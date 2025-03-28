La tecnología IA agéntica existe a lo largo de un espectro. Algunos agentes de IA ejercen una agencia limitada, realizando tareas específicas o integrando datos externos seleccionados para alcanzar un único objetivo. Otros, como los agentes de aprendizaje, responden continuamente a nuevas entradas para rastrear y responder de forma autónoma a las preferencias del usuario. Los chatbots agénticos, a diferencia de los chatbots de IA que no son agentes, no solo responden a las instrucciones del usuario, sino que personalizan sus respuestas a lo largo del tiempo, aprovechando los recursos disponibles para proporcionar servicios más completos y considerar el curso de acción más eficaz.
En las aplicaciones empresariales, se utiliza una gama de agentes de IA en conjunto para automatizar total o parcialmente determinadas funciones de RR. HH. Por ejemplo, un chatbot agéntico podría proporcionar información personalizada y relevante a un empleado que solicite información sobre las políticas de licencia de la empresa, mientras que los agentes basados en tareas realizan una serie de trabajos autónomos interconectados, como presentar la documentación pertinente y gestionar las solicitudes de tiempo libre.
A menudo, los agentes de IA se integran en los sistemas existentes, trabajando perfectamente con plataformas de gestión de capital humano (HCM), software de gestión de recursos empresariales, herramientas de comunicación y emisión de tickets, directorios u otros sistemas de RR. HH. Fundamentalmente, los agentes de IA pueden realizar de forma autónoma tareas complejas y de varios pasos, lo que los hace más ágiles que las tecnologías anteriores de chatbot o automatización.