Cómo desplegar agentes de IA en toda la empresa

Publicado el 25 de junio de 2026
By Matthew Finio and Amanda Downie

El despliegue del agente de IA es el proceso de trasladar un agente de inteligencia artificial (IA) desde un prototipo o entorno de pruebas hasta la operación en el mundo real.

Mientras que el desarrollo de un agente se enfoca en crear sus capacidades, el despliegue lo hace en lograr que esas capacidades sean confiables y útiles en situaciones cotidianas. El objetivo del despliegue de agentes de IA es que el agente complete tareas para usuarios reales mientras interactúa con datos y sistemas reales.

Un agente de IA desplegado suele trabajar con otros software, bases de datos y herramientas empresariales impulsadas por IA. Podría recuperar información de los sistemas de la empresa, actualizar registros o coordinar tareas en diferentes aplicaciones. Estas conexiones permiten al agente comenzar a contribuir a flujos de trabajo reales.

El despliegue también implica monitorear cómo funciona el agente después del lanzamiento. Los equipos hacen seguimiento de la fiabilidad, precisión e interacciones con los usuarios para poder identificar problemas y mejorar los resultados con el tiempo. Esta gestión continua ayuda a mantener la utilidad del agente a medida que evolucionan los requisitos.

El auge de la IA agéntica

Gartner predice que para 2028, el 33 % de las aplicaciones de software empresarial incluirán IA agéntica, frente a menos del 1 % en 2024.1 Los agentes de IA pueden operar con cierto grado de autonomía o agencia y están transformando rápidamente la forma en que las organizaciones recopilan, analizan y actuar sobre la información. Pueden entrenarse para analizar información, razonar sobre ella y tomar medidas basadas en el contexto y los objetivos.

Los sistemas de IA agéntica combinan modelos grandes de lenguaje (LLM), machine learning y otras tecnologías de IA para realizar tareas complejas. Los agentes de IA pueden conectarse a herramientas y fuentes de datos externas, obtener información en tiempo real y llevar a cabo acciones. Pueden planificar flujos de trabajo de varios pasos, adaptarse a condiciones cambiantes y aprender de interacciones pasadas.

Despliegue de agentes de IA en comparación con el desarrollo de agentes de IA

El despliegue de agentes de IA y el desarrollo de agentes de IA están estrechamente relacionados, pero se refieren a diferentes etapas del ciclo de vida de la IA:

  • El desarrollo de agentes de IA se enfoca en diseñar, crear y probar el agente. Los equipos definen los objetivos del agente, configuran su comportamiento, lo conectan a las herramientas y evalúan su desempeño en entornos controlados.

  • El despliegue del agente de IA comienza una vez que el agente está listo para su uso en el mundo real. El agente se integra con los sistemas empresariales, se pone a disposición de los usuarios y su rendimiento se gestiona a lo largo del tiempo.

La distinción es importante porque crear un agente es solo el comienzo. Las organizaciones pueden dedicar tiempo y recursos a crear y refinar agentes, pero esos esfuerzos tienen poco impacto hasta que los agentes se integran en los flujos de trabajo cotidianos. El despliegue convierte la IA en una parte operativa de la organización.

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Cómo funciona el despliegue de los agentes de IA

El despliegue del agente de IA comienza después de que el agente haya sido diseñado, desarrollado y validado en un entorno de prueba. La validación incluye:

  • Evaluación de agentes según criterios de éxito predefinidos
  • Pruebas de precisión, confiabilidad y finalización de tareas
  • Medición del rendimiento en diferentes instrucciones y escenarios
  • Identificación de casos de fallas y comportamientos inesperados
  • Verificar que las integraciones y las llamadas a herramientas funcionen correctamente

Las organizaciones suelen repetir este proceso varias veces antes de continuar con el despliegue. El objetivo es establecer la confianza de que el agente puede operar de manera efectiva en entornos empresariales del mundo real.

