo, un chatbot agéntico podría proporcionar información personalizada y relevante a un empleado que solicite información sobre las políticas de licencia de la empresa, mientras que los agentes basados en tareas realizan una serie de trabajos autónomos interconectados, como presentar la documentación pertinente y gestionar las solicitudes de tiempo libre.

A menudo, los agentes de IA se integran en los sistemas existentes, trabajando perfectamente con plataformas de gestión de capital humano (HCM), software de gestión de recursos empresariales, herramientas de comunicación y emisión de tickets, directorios u otros sistemas de RR. HH. Fundamentalmente, los agentes de IA pueden realizar de forma autónoma tareas complejas y de varios pasos, lo que los hace más ágiles que las tecnologías anteriores de chatbot o automatización.

Beneficios de usar agentes de IA para RR. HH.

La integración de agentes de IA en un departamento de RR. HH. puede tener múltiples beneficios entrelazados que ahorran tiempo, dinero y esfuerzo a las empresas. Por ejemplo, la herramienta AskHR de IBM, una plataforma especialmente diseñada que automatiza más de 80 procesos comunes de RR. HH., ha generado resultados impresionantes. Hoy en día, AskHR resuelve 10.1 millones de interacciones al año en nombre del departamento de RR. HH., lo que ahorra 50 000 horas y 5 millones de dólares al año. Al mismo tiempo, el puntaje de satisfacción del cliente (CSAT) del departamento de RR. HH. ha mejorado drásticamente desde la implementación de la herramienta.

Mejora de la experiencia de los empleados

La IA agéntica puede empoderar a los trabajadores con acceso instantáneo a información personalizada relacionada con RR. HH., reduciendo los tiempos de espera y mejorando la precisión de la respuesta. Los programas individualizados de aprendizaje y desarrollo impulsados por IA también ayudan a los empleados a crecer en sus carreras, lo que lleva a una mayor satisfacción laboral. Cuando los gerentes de RR. HH. dedican menos tiempo a realizar tareas repetitivas que consumen mucho tiempo, tienen la libertad de enfocarse en la creación de relaciones junto con iniciativas estratégicas más creativas.

Toma de decisiones mejorada y altamente específica

Los departamentos de RR. HH. reciben enormes cantidades de información muy específica sobre prospectos, empleados y rendimiento, junto con datos de terceros, como los requisitos de cumplimiento. Ya sea analizando currículos o proporcionando a los profesionales de RR. HH. insights de rendimiento, la IA agéntica puede ayudar a la ingesta de métricas y puntos de datos, y ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas sobre estrategias de contratación, ascensos y retención.

Aumentar la productividad

Los agentes de IA automatizan las tareas repetitivas de RR. HH., como el procesamiento de nóminas, la administración de beneficios y la selección de candidatos, liberando a los profesionales de RR. HH. para que se centren en roles más valiosos y centrados en el ser humano. Además, cuando las tareas rutinarias de RR. HH. son fácilmente accesibles para los empleados en tiempo real, es menos probable que dediquen una parte significativa de su día de trabajo a problemas de personal frustrantes y que consumen mucho tiempo.

Reducción de los gastos generales

La automatización de los procesos de RR. HH. reduce los costos administrativos al minimizar la necesidad de ingresar datos manualmente, el papeleo y otras tareas que consumen mucho tiempo. Las eficiencias impulsadas por IA conducen a ahorros de costos en el reclutamiento, el proceso de incorporación y otras operaciones de RR. HH.

Escalabilidad

Los agentes de IA permiten a los departamentos de RR. HH. manejar cargas de trabajo crecientes sin necesidad de recursos adicionales. Ya sea que una empresa esté creciendo o administrando una gran fuerza laboral, los agentes de IA son escalables al instante, brindando un servicio de alto contacto a empresas grandes y globales.

Cinco casos de uso para agentes de IA en RR. HH.

Compromiso y retención de empleados

Para retener a los mejores talentos e involucrar continuamente a los empleados, las empresas líderes han recurrido a la personalización y a modelos de prestación de servicios centrados en los empleados. Los agentes de IA pueden abordar proactivamente las necesidades de los empleados antes de que surjan, lo que ayuda a mejorar la cultura del lugar de trabajo y a reducir la fricción en toda la organización.

