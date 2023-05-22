¿Qué es OpenTelemetry?

La tecnología OpenTelemetry puede generar, recopilar, exportar e instrumentar datos de telemetría para analizar el comportamiento y el rendimiento de su plataforma. Los desarrolladores y SRes pueden usar OpenTelemetry para alcanzar los objetivos del negocio a través de su proceso estandarizado de recopilación de datos de telemetría y permitiendo una mejor comprensión de los comportamientos del sistema.

Los grupos de TI y los profesionales de DevOps deben emplear la instrumentación para crear un sistema observable en aplicaciones nativas de la nube. El código de instrumentación solía ser variado, lo que dificultaba que las compañías cambiaran los backends. Era difícil cambiar de herramienta porque tendrían que reinstrumentar su código y reconfigurar nuevos agentes para enviar datos de telemetría a sus nuevos dispositivos.