El despliegue se centra en preparar la arquitectura, la infraestructura y los controles operacionales necesarios para soportar el uso en el mundo real. Si bien los detalles pueden variar según la organización, el despliegue de agentes de IA generalmente sigue un proceso paso a paso que mueve a un agente del estado de desarrollo a un estado listo para producción. Estos pasos incluyen:

1. Diseñar la arquitectura de despliegue.

Una vez completada la validación, las organizaciones determinan cómo se estructurará el sistema desplegado. Las decisiones arquitectónicas influyen en la capacidad de expansión del sistema, en la confiabilidad de su funcionamiento y en la facilidad de su mantenimiento a lo largo del tiempo. El objetivo del diseño de arquitectura es crear un sistema que pueda satisfacer de manera confiable los requisitos del negocio y, al mismo tiempo, sea lo suficientemente flexible como para evolucionar. Las decisiones clave incluyen:

  • Topología de agentes: las organizaciones deben decidir si un solo agente puede manejar la carga de trabajo o si varios agentes especializados deben trabajar juntos. Los despliegues de un solo agente suelen ser más sencillos de gestionar y mantener. Los sistemas multiagente pueden dividir las responsabilidades entre agentes con diferentes capacidades, lo que puede mejorar el rendimiento en flujos de trabajo complejos.

  • Estrategia: las organizaciones deben determinar qué modelos de IA impulsarán el despliegue. Un modelo es el sistema de IA subyacente responsable del razonamiento, la generación de respuestas y la realización de tareas. Algunos despliegues se basan en un solo modelo, mientras que otros utilizan varios modelos con diferentes fortalezas. Por ejemplo, se puede seleccionar un modelo por su velocidad y menor costo, mientras que otro se utiliza para un razonamiento más complejo. Estas decisiones pueden afectar la precisión, la latencia y los costos operativos.

  • Comportamiento de respaldo: los equipos deben determinar cómo responderá el sistema cuando un agente no pueda completar una tarea, acceder a una herramienta requerida o recuperar la información necesaria. Algunos despliegues escalan las solicitudes a un usuario humano, mientras que otros cambian a flujos de trabajo alternativos o sistemas de respaldo. Los procedimientos de respaldo bien definidos ayudan a mejorar la confiabilidad y la experiencia del usuario.

  • Gestión de estados: los equipos deben determinar cómo gestionará el agente la información a lo largo del tiempo. Los agentes sin estado tratan cada interacción de forma independiente, lo que simplifica el despliegue y el escalado. Los agentes con estado conservan el contexto en todas las conversaciones o flujos de trabajo, lo que los hace más eficaces para tareas que requieren memoria, continuidad o tareas de larga duración.

    Esta decisión es independiente de cómo se activa el agente. Algunos despliegues están basados en solicitudes, lo que significa que el agente responde directamente a la entrada del usuario. Otros están basados en eventos, donde el agente responde automáticamente a los cambios en los sistemas o flujos de trabajo conectados. Un único agente puede ser tanto con estado como basado en eventos. Por ejemplo, un agente de soporte podría recordar interacciones anteriores mientras responde automáticamente a tickets recién creados.

  • Estrategia de orquestación: los agentes de IA suelen necesitar realizar varias acciones antes de generar un resultado. Un agente puede recuperar información, evaluar opciones, usar herramientas externas y generar una respuesta como parte de un único flujo de trabajo. La orquestación define cómo se coordinan estas actividades y cómo se mueve la información entre los diferentes pasos. Los marcos como LangGraph y LangChain se utilizan habitualmente para facilitar la orquestación y la gestión de flujos de trabajo.

  • Lógica de enrutamiento: algunos despliegues utilizan múltiples modelos, herramientas o agentes. El enrutamiento determina qué recurso debe manejar una solicitud específica. Por ejemplo, un modelo puede responder preguntas generales mientras que otro está reservado para tareas especializadas. Una planificación eficaz de las rutas puede mejorar el rendimiento y ayudar a controlar los costos.

  • Arquitectura de recuperación: las organizaciones deben decidir cómo accederán los agentes a la información. Algunos despliegues se basan en bases de conocimiento internas, mientras que otros se conectan a bases de datos, repositorios de documentos o servicios externos. Estas decisiones afectan la calidad, precisión y puntualidad de la información disponible para el agente.

