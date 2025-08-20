La computación edge es un marco informático distribuido que acerca las aplicaciones empresariales a fuentes de datos, como dispositivos IoT o servidores edge locales. Esta proximidad a los datos en su origen puede ofrecer importantes beneficios comerciales, que incluyen insights más rápidos, tiempos de respuesta mejorados y mayor disponibilidad de ancho de banda.
El crecimiento explosivo y la creciente potencia informática de los dispositivos IoT han dado como resultado volúmenes de datos sin precedentes. Y los volúmenes de datos continuarán creciendo a medida que las redes 5G aumenten el número de dispositivos móviles conectados.
En el pasado, la promesa de la nube y la IA consistía en automatizar y acelerar la innovación generando insights procesables a partir de los datos. Pero la escala y la complejidad sin precedentes de los datos creados por los dispositivos conectados han superado las capacidades de red e infraestructura.
Enviar todos los datos generados por dispositivos a un centro de datos centralizado o a la nube provoca problemas de ancho de banda y latencia. La computación edge ofrece una alternativa más eficiente; los datos se procesan y analizan más cerca del punto donde se crean. Debido a que los datos no atraviesan una red hasta una nube o un centro de datos para ser procesados, la latencia se reduce. La computación edge (y computación edge de dispositivos móviles en redes 5G) permite un análisis de datos más rápido y completo, creando la oportunidad de obtener insights más profundos, tiempos de respuesta más rápidos y una mejor experiencia del cliente.
Desde vehículos conectados hasta bots inteligentes en las fábricas, la cantidad de datos de los dispositivos que se generan en nuestro mundo es mayor que nunca, pero la mayoría de estos datos de IoT no se utilizan en absoluto. Por ejemplo, un estudio de McKinsey & Company encontró que una plataforma petrolera marina genera datos a partir de 30 000 sensores, pero menos del uno por ciento de esos datos se utiliza actualmente para tomar decisiones.1
La computación edge aprovecha la creciente capacidad informática del dispositivo para proporcionar insights profundos y análisis predictivos casi en tiempo real. Esta mayor capacidad de análisis en dispositivos edge puede impulsar la innovación para mejorar la calidad y aumentar el valor. También plantea importantes preguntas estratégicas: ¿cómo se gestiona el despliegue de cargas de trabajo que realizan este tipo de acciones en presencia de una mayor capacidad informática? ¿Cómo puede utilizar la inteligencia integrada en los dispositivos para influir en los procesos operativos de sus empleados, sus clientes y su negocio de manera más receptiva? Para extraer el máximo valor de todos esos dispositivos, se deben trasladar volúmenes importantes de computación al borde.
La computación edge le ayuda a desbloquear el potencial de la gran cantidad de datos sin explotar que crean los dispositivos conectados. Puede descubrir nuevas oportunidades comerciales, aumentar la eficiencia operativa y brindar una experiencia más rápida, confiable y congruente para sus clientes. Los mejores modelos de computación edge pueden ayudarle a acelerar el rendimiento analizando los datos localmente. Un enfoque bien pensado para la computación edge puede mantener las cargas de trabajo actualizadas de acuerdo con políticas predefinidas, puede ayudar a mantener la privacidad y cumplirá con las leyes y regulaciones de residencia de datos.
Pero este proceso no está exento de desafíos. Un modelo de computación edge eficaz debería abordar los riesgos de seguridad de la red, las complejidades de gestión y las limitaciones de latencia y ancho de banda. Un modelo viable debe ayudarle a:
No importa qué variedad de computación edge le interese (nube edge, IoT edge o dispositivo móvil edge: asegúrese de encontrar una solución que pueda ayudarle a lograr los siguientes objetivos.
Reduzca los administradores innecesarios, ahorre los costos asociados y despliegue el software donde y cuando sea necesario.
Aproveche una solución de computación edge que fomente la capacidad de innovar y pueda manejar la diversidad de equipos y dispositivos en el mercado actual.
Sepa que las cargas de trabajo adecuadas están en la máquina adecuada en el momento adecuado. Asegúrese de que exista una manera fácil de gobernar y hacer cumplir las políticas de su empresa.
Encuentre un proveedor con una plataforma multinube comprobada y una cartera integral de servicios diseñados para aumentar la escalabilidad, acelerar el rendimiento y fortalecer la seguridad en su despliegue edge. Pregunte a su proveedor acerca de los servicios ampliados que maximizan la inteligencia y el rendimiento en el borde.
Los directores de sistemas de información (CIO) en banca, minería, comercio minorista o cualquier otra industria están creando estrategias diseñadas para personalizar las experiencias del cliente, generar insights y acciones con mayor rapidez, y mantener operaciones continuas. Esto se puede lograr mediante la adopción de una arquitectura informática masivamente descentralizada, también conocida como computación edge. Sin embargo, dentro de cada industria, hay casos de uso particulares que impulsan la necesidad de TI de vanguardia.
Es posible que los bancos necesiten edge para analizar las transmisiones de video de los cajeros automáticos en tiempo real a fin de aumentar la seguridad del consumidor. Las empresas mineras pueden utilizar sus datos para optimizar sus operaciones, mejorar la seguridad de los trabajadores, reducir el consumo de energía y aumentar la productividad. Los minoristas pueden personalizar las experiencias de compras para sus clientes y comunicar rápidamente ofertas especializadas. Las empresas que utilizan los servicios de quiosco pueden automatizar la distribución y administración remota de sus aplicaciones basadas en quioscos, lo que ayuda a garantizar que continúen funcionando incluso cuando no están conectadas o tienen una conectividad de red deficiente.
Gestione y promueva la seguridad de manera rentable en miles de servidores edge y cientos de miles de dispositivos edge.
Las soluciones IBM Power Systems e IBM Storage ponen los modelos de IA a trabajar en el borde. Desbloquee insights a partir de datos visuales en vivo generados en el borde.
Acelere la monetización de datos para extender aplicaciones y modelos al borde para insights en tiempo real, sin la necesidad de mover sus datos.
IBM Edge Application Manager es una aplicación inteligente y flexible que proporciona una gestión autónoma para la computación edge Un solo administrador puede gestionar la escala, la variabilidad y la tasa de cambio de los entornos de aplicaciones en los endpoints simultáneamente.
1"The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype" (enlace externo a ibm.com), McKinsey Global Institute, McKinsey & Company, junio de 2015