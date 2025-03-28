En medio de las cambiantes expectativas de los empleados, los agentes de IA desplegados estratégicamente con capacidades avanzadas de IA conversacional pueden funcionar como socios en una empresa, transformando RR. HH.

Los líderes de RR. HH. de todo el mundo se enfrentan a una variedad de factores que cambian la naturaleza del trabajo: la escasez de mano de obra, el aumento de las brechas de habilidades y la aceleración del cambio tecnológico requieren nuevas estrategias de gestión de talentos. Tanto los empleados como los gerentes deben ser más ágiles y hacer más con menos. Los agentes de IA y sus tecnologías asociadas pueden optimizar los flujos de trabajo de RR. HH. y proporcionar el apoyo que tanto necesitan los empleados, al tiempo que reducen la cantidad de tiempo que los equipos de RR. HH. dedican a tareas administrativas.

Desplegar de estas tecnologías puede tener resultados tangibles en la satisfacción de los empleados y los resultados de la empresa. Los expertos e investigadores empresariales creen que invertir en el bienestar y el desarrollo profesional de los empleados es un factor importante en el éxito de una organización.1 Los empleados satisfechos que aprenden continuamente hacen que una empresa sea mucho más productiva en general. Como descubrió el IBM Institute for Business Value, las organizaciones que ofrecen las mejores experiencias a los empleados superan en crecimiento de ingresos en un 31 % en comparación con otras organizaciones.2

Además, según una investigación interna de IBM Consulting, cuando los empleados adoptan opciones de autoservicio para tareas rutinarias y se reducen las tareas manuales de RR. HH., la capacidad aumentada en toda la empresa puede generar un ahorro de entre el 50 % y el 60 % en los costos de prestación de servicios de RR. HH. Con intervenciones tecnológicas clave que reducen las cargas administrativas y mejoran la experiencia del usuario para los profesionales de RR. HH. y otros empleados, las empresas pueden mejorar enormemente el rendimiento y reducir los gastos generales. También pueden transformar un departamento de RR. HH. de uno administrativo a uno que defienda la experiencia del empleado en general.