2. Seleccionar entornos de infraestructura y tiempo de ejecución.

Una vez definida la arquitectura, las organizaciones eligen la infraestructura que respaldará el despliegue. Estas decisiones afectan el rendimiento, la escalabilidad, la disponibilidad y la complejidad operativa. Las decisiones clave para este paso incluyen:

  • Ambiente de despliegue: las organizaciones suelen elegir entre entornos de nube, privados o híbridos. Cada opción tiene ventajas y desventajas. Los despliegues en la nube ofrecen escalabilidad y reducen los requisitos de administración de la infraestructura. Los entornos privados proporcionan un mayor control sobre los datos y los sistemas. Los enfoques híbridos combinan elementos de ambos y pueden utilizarse cuando las organizaciones tienen requisitos específicos de seguridad o cumplimiento normativo.

  • Modelo de despliegue: los equipos deben decidir cómo se empaquetarán y ejecutarán las aplicaciones. La contenedorización permite que las aplicaciones y sus dependencias se desplieguen de forma consistente entre los entornos. Los despliegues sin servidor reducen la necesidad de administrar la infraestructura subyacente y pueden simplificar el escalado de ciertas cargas de trabajo.

  • Requisitos de escalabilidad: la infraestructura debe admitir las cargas de trabajo esperadas y, al mismo tiempo, permitir el crecimiento futuro. Las organizaciones deben planificar las fluctuaciones en la demanda, los requisitos de alta disponibilidad y los escenarios de recuperación del sistema antes de que comience el despliegue.

  • Orquestación del tiempo de ejecución: los despliegues más grandes suelen usar Kubernetes y plataformas de orquestación similares para gestionar recursos computacionales, distribuir cargas de trabajo y mantener la disponibilidad del sistema. Estas plataformas pueden automatizar muchas tareas operativas que, de otro modo, requerirían intervención manual.

  • Gestión del entorno: los entornos de desarrollo, pruebas y producción deben mantenerse coherentes para reducir los problemas de despliegue. Una gestión eficaz del entorno ayuda a los equipos a identificar los problemas con mayor antelación y reduce el riesgo de que se produzcan comportamientos inesperados después del lanzamiento.

Las organizaciones también evalúan qué tan bien se integran las plataformas de despliegue dentro de su ecosistema tecnológico existente y si proporcionan las capacidades de monitoreo, seguridad e integración necesarias para las operaciones a largo plazo.

3. Conectar fuentes de datos y sistemas empresariales.

La mayoría de los agentes de IA aportan valor porque pueden acceder a información e interactuar con otros sistemas. Durante el despliegue, las organizaciones establecen las conexiones que permiten a los agentes recuperar datos y realizar acciones.

Entre las integraciones más comunes se encuentran las bases de datos, las bases de conocimiento, los repositorios de documentos, las plataformas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), las herramientas de atención al cliente y otras aplicaciones empresariales. La complejidad de estas integraciones tiene un impacto significativo en el esfuerzo general de despliegue y en la capacidad de mantenimiento a largo plazo del sistema. Las consideraciones importantes incluyen:

  • Métodos de integración: las conexiones se establecen normalmente mediante interfaces de programación de aplicaciones (API), kits de desarrollo de software (SDK) y conectores de software. Estas interfaces permiten al agente intercambiar información con otras aplicaciones y servicios.

  • Uso de herramientas: muchos agentes de IA dependen de las llamadas a herramientas para completar tareas. Un agente de atención al cliente puede crear un ticket de soporte, mientras que un agente de ventas puede actualizar un registro de CRM. Las organizaciones deben determinar qué acciones puede realizar el agente y bajo qué condiciones.

  • Dependencias: los agentes de IA pueden depender de múltiples sistemas externos. Si uno de esos sistemas deja de estar disponible, el rendimiento del agente puede verse afectado. Comprender y gestionar las dependencias ayuda a mejorar la confiabilidad.

