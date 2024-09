Esta característica viene con la distribución de software z/OS tal cual, sin soporte, que incluye IBM z/OS, IBM® CICS, IBM® IMS, IBM Db2, IBM® WebSphere, IBM z/OS Connect, COBOL, PL/I, C++, Java y ensamblador de alto nivel. También incluye componentes z/OS de múltiples herramientas DevOps for Enterprise Systems, como IBM® Developer for z Systems, Rational Team Concert e IBM® UrbanCode Deploy.