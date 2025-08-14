Por qué la observabilidad es esencial para los agentes de IA

A medida que el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) continúa arrasando en el mundo de los negocios, la atención se dirige a la iteración más reciente de la tecnología: los agentes de IA.

A diferencia de los modelos de IA, los agentes de IA pueden tomar decisiones sin supervisión humana constante. Trabajan de forma autónoma para lograr objetivos complejos, como responder a las preguntas de los clientes, optimizar una cadena de suministro o analizar datos de atención médica para proporcionar un diagnóstico.

En la práctica, esto significa que los agentes de IA pueden manejar flujos de trabajo completos de principio a fin, como procesar automáticamente reclamos de seguros o administrar niveles de inventario, en lugar de solo proporcionar recomendaciones.

Estimaciones recientes muestran que las organizaciones están adoptando rápidamente agentes de IA. Una encuesta de KPMG reveló que el 88 % de las organizaciones están explorando o probando activamente iniciativas de agentes de IA. 1 Gartner predice que para 2028 más de un tercio de las aplicaciones de software empresarial incluirán IA agéntica , la tecnología subyacente que habilita a los agentes de IA. 2

Sin embargo, las mismas capacidades que hacen que los agentes de IA sean tan valiosos también pueden dificultar su monitoreo, comprensión y control.

Los agentes de IA utilizan modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para razonar, crear flujos de trabajo y dividir las tareas en subtareas. Acceden a herramientas externas, como bases de datos , motores de búsqueda y calculadoras, y utilizan la memoria para recordar conversaciones anteriores y resultados de tareas.

Si bien este proceso les permite trabajar de forma independiente, también las hace mucho menos transparentes que las aplicaciones tradicionales basadas en reglas y lógica explícitas y predefinidas.

Esta complejidad inherente y la falta de transparencia pueden dificultar el seguimiento de cómo los agentes de IA generan resultados específicos. Para las organizaciones, esto puede plantear riesgos graves, entre ellos:

Infracciones de cumplimiento: cuando los agentes manejan datos confidenciales, las organizaciones no pueden demostrar los procesos de toma de decisiones ni demostrar el cumplimiento normativo.

cuando los agentes manejan datos confidenciales, las organizaciones no pueden demostrar los procesos de toma de decisiones ni demostrar el cumplimiento normativo. Fallas operacionales: Sin visibilidad del razonamiento de los agentes, los equipos pueden tener dificultades para identificar la causa principal o evitar errores recurrentes.

Sin visibilidad del razonamiento de los agentes, los equipos pueden tener dificultades para identificar la causa principal o evitar errores recurrentes. Erosión de la confianza: las acciones inexplicables de los agentes pueden dañar la confianza de las stakeholders, especialmente cuando los agentes toman decisiones críticas de negocios o interactúan directamente con los clientes.

Para mitigar estos riesgos, las organizaciones recurren cada vez más a la observabilidad de los agentes de IA para obtener insight sobre el comportamiento y el rendimiento de los agentes de IA.