  • Acceso a los datos: la arquitectura de recuperación determina de dónde obtiene la información el agente. Durante el despliegue, las organizaciones deben definir qué información expondrá cada sistema conectado al agente y qué restricciones se aplicarán. Estas decisiones convierten los planes arquitectónicos en controles operativos, lo que ayuda a equilibrar los requisitos de usabilidad, seguridad y cumplimiento normativo.

4. Implementar controles de seguridad y gobernanza.

Las consideraciones de seguridad y gobernanza influyen en casi todas las etapas del despliegue del agente de IA. Las decisiones sobre el acceso a los datos, los permisos de las herramientas y las integraciones del sistema suelen tomarse junto con el trabajo de arquitectura e integración descrito en los pasos anteriores.

Antes de que un agente esté disponible para los usuarios, las organizaciones confirman que estos controles están completamente implementados y definen claramente cómo puede operar el agente y qué acciones puede realizar. Las medidas de seguridad clave incluyen:

  • Autenticación y autorización: estos controles verifican las identidades y definen a qué usuarios y aplicaciones pueden acceder. En muchos despliegues, al propio agente también se le asigna su propia identidad y permisos. Este enfoque permite autenticar, auditar y gestionar las acciones del agente independientemente de los usuarios a los que da soporte. Esta separación proporciona una mayor visibilidad y control sobre cómo se accede a los sistemas empresariales.

  • Gestión de accesos: los permisos basados en roles ayudan a limitar el acceso a la información confidencial y a los sistemas críticos para el negocio.

  • Medidas de protección: las organizaciones implementan restricciones que impiden que los agentes realicen acciones prohibidas, accedan a datos no autorizados o generen resultados inapropiados.

  • Supervisión humana: los procesos de revisión con participación humana se utilizan habitualmente para acciones de alto riesgo, decisiones delicadas o requisitos normativos. Estos controles permiten a las personas revisar o aprobar ciertas actividades antes de que se completen.

  • Protección contra amenazas: los agentes de IA se enfrentan a riesgos que los sistemas de software tradicionales no tienen. Los ataques de inyección de instrucciones intentan manipular el comportamiento del agente a través de instrucciones maliciosas. Las organizaciones también monitorean vulnerabilidades, el uso indebido y el comportamiento inesperado que podrían crear problemas de seguridad.

5. Desplegar, monitorear y mejorar continuamente.

Una vez implementadas la arquitectura, la infraestructura y los controles, el agente puede desplegarse dentro de las aplicaciones y flujos de trabajo empresariales. Este despliegue puede incluir un sitio web, una aplicación móvil, una plataforma de mensajería o un sistema empresarial interno.

La mayoría de las organizaciones utilizan procesos de despliegue automatizados y pipelines de integración continua/entrega continua (CI/CD) para probar actualizaciones, lanzar nuevas versiones y gestionar cambios a lo largo del tiempo. Estas prácticas ayudan a reducir el riesgo operativo y mejorar la coherencia en todos los entornos.

Tras el despliegue, el monitoreo se convierte en una actividad continua. Los equipos suelen realizar un seguimiento de:

  • La latencia: el tiempo necesario para que el agente procese las solicitudes y genere respuestas. Una latencia elevada puede afectar negativamente la experiencia del usuario.

  • La disponibilidad: si el agente y sus sistemas de apoyo siguen estando accesibles cuando se necesitan.

  • Los índices de cumplimiento de tareas: el grado de éxito con el que el agente completa las acciones y los flujos de trabajo que se le asignan.

  • El rendimiento de las herramientas: con qué frecuencia el agente accede a herramientas externas y si esas interacciones están dando los resultados esperados.

  • Los reintentos y fallas: los intentos repetidos de ejecución de tareas pueden indicar problemas de flujo de trabajo, errores del sistema o problemas de integración.

Las organizaciones también utilizan herramientas de observabilidad para obtener una visibilidad más profunda del comportamiento de los agentes. Estos sistemas capturan las rutas de ejecución del flujo de trabajo, los puntos de decisión y las interacciones del sistema, lo que hace que la depuración y la resolución de problemas sean más eficaces.

