Cómo desplegar agentes de IA en toda la empresa

El despliegue del agente de IA es el proceso de trasladar un agente de inteligencia artificial (IA) desde un prototipo o entorno de pruebas hasta la operación en el mundo real.
Mientras que el desarrollo de un agente se enfoca en crear sus capacidades, el despliegue lo hace en lograr que esas capacidades sean confiables y útiles en situaciones cotidianas. El objetivo del despliegue de agentes de IA es que el agente complete tareas para usuarios reales mientras interactúa con datos y sistemas reales.
Un agente de IA desplegado suele trabajar con otros software, bases de datos y herramientas empresariales impulsadas por IA. Podría recuperar información de los sistemas de la empresa, actualizar registros o coordinar tareas en diferentes aplicaciones. Estas conexiones permiten al agente comenzar a contribuir a flujos de trabajo reales.
El despliegue también implica monitorear cómo funciona el agente después del lanzamiento. Los equipos hacen seguimiento de la fiabilidad, precisión e interacciones con los usuarios para poder identificar problemas y mejorar los resultados con el tiempo. Esta gestión continua ayuda a mantener la utilidad del agente a medida que evolucionan los requisitos.
Gartner predice que para 2028, el 33 % de las aplicaciones de software empresarial incluirán IA agéntica, frente a menos del 1 % en 2024.1 Los agentes de IA pueden operar con cierto grado de autonomía o agencia y están transformando rápidamente la forma en que las organizaciones recopilan, analizan y actuar sobre la información. Pueden entrenarse para analizar información, razonar sobre ella y tomar medidas basadas en el contexto y los objetivos.
Los sistemas de IA agéntica combinan modelos grandes de lenguaje (LLM), machine learning y otras tecnologías de IA para realizar tareas complejas. Los agentes de IA pueden conectarse a herramientas y fuentes de datos externas, obtener información en tiempo real y llevar a cabo acciones. Pueden planificar flujos de trabajo de varios pasos, adaptarse a condiciones cambiantes y aprender de interacciones pasadas.
El despliegue de agentes de IA y el desarrollo de agentes de IA están estrechamente relacionados, pero se refieren a diferentes etapas del ciclo de vida de la IA:
La distinción es importante porque crear un agente es solo el comienzo. Las organizaciones pueden dedicar tiempo y recursos a crear y refinar agentes, pero esos esfuerzos tienen poco impacto hasta que los agentes se integran en los flujos de trabajo cotidianos. El despliegue convierte la IA en una parte operativa de la organización.
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El despliegue del agente de IA comienza después de que el agente haya sido diseñado, desarrollado y validado en un entorno de prueba. La validación incluye:
Las organizaciones suelen repetir este proceso varias veces antes de continuar con el despliegue. El objetivo es establecer la confianza de que el agente puede operar de manera efectiva en entornos empresariales del mundo real.
El despliegue se centra en preparar la arquitectura, la infraestructura y los controles operacionales necesarios para soportar el uso en el mundo real. Si bien los detalles pueden variar según la organización, el despliegue de agentes de IA generalmente sigue un proceso paso a paso que mueve a un agente del estado de desarrollo a un estado listo para producción. Estos pasos incluyen:
Una vez completada la validación, las organizaciones determinan cómo se estructurará el sistema desplegado. Las decisiones arquitectónicas influyen en la capacidad de expansión del sistema, en la confiabilidad de su funcionamiento y en la facilidad de su mantenimiento a lo largo del tiempo. El objetivo del diseño de arquitectura es crear un sistema que pueda satisfacer de manera confiable los requisitos del negocio y, al mismo tiempo, sea lo suficientemente flexible como para evolucionar. Las decisiones clave incluyen:
Una vez definida la arquitectura, las organizaciones eligen la infraestructura que respaldará el despliegue. Estas decisiones afectan el rendimiento, la escalabilidad, la disponibilidad y la complejidad operativa. Las decisiones clave para este paso incluyen:
Las organizaciones también evalúan qué tan bien se integran las plataformas de despliegue dentro de su ecosistema tecnológico existente y si proporcionan las capacidades de monitoreo, seguridad e integración necesarias para las operaciones a largo plazo.
La mayoría de los agentes de IA aportan valor porque pueden acceder a información e interactuar con otros sistemas. Durante el despliegue, las organizaciones establecen las conexiones que permiten a los agentes recuperar datos y realizar acciones.
Entre las integraciones más comunes se encuentran las bases de datos, las bases de conocimiento, los repositorios de documentos, las plataformas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), las herramientas de atención al cliente y otras aplicaciones empresariales. La complejidad de estas integraciones tiene un impacto significativo en el esfuerzo general de despliegue y en la capacidad de mantenimiento a largo plazo del sistema. Las consideraciones importantes incluyen:
Las consideraciones de seguridad y gobernanza influyen en casi todas las etapas del despliegue del agente de IA. Las decisiones sobre el acceso a los datos, los permisos de las herramientas y las integraciones del sistema suelen tomarse junto con el trabajo de arquitectura e integración descrito en los pasos anteriores.
Antes de que un agente esté disponible para los usuarios, las organizaciones confirman que estos controles están completamente implementados y definen claramente cómo puede operar el agente y qué acciones puede realizar. Las medidas de seguridad clave incluyen:
Una vez implementadas la arquitectura, la infraestructura y los controles, el agente puede desplegarse dentro de las aplicaciones y flujos de trabajo empresariales. Este despliegue puede incluir un sitio web, una aplicación móvil, una plataforma de mensajería o un sistema empresarial interno.
La mayoría de las organizaciones utilizan procesos de despliegue automatizados y pipelines de integración continua/entrega continua (CI/CD) para probar actualizaciones, lanzar nuevas versiones y gestionar cambios a lo largo del tiempo. Estas prácticas ayudan a reducir el riesgo operativo y mejorar la coherencia en todos los entornos.
Tras el despliegue, el monitoreo se convierte en una actividad continua. Los equipos suelen realizar un seguimiento de:
Las organizaciones también utilizan herramientas de observabilidad para obtener una visibilidad más profunda del comportamiento de los agentes. Estos sistemas capturan las rutas de ejecución del flujo de trabajo, los puntos de decisión y las interacciones del sistema, lo que hace que la depuración y la resolución de problemas sean más eficaces.
El despliegue de agentes de IA es un proceso iterativo. No es la etapa final del ciclo de vida de desarrollo de IA (ADLC) general, sino un proceso continuo de operación, mejora y gobierno de sistemas de IA en entornos del mundo real. Los equipos perfeccionan periódicamente las instrucciones, amplían las integraciones, ajustan los flujos de trabajo y reevalúan el rendimiento a medida que evolucionan los requisitos empresariales.
Un agente de IA desplegado generalmente está formado por varios componentes interconectados. En conjunto, estos componentes permiten al agente comprender las solicitudes, acceder a información, interactuar con sistemas externos y apoyar las operaciones empresariales reales.
Las estrategias de despliegue varían según la organización y la industria, pero varias funciones comerciales se han convertido en áreas comunes para la adopción de agentes de IA. Las siguientes despliegues se centran en tareas relacionadas con la recopilación de información, la realización de acciones rutinarias o el apoyo a la toma de decisiones de los empleados.
Explore estos y otros casos de uso de agentes de IA con más detalle.
Los bancos, las instituciones financieras y los equipos de finanzas corporativas están desplegando cada vez más agentes de IA para respaldar el análisis, la elaboración de informes y los servicios orientados al cliente. Los agentes pueden ayudar a recopilar información financiera, resumir informes y apoyar a los empleados en tareas de investigación de rutina.
Algunos despliegues también admiten atención al cliente, detección de fraude y evaluación de riesgos. Debido a que estos entornos implican datos confidenciales y requerimientos reglamentarios, los agentes de IA generalmente se despliegan con controles de supervisión y control más sólidos que en muchas otras funciones del negocio.
La atención al cliente es una de las áreas más comunes para el despliegue de agentes de IA. Las organizaciones emplean agentes para responder a las preguntas de los clientes, proporcionar información sobre productos y ayudar con las solicitudes relacionadas con las cuentas. Muchos despliegues están integrados en sitios web, aplicaciones móviles y plataformas de mensajería donde los clientes pueden acceder al soporte en cualquier momento.
