El crecimiento explosivo y la creciente potencia informática de los dispositivos IoT han dado como resultado volúmenes de datos sin precedentes. Y los volúmenes de datos continuarán creciendo a medida que las redes 5G aumenten el número de dispositivos móviles conectados.

En el pasado, la promesa de la nube y la IA consistía en automatizar y acelerar la innovación generando insights procesables a partir de los datos. Pero la escala y la complejidad sin precedentes de los datos creados por los dispositivos conectados han superado las capacidades de red e infraestructura.

Enviar todos los datos generados por dispositivos a un centro de datos centralizado o a la nube provoca problemas de ancho de banda y latencia. La computación edge ofrece una alternativa más eficiente; los datos se procesan y analizan más cerca del punto donde se crean. Debido a que los datos no atraviesan una red hasta una nube o un centro de datos para ser procesados, la latencia se reduce. La computación edge (y computación edge de dispositivos móviles en redes 5G) permite un análisis de datos más rápido y completo, creando la oportunidad de obtener insights más profundos, tiempos de respuesta más rápidos y una mejor experiencia del cliente.