6. Realizar una gestión continua

El despliegue de agentes de IA es un proceso iterativo. No es la etapa final del ciclo de vida de desarrollo de IA (ADLC) general, sino un proceso continuo de operación, mejora y gobierno de sistemas de IA en entornos del mundo real. Los equipos perfeccionan periódicamente las instrucciones, amplían las integraciones, ajustan los flujos de trabajo y reevalúan el rendimiento a medida que evolucionan los requisitos empresariales.

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Componentes del despliegue de agentes de IA

Un agente de IA desplegado generalmente está formado por varios componentes interconectados. En conjunto, estos componentes permiten al agente comprender las solicitudes, acceder a información, interactuar con sistemas externos y apoyar las operaciones empresariales reales.

  • Modelos de IA: en el centro de la mayoría de los despliegues de agentes de IA se encuentra un LLM. El modelo sirve como motor de razonamiento del agente, lo que le permite interpretar instrucciones en lenguaje natural, generar respuestas y decidir cómo abordar una tarea. Muchos despliegues utilizan modelos fundacionales de proveedores como OpenAI, Anthropic, Google o Meta. Algunas organizaciones también despliegan modelos especializados que se entrenan o ajustan para industrias o flujos de trabajo específicos.

  • Orquestación de agentes de IA: los agentes de IA a menudo necesitan realizar más de una interacción de instrucción-respuesta. Es posible que necesiten recopilar información, evaluar opciones, usar herramientas y completar varios pasos antes de llegar a un resultado. Algunos despliegues dependen de un solo agente, mientras que otros utilizan sistemas de múltiples agentes que colaboran para completar tareas complejas.

    Los sistemas de orquestación coordinan estas actividades. Gestionan la ejecución de tareas, determinan qué herramientas se deben usar, ejecutan llamadas a herramientas y controlan cómo se mueve la información entre diferentes partes del flujo de trabajo del agente. En muchos despliegues, la orquestación también maneja el enrutamiento de tareas entre herramientas, nodos de procesamiento y sistemas multiagente. LangGraph y LangChain son marcos de orquestación populares que proporcionan herramientas para gestionar flujos de trabajo, interacciones de agentes y uso de herramientas.

  • Sistemas de recuperación: muchos agentes de IA dependen del acceso a información más allá de lo que se incluyó en el entrenamiento del modelo. Para satisfacer esta necesidad, los despliegues suelen conectar los agentes a bases de datos internas, repositorios de documentos, bases de conocimiento y aplicaciones de negocios.

    Los sistemas de recuperación determinan cómo se almacena, se organiza y se accede a la información durante las interacciones de los agentes. En lugar de depender únicamente del conocimiento existente del modelo, el agente puede recuperar información actual o específica de la organización en tiempo real cuando sea necesario. Este enfoque ayuda a mejorar la precisión y permite a los agentes trabajar con información que cambia con el tiempo.

    El diseño de los sistemas de recuperación puede tener un impacto significativo en el rendimiento y la calidad de la respuesta. Las organizaciones deben determinar qué información debe ser accesible, con qué frecuencia se actualizan los datos y cómo se debe priorizar la información cuando hay múltiples fuentes disponibles.

  • Integraciones externas: a diferencia de los chatbots tradicionales, los agentes de IA pueden interactuar con sistemas externos. A través de API, integraciones de software y herramientas como un SDK, los agentes pueden recuperar información, actualizar registros, generar informes o desencadenar procesos.

    Por ejemplo, un agente puede acceder a una plataforma de CRM, crear tickets de soporte, programar reuniones o consultar sistemas de inventario. Estas integraciones permiten a los agentes operar dentro de los flujos de trabajo existentes.

  • Sistemas de memoria: muchos despliegues incluyen sistemas que ayudan a los agentes a mantener el contexto a lo largo de las interacciones. La memoria puede abarcar desde el contexto conversacional a corto plazo hasta el almacenamiento a más largo plazo de las preferencias del usuario, la información de los proyectos o el historial de tareas.

    La gestión de contexto ayuda a los agentes a proporcionar respuestas más relevantes y a mantener la continuidad en flujos de trabajo complejos. Sin un manejo eficaz del contexto, los agentes podrían perder información importante a medida que las interacciones se vuelven más complicadas.