Por ejemplo, las herramientas de IA agéntica pueden gestionar las solicitudes de tiempo libre, generar proactivamente documentos administrativos relevantes relacionados con eventos importantes de la vida, como el nacimiento de un nuevo hijo, o recomendar oportunidades de desarrollo profesional basadas en el puesto y los objetivos de una persona. Al personalizar la comunicación y el apoyo de los empleados a escala, la IA agéntica permite a los profesionales de RR. HH. centrarse en asuntos más íntimos o urgentes, lo que, en última instancia, aumenta la satisfacción de los empleados.

Incorporación y capacitación

Los agentes de IA facilitan la incorporación fluida de los empleados automatizando la verificación de documentos, las comprobaciones previas al empleo y los envíos de solicitudes de TI. También personalizan el plan de estudios de capacitación y gestionan la creación de perfiles de usuario, lo que garantiza una experiencia fluida para los nuevos empleados. La IA puede personalizar las experiencias de aprendizaje en función de las funciones y los niveles de habilidades de los empleados, ayudando tanto a los nuevos empleados como a los miembros veteranos del equipo a perfeccionar sus talentos para aumentar la productividad.

Los agentes también brindan respuestas en tiempo real a las preguntas comunes de los empleados, ofreciendo información personalizada específica del rol cuando los empleados más la necesitan. Esto puede ayudar a los nuevos empleados a hacer la transición a sus roles con menos fricción y desafiar continuamente a los empleados existentes a mejorar sus habilidades para su próxima asignación.

Gestión del rendimiento

Los agentes de IA tienen la capacidad de crear objetivos aplicables en la práctica y planes de desarrollo de carrera para los empleados, sugiriendo posibles puestos internos y resumiendo las oportunidades de desarrollo de habilidades. Dado el acceso a los datos de los empleados, también pueden proporcionar retroalimentación en tiempo real y analizar la productividad de los empleados, ofreciendo recomendaciones para la mejora continua.

Por ejemplo, IBM utiliza un trabajador digital basado en reglas para ayudar a seleccionar gerentes de RR. HH. a través del proceso de ascensos trimestral, automatizando la recopilación y el formateo de datos de múltiples sistemas para hasta 17,000 empleados. Con herramientas como estas, los departamentos de RR. HH. pueden obtener insights precisos, justos y oportunos sobre el rendimiento que ayudan a los gerentes a tomar decisiones críticas de planificación de la fuerza laboral y ahorrar decenas de miles de horas.

Optimización de la gestión y administración de RR. HH.

Los agentes de IA automatizan una amplia variedad de tareas del sistema de RR. HH., como el procesamiento de nóminas, la administración de beneficios, la programación, el resumen de entrevistas y el monitoreo del cumplimiento, lo que aumenta la eficiencia y reduce los errores. Estas herramientas pueden garantizar el cumplimiento de las políticas de la empresa al señalar los riesgos potenciales y sugerir acciones correctivas. Los portales de autoservicio de IA permiten a los empleados acceder a la información y enviar solicitudes sin intervención humana, lo que reduce los gastos administrativos.

Adquisición de talento

Los agentes de IA pueden optimizar casi todas las etapas del proceso de gestión de talentos y desarrollo, desde el análisis de currículos hasta la creación de paquetes de ofertas. Los agentes pueden filtrar a través de grandes grupos de solicitantes, programar entrevistas, ayudar en la evaluación de candidatos y emplear IA generativa para comunicarse con los prospectos.

Por ejemplo, la organización de entrevistas como servicio FloCareer utiliza IA para obtener diversos candidatos de una base de datos de 169 millones de candidatos y despliega la tecnología para programar entrevistas, ahorrando innumerables horas y aumentando la eficacia del proceso de contratación. Herramientas como estas ayudan a los departamentos de RR. HH. a identificar rápidamente a los candidatos más valiosos para un puesto determinado, tomar decisiones más informadas y dedicar más tiempo a mejorar la experiencia general del candidato.

Mejores prácticas para el uso de agentes de IA en RR. HH.

Combine la IA con la supervisión humana

Si bien los agentes de IA son capaces de realizar tareas complejas de forma autónoma, la tecnología debería mejorar, en lugar de reemplazar, la toma de decisiones humana. Las organizaciones exitosas generalmente establecen protocolos para la revisión humana de las recomendaciones generadas por IA, particularmente para funciones delicadas de RR. HH., como contratación, ascensos y evaluaciones de desempeño. Esto ayuda a garantizar la transparencia, mantiene los estándares éticos y fomenta una cultura de colaboración entre humanos y máquinas.

