¿Qué son los microservicios?

Es probable que los microservicios sean al menos tan populares entre los ejecutivos y los jefes de proyecto como entre los desarrolladores. Esta es una de las características más inusuales de los microservicios, ya que el entusiasmo por la arquitectura suele estar reservado para los equipos de desarrollo de software. La razón de esto es que los microservicios reflejan mejor la forma en que muchos líderes empresariales quieren estructurar y dirigir sus equipos y procesos de desarrollo.

Dicho de otra manera, los microservicios son un modelo arquitectónico que facilita mejor un modelo operativo deseado. En una encuesta de IBM de 2021 a más de 1200 desarrolladores y ejecutivos de TI, el 87 % de los usuarios de microservicios coincidieron en que la adopción de microservicios vale la pena el gasto y el esfuerzo.

Estos son solo algunos de los beneficios empresariales de los microservicios:

Desplegable de forma independiente

Quizás la característica más importante de los microservicios es que, debido a que los servicios son más pequeños y se pueden implementar de manera independiente, ya no se requiere una ley del Congreso para cambiar una línea de código o agregar una nueva característica en la aplicación.

Los microservicios prometen a las organizaciones un antídoto contra las frustraciones viscerales asociadas a los pequeños cambios que llevan mucho tiempo. No se requiere un doctorado en informática para ver o comprender el valor de un enfoque que facilita mejor la velocidad y la agilidad.

Pero la velocidad no es el único valor de diseñar los servicios de esta manera. Un modelo organizativo emergente común es reunir equipos multifuncionales en torno a un problema, servicio o producto empresarial. El modelo de microservicios encaja perfectamente con esta tendencia porque permite a una organización crear equipos pequeños y multifuncionales en torno a un servicio o una colección de servicios y hacer que operen de manera ágil.

El acoplamiento flexible de los microservicios también genera un grado de aislamiento de fallos y una mejor resiliencia en las aplicaciones. Además, el pequeño tamaño de los servicios, combinado con sus límites y patrones de comunicación claros, hace que sea más fácil para los nuevos miembros del equipo comprender la base del código y contribuir a ella rápidamente, un claro beneficio en términos de velocidad y moral de los empleados.

La herramienta adecuada para el trabajo

En los patrones tradicionales de arquitectura de n niveles, una aplicación normalmente comparte una pila común, con una base de datos relacional grande que soporta toda la aplicación. Este enfoque tiene varios inconvenientes obvios, el más importante de los cuales es que todos los componentes de una aplicación deben compartir una pila, un modelo de datos y una base de datos comunes, incluso si existe una herramienta clara y mejor para el trabajo de determinados elementos. Hace que la arquitectura sea mala y es frustrante para los desarrolladores, que siempre saben que existe una forma mejor y más eficiente de crear estos componentes.

Por el contrario, en un modelo de microservicios, los componentes se despliegan de forma independiente y se comunican a través de una combinación de REST, transmisión de eventos y agentes de mensajes, por lo que es posible que la pila de cada servicio individual se optimice para ese servicio. La tecnología cambia constantemente, y una aplicación compuesta de múltiples servicios más pequeños es mucho más sencilla y económica de evolucionar con tecnología más deseable a medida que está disponible.

Escalado preciso

Con los microservicios, los servicios individuales se pueden desplegar individualmente, pero también se pueden escalar individualmente. El beneficio resultante es obvio: cuando se realizan correctamente, los microservicios requieren menos infraestructura que las aplicaciones monolíticas porque permiten un escalado preciso solo de los componentes que lo requieren, en lugar de toda la aplicación en el caso de las aplicaciones monolíticas.

También existen desafíos para los microservicios:

Los beneficios significativos de los microservicios vienen con desafíos significativos. Pasar de un monolito a un microservicio significa mucha más complejidad de gestión: muchos más servicios, creados por muchos más equipos, desplegados en muchos más lugares. Los problemas en un servicio pueden causar, o ser causados por, problemas en otros servicios. Los datos de registro (utilizados para la supervisión y la resolución de problemas) son más voluminosos y pueden ser incoherentes entre los servicios. Las nuevas versiones pueden causar problemas de compatibilidad con versiones anteriores. Las aplicaciones implican más conexiones de red, lo que significa más oportunidades para problemas de latencia y conectividad. Un enfoque de DevOps puede abordar muchos de estos problemas, pero la adopción de DevOps tiene sus propios desafíos.

Sin embargo, estos desafíos no están impidiendo que los no adoptantes adopten los microservicios, o que los adoptantes profundicen en sus compromisos con los microservicios. Los datos de la encuesta de IBM mencionada revelan que es probable o muy probable que el 56 % de los no usuarios actuales adopten microservicios en los próximos dos años, y que el 78 % de los usuarios actuales de microservicios probablemente aumentarán el tiempo, el dinero y el esfuerzo que han invertido en microservicios.