  • Marcos de despliegue: muchas organizaciones utilizan infraestructuras de software para simplificar el desarrollo, el despliegue y la administración de agentes de IA. Estos marcos proporcionan capacidades comunes, como la orquestación de flujos de trabajo, la gestión de memoria, la integración de herramientas y el seguimiento de estados.

    Al proporcionar componentes y plantillas reutilizables, los marcos de despliegue pueden reducir el esfuerzo de desarrollo y facilitar el mantenimiento y la escala de los despliegues de agentes de IA.

  • Infraestructura de tiempo de ejecución: los agentes desplegados operan dentro de una infraestructura subyacente que proporciona recursos de computación, conectividad de red y disponibilidad del sistema. Dependiendo de los requisitos de la organización, los agentes pueden funcionar en una infraestructura en la nube, privada o híbrida. Muchas organizaciones utilizan servicios en la nube de proveedores como AWS y Microsoft Azure para desplegar agentes de IA.

    La infraestructura de tiempo de ejecución determina cómo las aplicaciones del agente se ejecutan, escalan y se recuperan de fallas. También admite los recursos necesarios para procesar solicitudes, interactuar con sistemas externos y mantener un rendimiento confiable. Algunas organizaciones utilizan tecnologías de código abierto, como Kubernetes, para gestionar y escalar los agentes de IA desplegados.

  • Gestión de accesos: dado que los agentes de IA pueden interactuar con información confidencial y sistemas empresariales, las organizaciones necesitan mecanismos para controlar a qué puede acceder el agente y qué acciones puede realizar. La gestión de acceso ayuda a definir permisos para usuarios, aplicaciones y sistemas conectados.

    Estos controles pueden incluir autenticación, autorización y políticas de acceso basadas en roles. Las organizaciones también implementan medidas de control operativas que ayudan a limitar lo que pueden hacer los agentes y cómo interactúan con los sistemas. La administración adecuada del acceso ayuda a reducir los riesgos de seguridad al tiempo que permite a los agentes operar de manera efectiva dentro de los límites aprobados.

  • Sistemas de monitoreo: los sistemas de monitoreo ofrecen información sobre cómo funcionan los agentes desplegados en entornos reales. Las organizaciones utilizan estos sistemas para realizar un seguimiento de métricas como la calidad de la respuesta, las tasas de finalización de tareas, la latencia y la disponibilidad del sistema.

    Las herramientas de observabilidad proporcionan insights más profundos sobre el comportamiento de los agentes al registrar las rutas de decisión, el uso de herramientas y la ejecución del flujo de trabajo. Estos sistemas también pueden ayudar a los equipos a identificar problemas de rendimiento mediante el seguimiento de fallos, reintentos y cuellos de botella.

Dónde las organizaciones están desplegando agentes de IA

Las estrategias de despliegue varían según la organización y la industria, pero varias funciones comerciales se han convertido en áreas comunes para la adopción de agentes de IA. Las siguientes despliegues se centran en tareas relacionadas con la recopilación de información, la realización de acciones rutinarias o el apoyo a la toma de decisiones de los empleados.

Explore estos y otros casos de uso de agentes de IA con más detalle.

Banca y finanzas

Los bancos, las instituciones financieras y los equipos de finanzas corporativas están desplegando cada vez más agentes de IA para respaldar el análisis, la elaboración de informes y los servicios orientados al cliente. Los agentes pueden ayudar a recopilar información financiera, resumir informes y apoyar a los empleados en tareas de investigación de rutina.

Algunos despliegues también admiten atención al cliente, detección de fraude y evaluación de riesgos. Debido a que estos entornos implican datos confidenciales y requerimientos reglamentarios, los agentes de IA generalmente se despliegan con controles de supervisión y control más sólidos que en muchas otras funciones del negocio.

Atención al cliente

La atención al cliente es una de las áreas más comunes para el despliegue de agentes de IA. Las organizaciones emplean agentes para responder a las preguntas de los clientes, proporcionar información sobre productos y ayudar con las solicitudes relacionadas con las cuentas. Muchos despliegues están integrados en sitios web, aplicaciones móviles y plataformas de mensajería donde los clientes pueden acceder al soporte en cualquier momento.

