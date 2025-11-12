¿Qué es un agente basado en utilidades?

Una función de utilidades es una ecuación matemática que representa cómo el agente debe evaluar el beneficio de cualquier acción posible que pueda tomar. Se trata, en esencia, del sistema de valores del agente y refleja la forma en que este prioriza los factores relevantes a la hora de tomar decisiones.

Las funciones de utilidades asignan un valor numérico a cada resultado de una acción potencial, cuantificando las preferencias que el agente debe mantener. Los agentes basados en utilidades utilizan la función de utilidades para negociar entornos complejos, ponderar las compensaciones y maximizar la utilidad de sus elecciones.