¿Qué es OpenTelemetry?

OpenTelemetry, también conocido como OTel, es un marco de observabilidad de código abierto con una colección de kits de desarrollo de software (SDK), API independientes o independientes del proveedor y herramientas para instrumentación.
La tecnología OpenTelemetry puede generar, recopilar, exportar e instrumentar datos de telemetría para analizar el comportamiento y el rendimiento de su plataforma. Los desarrolladores y SRes pueden usar OpenTelemetry para alcanzar los objetivos del negocio a través de su proceso estandarizado de recopilación de datos de telemetría y permitiendo una mejor comprensión de los comportamientos del sistema.
Los grupos de TI y los profesionales de DevOps deben emplear la instrumentación para crear un sistema observable en aplicaciones nativas de la nube. El código de instrumentación solía ser variado, lo que dificultaba que las compañías cambiaran los backends. Era difícil cambiar de herramienta porque tendrían que reinstrumentar su código y reconfigurar nuevos agentes para enviar datos de telemetría a sus nuevos dispositivos.
Luego de ver la necesidad de un sistema estandarizado, Cloud Native Computing Foundation (CNCF) (enlace externo a ibm.com) patrocinó el proyecto OpenTelemetry para crear una forma estandarizada de enviar, recopilar y transferir datos de telemetría a plataformas de observabilidad de backend. OpenTelemetry nació de la combinación de la tecnología de seguimiento distribuido de OpenCensus (enlace externo a ibm.com) y OpenTracing (enlace externo a ibm.com) en una sola herramienta.
Para obtener una comprensión más profunda de OpenTelemetry, profundicemos en qué son los datos de telemetría y cómo su organización puede usarlos.
Una parte clave del rendimiento exitoso de las aplicaciones es tener observabilidad a través del acceso a los datos. Los profesionales de TI emplean datos de telemetría para determinar el estado y el rendimiento de su aplicación. .
OpenTelemetry crea un estándar para recopilar y transferir datos de telemetría en aplicaciones nativas de la nube. Estas métricas pueden ser analizadas y monitoreadas por su organización para mejorar sus plataformas.
Los datos de telemetría se componen principalmente de resultados que se recopilan a partir de registros, métricas y seguimientos. A menudo se les conoce como los tres pilares de la observabilidad.
Métricas: Las métricas son generalmente el lugar donde verá la primera señal de que ocurre un problema en su sistema. Estos le brindan valores numéricos o conjuntos de mediciones que muestran la utilización de sus recursos y el rendimiento de la aplicación. Los tres tipos principales de métricas son delta, calibre y acumulativa.
Rastreos: Las trazas evalúan cómo se mueven las peticiones a través de un servidor en entornos de nube distribuidos. Para ello, supervisa cómo una operación se transfiere de un nodo a otro. Los seguimientos solo pueden proporcionar una visibilidad limitada sobre el estado de la aplicación porque se centran únicamente en las capas de la aplicación. Para obtener una imagen completa de lo que ocurre en su sistema, también es esencial monitorear sus métricas y registros.
La recopilación de datos de telemetría es un paso importante en el proceso de OpenTelemetry y observabilidad. A continuación, analizaremos cómo se emplea OpenTelemetry en un entorno de nube dispersa.
El objetivo principal de OpenTelemetry es recopilar y exportar datos de telemetría. OTel ayuda a los profesionales de DevOps a depurar y gestionar aplicaciones. Una vez que tienen estos datos, pueden tomar decisiones de programación informadas y ajustarlas a medida que su organización continúa cambiando y creciendo.
Hay tres formas principales en las que se emplea OpenTelemetry en DevOps para resolver problemas de aplicaciones:
Priorizar solicitudes: OpenTelemetry tiene la capacidad única de crear un sistema de niveles para las solicitudes dentro de su sistema. Esto es importante porque las solicitudes en competencia se priorizarán correctamente.
Seguimiento del uso de recursos: Capture las solicitudes entre microservidores para atribuir el uso de recursos por grupos. Los profesionales de TI pueden rastrear el uso de este recurso entre sistemas compartidos.
Observabilidad de los microservicios: Monitorear el estado de la aplicación mediante el registro de datos de telemetría de aplicaciones en sistemas distribuidos. Tener esta información ayudará a su equipo a optimizar y ejecutar su aplicación correctamente.
Cada una de estas características ayuda a las organizaciones a resolver errores comunes al ejecutar aplicaciones en sistemas nativos de la nube. .
Hay muchos beneficios al usar OpenTelemetry para sus proyectos de código abierto. Cada uno de estos beneficios ayudará a mejorar la observabilidad y el monitoreo. Estos beneficios explican por qué OTel es el futuro de la supervisión del rendimiento de las aplicaciones (APM).
Coherencia: el principal beneficio de OpenTelemetry es la coherencia de recopilar datos de OpenTelemetry en diferentes aplicaciones. La falta de un estándar unificado crea problemas para los profesionales de Dev Ops y los SRE. OTel ahora le ahorra tiempo, le brinda más observabilidad y recopila datos de telemetría sin cambiar su código. La amplia adopción de esta tecnología en todas las organizaciones facilitó la implementación del despliegue de contenedores. Esto es similar a la adopción masiva de Kubernetes como estándar para la orquestación de contenedores.