Los agentes con mayor experiencia pueden conectarse a bases de conocimiento, registros de clientes y sistemas de soporte. Estas conexiones les permiten recuperar información, crear tickets y ayudar con tareas de servicio rutinarias antes de escalar problemas más complejos a representantes humanos.

Recursos humanos

Los equipos de recursos humanos utilizan agentes de IA para apoyar la incorporación de empleados, la orientación de políticas y las actividades de reclutamiento. Los empleados pueden interactuar con estos agentes para encontrar información sobre beneficios, políticas del lugar de trabajo y procedimientos internos sin buscar en una extensa documentación.

El reclutamiento es un área de despliegue común. Los agentes pueden ayudar a filtrar las aplicaciones, responder a las preguntas de los candidatos y coordinar la programación de entrevistas, lo que permite a los equipos de RR. HH. dedicar más tiempo a evaluar a los candidatos.

Marketing

Los departamentos de marketing utilizan agentes de IA para respaldar la creación de contenido, la planificación de campañas y el análisis de audiencia. Los agentes pueden ayudar a investigar temas, generar ideas de contenido, resumir las tendencias del mercado y ayudar a los equipos a desarrollar materiales de marketing a través de múltiples canales.

Algunas organizaciones también despliegan agentes para monitorear el rendimiento de las campañas, analizar el feedback de los clientes e identificar oportunidades emergentes. Los especialistas en mercadotecnia siguen siendo los responsables de la estrategia y las decisiones relacionadas con la marca, pero los agentes de IA pueden ayudar a agilizar muchas de las tareas de investigación y producción.

Operaciones y cadena de suministro

Los equipos de operaciones despliegan agentes de IA para respaldar la gestión del flujo de trabajo, la coordinación de recursos y el monitoreo de procesos y la automatización del negocio. En entornos de fabricación, logística y distribución, los agentes pueden ayudar a dar seguimiento a las actividades en múltiples sistemas e identificar posibles cuellos de botella antes de que afecten el desempeño.

Las operaciones de la cadena de suministro son un área en crecimiento para el despliegue de agentes de IA. Los agentes pueden ayudar con los procesos de extremo a extremo, incluida la gestión de inventario, el seguimiento de envíos, la coordinación de proveedores y el forecasting de la demanda. Lo hacen recopilando información de múltiples fuentes y presentándola en un formato más aplicable en la práctica.

Ventas

Los equipos de ventas despliegan agentes de IA en todo el proceso de ventas, desde la generación de clientes potenciales hasta el soporte de acuerdos. Los agentes de IA pueden identificar prospectos potenciales, realizar investigaciones de empresas, resumir la información de la cuenta y ayudar a priorizar oportunidades. Estas habilidades dan a los representantes de ventas más tiempo para interactuar con los clientes.

Algunos despliegues también admiten etapas posteriores del ciclo de ventas. Preparan resúmenes de reuniones, redactan comunicaciones de seguimiento y responden preguntas sobre productos, precios o cuentas de clientes. Estas capacidades ayudan a los equipos de ventas a gestionar pipelines más grandes y responder más rápidamente a las oportunidades.

Desarrollo de software

Los equipos de desarrollo de software están desplegando cada vez más agente de IA para apoyar las actividades de programación, pruebas y mantenimiento. Los agentes pueden ayudar a generar código, revisar solicitudes de extracción, identificar errores y ayudar con tareas de documentación. También pueden recuperar información de repositorios, plataformas de desarrollo y fuentes de conocimiento internas para respaldar los flujos de trabajo de ingeniería.

Los despliegues más avanzados ayudan con el control de calidad, el análisis de código y la planificación del desarrollo. Los agentes de IA pueden ayudar a los desarrolladores que trabajan con lenguajes de programación comunes, como Python, lo que permite a los equipos dedicar más tiempo a la arquitectura, la resolución de problemas y el desarrollo de productos.