Conecte la IA agéntica con una amplia variedad de aplicaciones y datos

Como ha sugerido la investigación de IBM, los empleados que utilizan IA generalmente obtienen mejores resultados cuando los agentes y otras herramientas de IA están conectados a los sistemas y flujos de trabajo a los que también están acostumbrados. Además, los agentes con acceso a más conjuntos de datos y aplicaciones tienen más herramientas de resolución de problemas a su disposición.

Por lo tanto, puede ser crítico integrar la IA con un conjunto diverso de sistemas de gestión de RR. HH., herramientas de comunicación y bases de datos externas para maximizar su eficacia. La conectividad perfecta entre las operaciones de RR. HH. permite a la IA analizar los datos de manera integral, proporcionando insights más profundos y mejorando las funciones de RR. HH.

Concéntrese en la gestión de cambios y la mejora de las habilidades de los empleados

La creación de nuevos espacios para la interacción hombre-máquina en todo el proceso de RR. HH. representa un cambio significativo, tanto para los profesionales de estos departamentos como para la empresa en general. Como ha descubierto IBM Consulting, los empleados adoptan nuevas tecnologías y estructuras empresariales con un 34 % más de frecuencia cuando su compromiso está en el centro del diseño transformacional.

El despliegue de la IA agéntica a menudo revela una brecha de habilidades, y las organizaciones exitosas hacen un esfuerzo significativo para ofrecer capacitaciones y estrategias de gestión de cambios que ayuden a los empleados a trabajar de manera eficaz con los agentes. Esto podría significar equipar a los profesionales de RR. HH. con las herramientas necesarias para utilizar agentes, priorizar la comunicación ejecutiva transparente y proporcionar iniciativas de aprendizaje continuo para ayudar a los líderes de RR. HH. a adaptarse a los sistemas de IA en evolución.

Rediseñe el modelo operativo empresarial

A menudo, desplegar una IA ad hoc para reemplazar un solo esfuerzo manual genera menos valor que rediseñar los flujos de trabajo departamentales para complementar las capacidades de la IA. Al diseñar una estrategia de RR. HH. impulsada por IA, las empresas exitosas a menudo redefinen roles y responsabilidades para optimizar las capacidades de las soluciones de IA, asegurando que los empleados y la tecnología trabajen juntos de manera eficaz.

Capacite a los agentes de IA en conjuntos de datos relevantes

Los modelos de IA son tan buenos como los datos que se les proporcionan, y los agentes específicos de la tarea deben capacitar con datos específicos de la tarea. Esto puede incluir datos de los empleados, como comentarios sobre rendimiento y registros de actividad, información del perfil de los candidatos, como currículos o datos de LinkedIn, o políticas y procedimientos de la organización. El entrenamiento de modelos con conjuntos de datos relevantes mejora enormemente la capacidad de un agente para realizar una tarea de manera eficaz. Además, los agentes de IA deben recibir capacitación sobre datos de alta calidad, sin sesgo y diversos, y actualizarlos periódicamente para reflejar los cambios en la política de la empresa, los estándares de las industrias y las expectativas de la fuerza laboral.
Soluciones relacionadas
Consultoría de transformación de recursos humanos y talento

Reinvente y modernice los Recursos Humanos con la IA como centro para ofrecer mejores resultados comerciales y desbloquear todo el potencial de los empleados.

 Explore servicios de transformación de RR. HH.
Automatización de procesos de RR. HH.

Acelere los procesos de RR. HH. con IBM watsonx Orchestrate y automatice las tareas tediosas.

         Conozca watsonx Orchestrate
    Soluciones de IA para RR. HH.

    Optimice los procesos de RR. HH., mejore la toma de decisiones e impulse los resultados empresariales con soluciones de IA generativa.

             Explore las soluciones de IA para RR. HH.
      Dé el siguiente paso

      Reinvente y modernice los Recursos Humanos con la IA como centro para ofrecer mejores resultados comerciales y desbloquear el potencial de los empleados y del trabajo.

       

       

             Explorar los servicios de recursos humanos Explorar los servicios de inteligencia artificial