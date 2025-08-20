SOA, o arquitectura orientada a servicios, define una manera de hacer que los componentes de software sean reutilizables a través de interfaces de servicio. Los servicios utilizan estándares de interfaz comunes y un patrón arquitectónico para que puedan incorporarse rápidamente a aplicaciones nuevas. De este modo, se evitan determinadas tareas al desarrollador de aplicaciones, que antes debía volver a desarrollar o duplicar la funcionalidad existente o tenía que saber cómo conectar o proporcionar interoperatividad con las funciones existentes.

Cada servicio de una SOA incorpora el código y las integraciones de datos necesarias para ejecutar una función de negocios completa y discreta (por ejemplo, comprobar el crédito de un cliente, calcular un pago de préstamo mensual o procesar una solicitud de hipoteca). Las interfaces de servicio proporcionan acoplamiento suelto, lo que significa que se pueden invocar con poco o ningún conocimiento de cómo el servicio se implementa de manera subyacente, reduciendo las dependencias entre aplicaciones.

Esta interfaz es un contrato de servicios entre el proveedor de servicios y el consumidor de servicios. Las aplicaciones detrás de la interfaz de servicios se pueden escribir en Java, Microsoft .Net, Cobol o en cualquier otro lenguaje de programación, suministrado como aplicaciones de software empaquetadas por un proveedor (por ejemplo, SAP), aplicaciones SaaS (por ejemplo, Salesforce CRM) u obtenidas como aplicaciones de código abierto. Las interfaces de servicio se definen con frecuencia utilizando un Lenguaje de Descripción de Servicios Web (WSDL), que es una estructura de etiqueta estándar basada en xml (lenguaje de marcado extensible).

Los servicios se exponen utilizando protocolos de red estándar, como SOAP (protocolo simple de acceso a objetos)/HTTP o Restful HTTP (JSON/HTTP), para enviar solicitudes para leer o cambiar datos. La gestión del servicio controla el ciclo de vida para el desarrollo y, en la etapa que corresponde, los servicios se publican en un registro que permite a los desarrolladores encontrarlos rápidamente y reutilizarlos para ensamblar nuevas aplicaciones o procesos de negocio.

Estos servicios se pueden desarrollar desde cero, pero es común que se creen exponiendo funciones de sistemas heredados de registro como interfaces de servicio.

De este modo, en las últimas décadas, la SOA representa una etapa importante en la evolución del desarrollo de aplicaciones y la integración. Antes de que surgiese la SOA a fines de la década de 1990, la conexión de una aplicación a datos o funcionalidad alojada en otro sistema requería una compleja integración punto a punto, integración que los desarrolladores tenían que recrear, en parte o en su totalidad, para cada nuevo proyecto de desarrollo. Exponer esas funciones a través de servicios de SOA permitía al desarrollador simplemente reutilizar la capacidad existente y conectarse a través de la arquitectura SOA ESB (consulte a continuación).

Tenga en cuenta que aunque la SOA y la arquitectura de microservicios más reciente comparten muchas palabras en común (es decir, "servicio" y "arquitectura"), solo están relacionadas de manera vaga y, de hecho, operan en diferentes ámbitos, como se explica más adelante en este artículo.