Beneficios del despliegue de agentes de IA

Las organizaciones despliegan agentes de IA por muchas razones, pero la mayoría de los beneficios se agrupan en algunas categorías comunes.

  • Mejor apoyo para la toma de decisiones: los agentes de IA pueden ayudar a los empleados a tomar decisiones más rápidas y fundamentadas al recopilar, resumir y organizar la información.

  • Tiempos de respuesta más rápidos: los agentes pueden responder preguntas, brindar asistencia y completar tareas más rápido que con los procesos tradicionales, lo que mejora la capacidad de respuesta tanto para los clientes como para los empleados.

  • Mayor escalabilidad: una vez desplegados, los agentes de IA pueden hacer frente a cargas de trabajo cada vez mayores sin que las organizaciones tengan que aumentar su personal al mismo ritmo.

  • Acceso mejorado a la información: los agentes pueden conectarse a múltiples sistemas y fuentes de conocimiento. Estas conexiones facilitan a los usuarios encontrar información relevante cuando la necesitan.

  • Mayor eficiencia: los agentes de IA pueden encargarse de tareas rutinarias, recuperar información y completar flujos de trabajo de varios pasos más rápidamente que los procesos manuales.

  • Mayor productividad: los agentes de IA reducen el tiempo dedicado a tareas repetitivas, lo que permite a los empleados enfocarse en trabajos de mayor valor que requieren criterio humano o experiencia.

  • Resultados más consistentes: los agentes de IA siguen instrucciones y flujos de trabajo definidos, lo que ayuda a reducir las variaciones en la forma en que se realizan las tareas comunes.

  • Reducción de costos operativos: las organizaciones pueden reducir el costo de ciertos procesos automatizando las actividades rutinarias y mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.

Desafíos del despliegue de agentes de IA

Si bien los agentes de IA pueden aportar un valor significativo, operarlos a escala puede presentar diversos retos técnicos y operativos.

  • Requisitos de cumplimiento: las organizaciones que operan en industrias reguladas se enfrentan a requisitos más estrictos relacionados con la privacidad de datos, la seguridad y el mantenimiento de registros. Establecer políticas de gobernanza al principio del proceso de despliegue puede ayudar a abordar estas obligaciones.

  • Calidad de los datos: los agentes de IA dependen de información precisa y accesible. Los datos incompletos, obsoletos o incoherentes pueden reducir el rendimiento y generar resultados poco confiables. Las revisiones periódicas de los datos y las prácticas claras de gestión de datos pueden ayudar a mejorar los resultados.

  • Monitoreo y mantenimiento: el despliegue no es un evento único. Los agentes de IA requieren monitoreo continuo, actualizaciones y optimización a medida que evolucionan las necesidades del negocio. La supervisión humana dedicada y las revisiones periódicas pueden ayudar a mantener la eficacia a largo plazo.

  • Escalabilidad: un agente de IA que funcione bien durante las pruebas podría encontrar desafíos a medida que aumenta el uso. La planificación de la infraestructura, las pruebas y las arquitecturas de despliegue escalable pueden contribuir a respaldar el crecimiento a lo largo del tiempo.

  • Riesgos de seguridad: dado que los agentes de IA suelen interactuar con información confidencial y sistemas empresariales, pueden generar nuevos problemas de seguridad. Las organizaciones pueden reducir el riesgo al implementar controles de acceso rigurosos, monitorear la actividad de los agentes y protegerse contra las amenazas.

  • Integración de sistemas: muchas organizaciones dependen de múltiples aplicaciones, bases de datos y sistemas heredados que no fueron diseñados para funcionar con agentes de IA. La integración de estos sistemas puede ser compleja y llevar mucho tiempo. Comenzar con flujos de trabajo bien definidos y dar prioridad a las integraciones de alto valor puede ayudar a simplificar el despliegue.

  • Adopción por parte de los usuarios: los empleados y los clientes pueden dudar en confiar en los sistemas impulsados por IA, especialmente cuando los flujos de trabajo están cambiando. La comunicación clara, los tutoriales de incorporación y capacitación y la implementación gradual pueden ayudar a generar confianza y fomentar la adopción.

Autores

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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