Observabilidad simplificada: OTel simplifica la observabilidad porque puede recopilar datos de telemetría sin cambiar el código o los metadatos. Ahora, los desarrolladores no tienen que ceñir a backends o proveedores específicos.
Flexibilidad: los desarrolladores pueden monitorear las métricas de rendimiento y el uso desde cualquier navegador sitio web o dispositivo. La comodidad de observar su aplicación desde cualquier ubicación facilita el seguimiento de sus analytics en tiempo real.
En general, el principal beneficio de OpenTelemetry es que puede ayudarlo a alcanzar sus objetivos empresariales óptimos. Este software permite a su organización comprender y solucionar problemas que podrían afectar negativamente la experiencia del cliente. OpenTelemetry le proporciona los datos necesarios para detener un problema antes de que se interrumpa su servicio.
En pocas palabras, OpenTelemetry funciona combinando una API, un SDK, un recopilador y una instrumentación automática para extraer datos y enviarlos a su sistema de destino. Para que su sistema sea más agnóstico, se deben realizar varios pasos con estos componentes.
Una API creará trazas instrumentando su código y dictando qué métricas deben recopilar. Luego, su SDK recopilará, traducirá y enviará esos datos a la siguiente etapa. OpenTelemetry Collector procesa los datos, los filtra y los exporta a un backend compatible. .
Para que la recopilación de datos de Otel tenga éxito, hay muchas piezas en movimiento. Acontinuación se explican en profundidad los cuatro componentes principales de OpenTelemetry:
API: Interfaz del rendimiento de aplicaciones (API) permite que diferentes componentes de software se comuniquen entre sí. Define las operaciones de datos para el registro, las métricas y el rastreo de datos. Básicamente, las API de OpenTelemetry desacoplan una aplicación de la infraestructura, lo que permite a los desarrolladores tener la flexibilidad de cambiar los servidores que ejecutan su nube. Las API son específicas del lenguaje (Java, Ruby, JavaScript, Python y muchos más).
SDK: Los profesionales de DevOps pueden usar SDK de lenguaje para permitir que las API de OTel generen datos de telemetría en el lenguaje de su elección. Una vez que generaron estos datos, puede exportar la información a su backend deseado. Los SDK de OpenTelemetry permiten conectar la instrumentación manual de bibliotecas comunes con la instrumentación manual de aplicaciones. Los SDK son el puente entre las API y los recopiladores. Son las siglas de kit de desarrollo de software.
Recopilador: OpenTelemetry Collector está compuesto por exportadores, procesadores, agregados y receptores de datos de telemetría. Puede admitir Prometheus, OpenTelemetry Protocol (OTLP), Jaeger, Zipkin y otras herramientas patentadas. El recopilador puede tomar datos de telemetría y enviarlos a múltiples backends de observabilidad. Por último, puede ayudar a su organización como canal de procesamiento y a filtrar sus datos antes de exportarlos. Esto ayuda a solucionar posibles problemas con mayor rapidez.
Instrumentación automática: es importante tener en cuenta que la instrumentación automática difiere entre los distintos lenguajes de programación. La autoinstrumentación elimina de la ecuación la tediosa codificación manual.
Cada uno de estos componentes constituye el marco de por qué OpenTelemetry es una adición ganadora a la supervisión de su aplicación.
OpenTracing es un proyecto de código abierto que ayuda a los desarrolladores a instrumentar código para el rastreo distribuido a través de API neutrales del proveedor. Esto es beneficioso porque no lo obliga a quedarse con un proveedor o producto en particular.
Este proyecto está disponible en nueve lenguajes diferentes, incluidos Ruby, Java y Python. Los profesionales de DevOps y TI pueden emplear el seguimiento distribuido para optimizar y depurar el código de la arquitectura de software. Es especialmente útil cuando se trata de microservicios. .
El CNCF creó OpenTelemetry fusionando OpenTracing y OpenCensus en una sola plataforma. Hubo más de 10,000 contribuciones de 300 compañías desde que se implementó el proyecto. El fomento de una amplia colaboración y adiciones creó acceso a un gran conjunto de instrumentación que no tiene igual en la industria. .
Si va a elegir entre las dos plataformas de código abierto, sería prudente optar por OpenTelemetry ya que tiene más capacidades. .
OpenTelemetry está cambiando el panorama de la observabilidad. De manera similar a que Kubernetes se está convirtiendo en el estándar para la orquestación de contenedores, OpenTelemetry está siendo ampliamente adoptado para la observabilidad. La adopción y popularidad de OpenTelemetry seguirán aumentando debido a los beneficios de OpenTelemetry que mencionamos anteriormente.
Los equipos del proyecto OpenTelemetry continúan trabajando en la estabilización de los componentes centrales del software y la creación de instrumentación automatizada. Una vez que salga de la etapa beta, se proyecta que se hará cargo del marco de observabilidad en los ecosistemas nativos de la nube. .
La conclusión es que OpenTelemetry no es un backend de observabilidad, sino una herramienta que agiliza la recopilación y el envío de datos de telemetría. Instana es la pieza final de esta ecuación como herramienta de observabilidad. Los formatos y SDK de OpenTelemetry pueden ser una ruta de migración para sistemas heredados y tecnologías no compatibles.