Los agentes con mayor experiencia pueden conectarse a bases de conocimiento, registros de clientes y sistemas de soporte. Estas conexiones les permiten recuperar información, crear tickets y ayudar con tareas de servicio rutinarias antes de escalar problemas más complejos a representantes humanos.
Los equipos de recursos humanos utilizan agentes de IA para apoyar la incorporación de empleados, la orientación de políticas y las actividades de reclutamiento. Los empleados pueden interactuar con estos agentes para encontrar información sobre beneficios, políticas del lugar de trabajo y procedimientos internos sin buscar en una extensa documentación.
El reclutamiento es un área de despliegue común. Los agentes pueden ayudar a filtrar las aplicaciones, responder a las preguntas de los candidatos y coordinar la programación de entrevistas, lo que permite a los equipos de RR. HH. dedicar más tiempo a evaluar a los candidatos.
Los departamentos de marketing utilizan agentes de IA para respaldar la creación de contenido, la planificación de campañas y el análisis de audiencia. Los agentes pueden ayudar a investigar temas, generar ideas de contenido, resumir las tendencias del mercado y ayudar a los equipos a desarrollar materiales de marketing a través de múltiples canales.
Algunas organizaciones también despliegan agentes para monitorear el rendimiento de las campañas, analizar el feedback de los clientes e identificar oportunidades emergentes. Los especialistas en mercadotecnia siguen siendo los responsables de la estrategia y las decisiones relacionadas con la marca, pero los agentes de IA pueden ayudar a agilizar muchas de las tareas de investigación y producción.
Los equipos de operaciones despliegan agentes de IA para respaldar la gestión del flujo de trabajo, la coordinación de recursos y el monitoreo de procesos y la automatización del negocio. En entornos de fabricación, logística y distribución, los agentes pueden ayudar a dar seguimiento a las actividades en múltiples sistemas e identificar posibles cuellos de botella antes de que afecten el desempeño.
Las operaciones de la cadena de suministro son un área en crecimiento para el despliegue de agentes de IA. Los agentes pueden ayudar con los procesos de extremo a extremo, incluida la gestión de inventario, el seguimiento de envíos, la coordinación de proveedores y el forecasting de la demanda. Lo hacen recopilando información de múltiples fuentes y presentándola en un formato más aplicable en la práctica.
Los equipos de ventas despliegan agentes de IA en todo el proceso de ventas, desde la generación de clientes potenciales hasta el soporte de acuerdos. Los agentes de IA pueden identificar prospectos potenciales, realizar investigaciones de empresas, resumir la información de la cuenta y ayudar a priorizar oportunidades. Estas habilidades dan a los representantes de ventas más tiempo para interactuar con los clientes.
Algunos despliegues también admiten etapas posteriores del ciclo de ventas. Preparan resúmenes de reuniones, redactan comunicaciones de seguimiento y responden preguntas sobre productos, precios o cuentas de clientes. Estas capacidades ayudan a los equipos de ventas a gestionar pipelines más grandes y responder más rápidamente a las oportunidades.
Los equipos de desarrollo de software están desplegando cada vez más agente de IA para apoyar las actividades de programación, pruebas y mantenimiento. Los agentes pueden ayudar a generar código, revisar solicitudes de extracción, identificar errores y ayudar con tareas de documentación. También pueden recuperar información de repositorios, plataformas de desarrollo y fuentes de conocimiento internas para respaldar los flujos de trabajo de ingeniería.
Los despliegues más avanzados ayudan con el control de calidad, el análisis de código y la planificación del desarrollo. Los agentes de IA pueden ayudar a los desarrolladores que trabajan con lenguajes de programación comunes, como Python, lo que permite a los equipos dedicar más tiempo a la arquitectura, la resolución de problemas y el desarrollo de productos.
Las organizaciones despliegan agentes de IA por muchas razones, pero la mayoría de los beneficios se agrupan en algunas categorías comunes.
Si bien los agentes de IA pueden aportar un valor significativo, operarlos a escala puede presentar diversos retos técnicos y operativos.
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