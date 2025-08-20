¿Qué es la arquitectura de nube híbrida?

El enfoque actual de computación de nube híbrida implica una plataforma unificada para descubrir, operar y gestionar datos y recursos on premises, y en nube privada y pública. Una combinación de plataformas y herramientas de nube híbrida unifican las funciones de computación, almacenamiento, analytics de bases de datos en red y seguridad para proporcionar coherencia y confiabilidad en todo el panorama diversificado de la nube híbrida.

Entre las plataformas de nube híbrida que se componen de hardware, software y servicios preconfigurados más comunes se encuentran AWS Outposts, Google Cloud Platform, VMware nube híbrida y Red Hat OpenShift. Cada plataforma suele incorporar tecnologías estándar estándar, como Kubernetes, para orquestar servicios basados en contenedor y otras características basadas en software. Estas herramientas de gestión unificadas para monitorear, asignar y gestionar esos recursos desde un único panel proporcionan una estrategia de gestión de TI y redes empleada para consolidar múltiples herramientas de supervisión y alimentación de datos en una única interfaz.

Este es un resumen de las funciones críticas asociadas a una plataforma de gestión de nube híbrida:

Gestión de recursos: las herramientas de servicios gestionados en nube híbrida ayudan a los stakeholders a asignar y reasignar recursos entre entornos on premises y en la nube en función de los requisitos de las aplicaciones. Por ejemplo, una entidad financiera puede utilizar una nube privada para almacenar información confidencial de sus clientes y una nube pública para realizar pruebas a nuevas aplicaciones, como las de banca móvil.

Orquestación de cargas de trabajo: las arquitecturas de nube híbrida usan herramientas deorquestación de contenedores (por ejemplo, Kubernetes o Docker Swarm) para automatizar la carga de trabajo en contenedores. Estas tecnologías ayudan a los desarrolladores a desplegar, ejecutar y sincronizar rápidamente su contenedor en clústeres de servidores situados en diferentes ubicaciones. También mejoran la escalabilidad de cargas de trabajo en contenedores, lo que significa que DevOps y otros equipos pueden agregar automáticamente los clústeres de Kubernetes que ejecutan aplicaciones en contenedores según sea necesario, lo que se traduce en menos tiempo de inactividad y un rendimiento óptimo.

Integración de datos: los entornos híbridos recopilan y procesan datos de diversas fuentes, lo que requiere la integración de datos, es decir, el proceso de combinar datos de múltiples sistemas de origen para crear una visión unificada.

Las soluciones de gestión de datos para nube híbrida incluyen plataformas de software de analytics de datos que recopilan, organizan y analizan datos mediante inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático. Muchas de estas herramientas de integración de datos incorporan el concepto de diseño de data fabric, que se ejecuta sobre distintas tecnologías en un entorno híbrido, combinando datos de múltiples sistemas fuente para crear una visión unificada.

Gobernanza de datos: las herramientas de gobernanza de datos proporcionan otra capa tecnológica en la arquitectura de nube híbrida para que las organizaciones creen y mantengan políticas y protocolos que describan cómo deben almacenar, gestionar y emplear sus datos de acuerdo con los estándares de cumplimiento y normativos.

Seguridad: la seguridad de la nube híbrida se refiere a la tecnología y las mejores prácticas empleadas para proteger la información sensible de una organización en un entorno en el que los datos y la aplicación fluyen a través de una combinación de plataformas on premises, nube privada y nube pública. La capa de seguridad de la arquitectura de nube híbrida se refiere a los controles técnicos, como el cifrado, la autenticación de red y el software de gestión: